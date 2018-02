Una vez más las víctimas de estafa agravada de manos de Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, se plantaron frente a la entrada principal de la Corte Suprema en demanda de una pronta y verdadera justicia, pues llevan cuatro años y seis meses en espera de resarcimiento económico, desde que inició el proceso judicial en junio de 2013.

Además, llevan un año y ocho meses en espera de la subasta de cinco propiedades decomisadas a Montealegre y Bendaña. Según sentencia de 2016 con el dinero recaudado de la subasta les pagarían lo que se les estafó, que anda por casi cuatro millones de dólares.

La subasta de las propiedades fue ordenada mediante sentencia por el juez Octavio Rothschuh en mayo de 2016, pero a la fecha ni en primera instancia ni el Tribunal de Apelaciones ha establecido los mecanismos para proceder a la venta de los bienes.

Nadie está preso

La estafa se fraguó mediante la captación de las 17 víctimas a través de la empresa International Investmenst and Financial Services, Inc., propiedad de Álvaro Montealegre, donde el condenado Hugo Paguaga era gerente general y captaba a las víctimas a quienes les ofreció certificados a plazo con el pago de intereses de seis y siete por ciento anual a cambio que depositaran su dinero en dicha empresa.

Según sentencia, se comprobó en juicio que los condenados luego de recibir el dinero de las víctimas lo transferían a las tres empresas de Álvaro Montealegre, entre estas, Café Don Paco, Q Farmacia y Almori BPO Service, S.A. mismas que después fueron declaradas en quiebra.

Los afectados piden que la Sala Penal de la Corte programe cuanto antes la audiencia de casación, ya que llevaban cinco meses esperándola.

“Nadie se interesa en el caso porque de los procesados ni uno está en la cárcel. Todos fueron enviados a sus casas por supuestas enfermedades, mientras las víctimas padecen dolencias crónicas que se han intensificado producto del las circunstancias judiciales y el irrespeto a sus derechos humanos”, dijo Francisco Mendieta, uno de los abogados que representa a las víctimas.

Siguen esperando

Las víctimas de Álvaro Montealegre también solicitaron a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, que les de un pronto despacho, ya que se lo habían solicitado desde noviembre de 2016 y el secretario Rubén Montenegro dijo en ese momento que le haría llegar la petición, pero hasta ahora no los han citado para celebrar el despacho.

Según los abogados de las víctimas esta reunión es necesaria para garantizar de forma inmediata la restitución del perjuicio económico a favor de las víctimas.