Cartas al Director

Un perro por tres personas

Recientemente hubo un altercado entre dos familias en el sector del Zumen, en Managua. Si el problema hubiera sido entre las personas, quizás no se le hubiera tomado importancia por lo normal que resulta entre los humanos vivir matándose entre sí. Pero el causante del problema fue un perro de raza pitbull, clasificado como potencialmente peligroso.

Por motivos aún desconocidos, este animal logró salir de la casa de sus dueños, donde seguramente algo falló en la custodia y en la calle entró a un salón de belleza donde se encontraba una señora con su pequeña hija de dieciséis meses de edad.

Según la madre de la niña, el animal feroz desde que entró al salón se fue directo a la niña que, para suerte de ella, estaba su mamá cerca y esta reaccionó de inmediato levantando a la niña, alcanzándole el perro a ocasionar un rasguño, el animal al no poder despedazar a la infante atacó a la señora mamá de la niña y le causó destrozo en uno de sus pies.

No se sabe de qué forma el animal salió del salón de belleza y entró en una ferretería en donde atacó a uno de los trabajadores, la gran diferencia fue que en la ferretería, además de ser hombres los trabajadores, también tienen instaladas cámaras de video y la agresión despiadada del animal hacia el trabajador quedó grabada como evidencia del ataque salvaje. Sin este video, el testimonio de la madre de la niña lo hubieran puesto en duda.

El problema radica en que un grupo de personas llegó al frente de la ferretería, dicen que a protestar porque mataron cruelmente al perro. Sin embargo, ese grupo de personas no se solidarizó con la niña, con la señora ni con el trabajador de la ferretería que fueron atacados por el animal. No portaron ningún cartel reclamando atención médica y psicológica para ninguna de las personas agredidas, incluyendo la niña.

Otros también intervinieron a favor del perro, a través de Facebook, sin importarles la niña, la señora y el trabajador.

¿Por qué no fueron a protestar contra los dueños del perro por no haberlo cuidado a como se debía? ¿Por qué no fueron a Plaza el Sol a protestar contra la Policía de Murra por echar presa una vaca? ¿Cómo hubieran reaccionado si los atacados fueran ellos o uno de sus hijos? ¿Se quedarían tranquilos? Hacen suponer que llevarían al perro al hospital y dejarían tirado a su ser querido.

Los perros de raza pitbull, por ser tan feroces, es prohibido tenerlos de mascota en muchos países, porque primero prevalece la vida humana y este animal atenta contra cualquiera, incluyendo a sus dueños. Las familias que se deciden a tener esta raza de perros deben estar siempre al pendiente de ellos para evitar tragedias.

Sin duda que también el descuido es una negligencia y son culpables los dueños del animal cada vez que logran fugarse y causar daño a un ciudadano, las medidas de resguardo deben estar siempre supervisadas.

Alejandro Calero Dávila.

La posverdad

En lenguaje político se entiende como posverdad el discurso donde pesa lo mismo una verdad que una mentira, y la realidad apenas cuenta. Entonces, el programa de acción política deja de basarse en hechos objetivos y datos comprobables, para fundamentarse solo en ideología y emociones. Tergiversa la historia y relativiza todo, hasta que solo prevalece la subjetividad de la gente, cabreada mediante motivaciones que apelan a la visceralidad, no a la razón. Este procedimiento se convierte en herramienta que usan individuos y colectivos exaltados que, sin respetar opiniones contrarias, pretenden imponer la suya, por las bravas si es preciso. La palabra “posverdad” se ha reconocido en el Diccionario de la Lengua Española, pero no dejará de ser el nombre de una forma de mentir.

Resulta paradójico que ahora, que existen sofisticadas tecnologías para detectar fraudes y falsificaciones, se utilicen como si fuesen éticamente aceptables maneras de embaucar que configuran opiniones y se convierten en herramientas de manipulación masiva. En esta vida existen cosas opinables y cosas impepinables, y aparecen problemas cuando se tratan cosas opinables como impepinables, o viceversa.

José Murillo.

Vigilantes, gremio explotado

Este humilde gremio laboral soporta la explotación por su necesidad, tanto de grandes como de microempresas de vigilancia. No denuncian los abusos cometidos en su contra por miedo a que los despidan, pues de sus salarios comen sus familias. Muchas de estas empresas de vigilancia son propiedad de comisionados, funcionarios políticos del gobierno o afines y colaboradores del mismo, o porque los dueños son millonarios, por lo que alegan la inutilidad de denunciar en el Ministerio del Trabajo, anomalías y violaciones al Código Laboral.

Les cobran los uniformes (por lo tanto es de ellos), pero cuando se retiran se los quitan o se los vuelven a deducir de sus prestaciones. En algunos lugares no les pagan horas extras. No les dan ningún día de descanso. No les dan vacaciones ni se las pagan. No les dan aguinaldo (Ley 117) o la parte proporcional de este después de un mes (Art. 93 Código del Trabajo) a pagarse en los primeros 10 días de diciembre. Los hacen trabajar más de las 12 horas estipuladas por la ley como parte de sus horas normales. Cuando tienen el documento DAEN, les pagan más y si no la tienen les pagan menos como si el riesgo, el desvelo y la responsabilidad no fueran los mismos. No les pagan seguro de vida, algunas microempresas no les pagan INSS (Ley 539, Seguridad Social), por lo que muchos de ellos no tendrán una jubilación, ni subsidio en caso de accidente o enfermedad, ni su familia tendrá derecho al beneficio del INSS en casos de viudez y orfandad. En la mayoría de los casos, les pagan menos de lo establecido por la ley. Les mandan a hacer labores ajenas a su trabajo de seguridad. En algunas empresas tampoco les hacen contratos, por los que no hay registro de ellos como trabajadores, y al reclamar en el Mitrab les pide testigos y nadie quiere andar en juzgados por temor, pérdida de tiempo y gastos de transporte. Otras pagan con cheques sin fondos y para colmo, tienen sus oficinas fuera de Managua, por lo que se le dificulta al vigilante viajar para reclamar su salario, ya que no tiene para costear el viaje.

Al realizar contratos con empresas o particulares se responsabilizan como empresa a pagar cualquier daño o pérdida, pero en realidad se las cobran al vigilante, por lo que no es cierto que la empresa termina pagando. Si se duermen, algunas empresas los “multan”, quitándoles todo el salario del turno.

Actualmente no existe ningún sindicato que defienda los derechos de este gremio. Las centrales sindicales que existen en el país se dedican a vegetar y no representan a nadie. Exhorto al gobierno que dice representar los intereses de los pobres con su lema “El pueblo presidente”, para que tome cartas en este asunto. Sería correcto y ejemplar que las empresas privadas que dicen tener carácter social, no contraten los servicios de estas empresas injustas, que explotan al vigilante y se burlan de las leyes laborales del país.

José Ramón Ramos.

Revista radial Diversidad

Bajo la dirección de la polifacética periodista Elba Marina Rayo, la revista radial Diversidad, de la norteña ciudad de Matagalpa, cumplió este miércoles 31 de enero nueve años de salir al aire. Muchos oyentes matagalpinos participaron en el aniversario por medio de la línea telefónica, para exponer sus inquietudes o problemáticas, como una puerta abierta a la libre expresión.

Felicito a la periodista a Elba Marina Rayo por su magnífica labor de periodista radial al servicio de la verdad y la justicia, siguiendo así los pasos y enseñanzas del Mártir de las Libertades Públicas, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.

Salvador Pérez González.