Supuesto marero salvadoreño sentenciado a 50 años por narcotráfico

Penas máximas ordenó el juez Octavio Rothchuh al supuesto marero salvadoreño Sergio Umaña Salamanca por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, en perjuicio de la sociedad nicaragüense. De igual manera, se condenó a los nicaragüenses Wilfredo Álvarez Montano a 20 años de cárcel y a Arturo Epifanio Berríos, a 25 años de cárcel por los mismos delitos.

Dichas penas serán cumplidas en el 2047, 2037 y 2042 respectivamente en el sistema penitenciario nacional Jorge Navarro en Tipitapa.

Los abogados defensores Álvaro García, Jacinto Miranda y Máximo Salazar Delgado, dijeron que apelarán la sentencia por ser exagerada y desproporcionada.

Estos mismos abogados apelaron por la mañana violación a derechos procesales y constitucionales en la sala penal dos del Tribunal de apelaciones de Managua. Estos acudieron acudieron este jueves 1 de febrero ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua para reclamar violación a derechos procesales porque la Fiscalía no presentó la bitácora como prueba en el juicio.

La resolución apelada es la de la juez noveno distrito penal de audiencia de Managua, en la que se alega que a pesar que ya había resuelto que el Ministerio Público debía presentar nuevos elementos de prueba, entre estos la presentación de la bitácora de seguimiento a los procesados, donde se detalla día, lugares y fechas de los supuestos actos ilegales de los acusados, esta aceptó tal cual el escrito y los mandó a juicio.

“La judicial tuvo un cambio de 180 grados en su resolución al aceptar el mismo intercambio de pruebas insuficientes para ir a juicio, y no lo fundamenta a como había hecho con la primera resolución, donde dijo que la prueba no era suficiente y las defensa no podían quedar en indefensión “, dijo Álvaro García, defensa del salvadoreño.

“La Fiscalía no presentó prueba contra mí. Pido lo revisen porque esto causa mucho dolor a mi familia y den un fallo de no culpabilidad”, dijo Wilfredo Álvarez.

Mientras el fiscal Jorge Rubí se opuso a la apelación por considerar que hay suficiente prueba para remitir a juicio a los acusados e incluso ya fueron declarados culpables, y están a la espera de sentencia en el juzgado séptimo distrito penal de juicio de Managua.

Los procesados fueron declarados culpables de lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga. Supuestamente traficaban cocaína desde Costa Rica hasta El Salvador vía marítima. En Nicaragua operaban en el occidente del país.