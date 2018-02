La CIJ ordena a Nicaragua retirar su campamento militar de la frontera con Costa Rica

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio su fallo este viernes sobre los litigios fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua por delimitación marítima. También por casos acumulados entre ambos países. Asimismo, falló sobre el monto que Nicaragua debe pagar al vecino país por los daños ambientales causados, monto fijado en más de 378,000 dólares (apenas un cinco por ciento de lo que pedía Costa Rica).

Aquí te contamos minuto a minuto el fallo de La Haya sobre los conflictos territoriales entre Nicaragua y Costa Rica.

Finaliza la sesión de la Corte.

9: 17 am: Nicaragua debe retirar sus tropas militares de la barra de arena, decidió por unanimidad la CIJ.

9: 16 am: La barra de arena frente a los humedales de 2.5 km2 pertenece a Costa Rica, establece la Corte.

9: 14 am: La Corte establece que del área en disputa en el Pacífico, 93,000 kilómetros cuadrados pertenecen a Costa Rica y 71,500 a Nicaragua.

#ENVIVO Esta es la nueva frontera marítima que compartirán #Nicaragua y Costa Rica en el Océano Pacífico, según la sentencia de la Corte Internacional de #LaHaya. Más detalles aquí >> https://t.co/rGhXeKtGUE pic.twitter.com/DSofcb5N8r — La Prensa Nicaragua (@laprensa) February 2, 2018

9:12 am: La Corte establece que en la Península de Nicoya no se requiere ajustes limítrofes.

8:50 am: El tribunal le otorga más de 73,000 kilómetros a Nicaragua en el mar Caribe y afirma que Costa Rica tiene soberanía sobre toda la parte norte de Isla Portillos, incluida la costa hasta la parte derecha de Río San Juan con excepción de Harbour Head y la separación del Caribe, que pertenece a Nicaragua.

8:09 am: CIJ comienza a leer sentencia sobre plataformas marítimas entre ambos países.



7:40 am: El embajador Carlos Argüello, representante de Nicaragua en la Haya, aseguró que “esto es una reafirmación total de la posición de Nicaragua”, dijo a los medios oficialistas. “Es un triunfo total”, ratificó.

6:40 am: Gobierno de Costa Rica reacciona sobre la sentencia de la Corte. El canciller de Costa Rica, Manuel González, aseguró que la sentencia no cumplió con las expectativas de este país, pero que respetarán la decisión de la Corte por ser inapelable.

4:40 am: Corte cierra sesión. El fallo sobre la delimitación marítima será emitido en una nueva sesión a las 8:00 am (hora de Nicaragua).

La Corte establece que Nicaragua deberá pagar a Costa Rica por daños ambientales:

120,000 dólares por degradación o pérdidas de bienes y servicios ambientales.

2,708.39 dólares por gastos de restauración del humedal bajo protección internacional.

236,032.16 dólares por costos y gastos por consecuencias directas de las actividades ilícitas que Nicaragua realizó en territorio costarricense.

20,150 dólares por intereses acumulados desde el 16 diciembre del 2015 hasta el 2 de febrero de 2018, a una tasa del 4% anual.

El monto total es de 378,890.55 dólares, el cual deberá pagarse antes del 2 de abril de 2018. Si Nicaragua incumple la sentencia deberá pagar un interés del 6% a partir del 3 de abril.

4: 30 am: CIJ dice que Nicaragua debe pagar intereses acumulados a una tasa del 4 por ciento anual desde el 16 de diciembre de 2015 al 2 de febrero de 2018.

4: 28 am: Nicaragua tiene hasta el 2 de abril para pagar a Costa Rica por los daños ambientales que determinó la CIJ.

3:50 am: Se establece que los gastos de Costa Rica por la construcción de un dique en el caño este, son indemnizables.

3: 35 am: Corte declara que los salarios de los funcionarios gubernamentales de Costa Rica en horario normal de trabajo en la la zona de Harbour Head no son sujetos de indemnización. Solo serían indemnizables las horas extraordinarias de los funcionarios, un punto que Costa Rica no puede demostrar en la ronda de alegatos.

3: 30 am: CIJ decide que los costos de combustibles que Costa Rica pretendía cobrar por las sus naves que ingresaron a la zona, no es sujeto de una indemnización.

El canciller de Costa Rica Manuel González, informó en su cuenta de twitter que se encontraba en Casa presidencial con el presidente Luis Guillermo Solís atento a la sentencia.

3:00 a.m. estamos en Casa Presidencial con el Señor Presidente e inicia lectura de sentencia de la Corte… https://t.co/FQnp6WoIf0 — Manuel A. Gonzalez S (@mgonzalezsanz) February 2, 2018

Aunque La Haya ya reconoció en 2015 la soberanía de poco más 2.5 kilómetros cuadrados de humedales a Costa Rica sobre el extremo norte conocido como Isla Portillos o Harbour Head, Nicaragua reclama como propio un banco de arena que separa la Laguna Los Portillos, pues la sentencia de 2015 no estableció las coordenadas exactas de la frontera terrestre.

La compensación económica que Nicaragua debe pagar se debe a los daños ambientales provocados en Isla Portillos en 2010 por el dragado en el río San Juan. Costa Rica pidió una suma de 6.7 millones de dólares, de los cuales 2.8 millones correspondían al daño ambiental y 3.9 millones a los gastos a los que incurrió Costa Rica.