Roberto Bendaña dice que víctimas en caso Montealegre son afectadas por “sistema corrupto”

Roberto Bendaña, uno de los procesados y condenados en ausencia en el caso de estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento junto a Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga, expresó que las 17 víctimas en este caso no han recibido su dinero por actuaciones del “sistema corrupto del actual gobierno”, porque desde un inicio se ofreció pagar mediante un fideicomiso con las propiedades de Montealegre y la Fiscalía no aceptó.

Además, Bendaña recordó que el decomiso de propiedades que hizo el juez Octavio Rothschuh es ilegal porque incluyó una propiedad cuya dueña es su mamá una señora de 82 años, y que la recibió de herencia de su papá.

“La propiedad que el juez ha mandado a decomisarme es de mi mamá. Lo que pasa es que cuando mi abuelo murió, él la dejó a nombre de Roberto y Esteban Bendaña, pero eso se corrigió en el registro y el gobierno (Poder Judicial) no ha querido ver eso. En todo caso no pueden afectar una propiedad adquirida antes de los hechos, y también estarían afectando a mi hermano”, dijo Bendaña.

Las 17 víctimas de estafa en este caso llevan un año y medio en espera de la subasta de cinco propiedades decomisadas, por eso demandan justicia al poder judicial.

A través de empresas

Las 17 víctimas del caso Montealegre, la mayoría de la tercera edad, realizaron un plantón esta semana frente a la Corte Suprema demandando justicia, ya que tienen cuatro años y seis meses en espera de resarcimiento económico, desde que inició el caso.

La estafa se fraguó mediante la captación de las 17 víctimas a través de la empresa International Investmenst and Financial Services, Inc., propiedad de Álvaro Montealegre, donde el condenado Hugo Paguaga era gerente general y captaba a las víctimas, para que entregaran su dinero a cambio del pago de altos intereses.