Ciclistas exigen carril para la “bici” y respeto en la vía

Manuel Ramírez tiene 62 años y en los últimos 11, su medio de transporte ha sido una bicicleta en la caótica Managua, que carece de ciclovías y donde hay un evidente irrespeto por parte del resto de conductores hacia los ciclistas. Por tales razones es que este señor se suma a la demanda de que, de una vez por todas, se construyan ciclovías y que el resto de conductores sean más respetuosos cuando comparten la vía, aspectos importantes para evitar accidentes de tránsito.

“Sé que ando inseguro porque no hay respeto para los ciclistas. Sin embargo es el mejor medio de transporte. Es ecológico, te ayuda a la salud, no gastás en combustible y no pagás multas”, argumentó Ramírez, quien participó en la pedaleada nocturna organizada por Bicicletada Managua el pasado martes, donde participaron cerca de 200 personas.

Esta actividad se realizó luego de que un ciclista murió bajo las ruedas de un camión, cuyo conductor lo embistió en la rotonda Ticuantepe, en el kilómetro 14.3 de la Carretera a Masaya.

El suceso ha provocado en la comunidad ciclista rechazo al comportamiento de miles de conductores de vehículos de tracción motora y exigencia porque se invierta en infraestructura que les pondría más a salvo.

Ciclistas seguirán haciéndose notar

Desde Bicicletada Managua se realizan tres encuentro al mes donde salen a andar en la ciudad para fortalecer el uso de este medio de transporte y también exigir la construcción de ciclovías.

“Queremos presionar a las autoridades para que empiecen a tomarnos en cuenta porque somos medio de transporte. Hay bastante gente que se mueve por la ciudad en bicicleta”, manifestó Rodrigo Rodríguez, miembro de Bicicletada Managua.

Una crítica permanente que hay hacia la comuna capitalina es que la inversión en infraestructura vial se concentra en ampliaciones de carriles y construcciones de pasos a desnivel, y no de crear circuitos de ciclovías, pese a ser un medio de transporte sostenible y que de paso demanda menos presupuesto.

Rodríguez espera que se materialicen las propuestas que aparecen en los planes urbanos, donde recomiendan desarrollar la movilidad blanda.

El caso de Alba Iris

En marzo de 2016 un grupo de personas realizaron una caminata nocturna para sensibilizar a los conductores, porque un mes antes un motorizado atropelló a una corredora mientras participa en un maratón, exactamente en la carrera número 202 de su vida.

En esa actividad se demandó conciencia de todos los sectores para las personas que se movilizan a pie o en bicicleta, al ser los más expuestos.

En esta y la realizada el martes pasado no se contó con el resguardo de la Policía Nacional, por lo que los organizadores tomaron sus propias acciones para evitar ser atropellados.

El símbolo de la bicicleta blanca

En la movilización que impulsó Bicicletada Managua, realizada la noche del martes, se llevó una bicicleta blanca, que simboliza la muerte de un ciclista. En este caso se refiere a la muerte de Carlos Calero Borge, que fue arrollado la semana pasada por un camión en la rotonda Ticuantepe. La forma trágica en que falleció quedó evidenciada en un video tomado por una persona que circulaba en el momento del suceso.