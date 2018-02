El brillante legado de Yellen al frente de la Fed

Tras cuatro años en el cargo, Janet Yellen se despide este sábado de la presidencia de la Reserva Federal de EE.UU. con un legado brillante: el desempleo en el 4.1 por ciento, dato no visto en 18 años, y la inflación al fin cerca de la meta anual del 2 por ciento, hechos que contrastan con su discreto adiós del todopoderoso banco central.

“Un desempleo mucho más bajo, mucha más confianza en los mercados financieros y más cerca del objetivo de inflación que en la economía que heredó. Qué más se puede pedir de un presidente de la Fed?”, dijo Larry Summers, exsecretario del Tesoro, al comentar en Twitter estos resultados.

Cuando Yellen asumió la presidencia de la Fed, en febrero de 2014, el desempleo era del 6.7 por ciento y a su salida se encuentra en el 4.1 por ciento.

El ex vicepresidente de la Fed, Alan Blinder, comentó en la radio pública NPR que “si se pregunta a cualquiera, incluido al expresidente Ben Bernanke, hace cuatro años, si ella podría alcanzar esa cifra sin incrementar la inflación, casi todo el mundo habría dicho que no. Así que eso es un gigantesco éxito”.

“Su trabajo ha sido espectacular, lo mejor que puede tener un jefe de un banco central”, David Wessel, del centro de análisis Brookings, uno de los muchos economistas en calificar de manera ejemplar el mandato de Yellen.

Desempeño inapelable

Los datos certifican así un desempeño inapelable, dado el doble mandato de fomento del pleno empleo y de estabilidad de precios que tiene el banco central.

Con una visión más amplia e irónica se expresó John Cochrane, economista de la Universidad de Stanford, al valorar el legado de Yellen: “La historia de la política monetaria incluye tantos errores no forzados que no cometer uno es ya un logro. No estropearlo no te garantiza un gran lugar en la historia, pero quizá debería hacerlo”.

Solo la llegada a la Casa Blanca del imprevisible Donald Trump ha quebrado la tradición de hace más de tres décadas por la que el nuevo presidente de Estados Unidos mantenía en la Fed al designado por su predecesor, gesto destinado a subrayar el compromiso con la estabilidad en política monetaria del país.

El propio Trump aplaudió su labor y reconoció que le gustaba Yellen, la primera mujer al frente de la Reserva Federal en su más de un siglo de historia, pero recalcó que era necesario marcar el cambio con un nuevo rostro al frente de la institución.

Esa satisfacción está acompañada de precaución por lo que experimentó Alan Greenspan, el expresidente del banco central que vio lo que parecía una brillante reputación caer demolida por una crisis.

Tan pronto dejó la Fed, después de 19 años a la cabeza, estalló la burbuja inmobiliaria de 2008, la peor recesión en Estados Unidos desde la posguerra. Se le ha reprochado desde entonces especialmente a Greenspan haber cerrado los ojos a los excesos del mundo financiero. “La reputación de Yellen palidecerá si en dos años hay una profunda recesión”, advirtió Wessel, en momentos en que el aumento de los precios de las acciones en los mercados bursátiles, favorecido por las bajas tasas de interés, hacen temer una burbuja financiera.

La estabilidad de los precios y la promoción del empleo constituyen el doble mandato del banco central.

Heredera de una situación inédita, en la que para impulsar la actividad económica se mantuvieron las tasas de interés en cero durante casi ocho años y el banco central inyectó millones de dólares al sistema financiero, Yellen corrigió la trayectoria hábilmente.

Pero Yellen ha optado por una discreta salida del banco central, mientras ha continuado la senda de gradual ajuste monetario prevista, a la vez que prometía una “suave transición” con su sucesor.

“Hay un fuerte consenso en el comité para el enfoque gradual de ajuste monetario que hemos perseguido, y el gobernador (Jerome) Powell ha sido parte de ese consenso”, dijo en diciembre Yellen, en su última rueda de prensa, sobre su sucesor, que ha sido miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed desde 2012.

Alza de tipos

En cuatro años, elevó las tasas cinco veces “sin perjudicar a los mercados financieros”, reveló el experto de Brookings, donde Yellen seguirá su carrera como investigadora, según informó el viernes, John Allen, presidente del centro de estudios.

También comenzó a reducir el volumen de activos de la Fed, cuyo balance está abrumado por las compras masivas de bonos del departamento del Tesoro y otros títulos hipotecarios operados en el marco de la política de flexibilidad monetaria.

En 2017, la Fed elevó los tipos de interés en tres ocasiones, hasta el rango actual de entre 1.25 por ciento y 1.5 por ciento, y dada la sostenida mejoría económica en EE. UU. se prevén tres alzas adicionales a lo largo de este año.

En medio de dudas económicas globales y sorpresas políticas como el Brexit y la inesperada victoria de Trump en las presidenciales de 2016, Yellen ha logrado mantener el rumbo sostenido pese a las presiones de los llamados “halcones” monetarios, más preocupados por la inflación, y se ha situado en el de las “palomas”, más concentrados en alentar la creación de puestos de trabajo.

Los reproches

Los críticos no faltan. En la izquierda, que ha señalado que la recuperación aún se siente como una recesión para los estadounidenses, le reprochan haber aumentado inútilmente las tasas, lo que aumentó el costo del crédito para los consumidores. Mientras que la derecha desaprueba su lentitud para subir las tasas, temiendo un resurgimiento de la inflación.

Sus repetidas advertencias sobre el aumento de la inequidad le valió reprimendas de legisladores republicanos que la acusaron de “meter la nariz en asuntos que no le corresponden”.

En ese campo, Jerome Powell, quien no es un economista de formación sino que un banquero de negocios que conoce bien los mercados financieros, tendrá algo de ventaja ante los legisladores. “Probablemente va a hablar mejor a las personas del Congreso”, aseguró Wessel.

La presidenta saliente de la Fed, que dejará formalmente el cargo este de febrero, ya ha anunciado que permanecerá en Washington, donde su esposo, el premio Nobel de Economía George Akerlof, es profesor en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Enero con más empleo

El índice de desempleo de Estados Unidos se mantuvo estable en el 4.1 por ciento por cuarto mes consecutivo en enero, mes en el que se crearon 200,000 nuevos empleos, informó ayer el Gobierno.

Este dato de desempleo, que se encuentra en el nivel más bajo desde el año 2000, refuerza la idea de que la economía estadounidense se ha estabilizado en cotas de pleno empleo, gracias a la creciente demanda en el sector inmobiliario y el repunte de la inversión de capital.

Además, los 200 mil nuevos empleos creados en el primer mes del año suponen una notable mejora en relación con diciembre, cuando se crearon 161 mil puestos de trabajo, según la cifra revisada, de acuerdo con los datos divulgados ayer por el Departamento de Trabajo.

El salario promedio por hora se incrementó en 9 centavos (un 0.3 por ciento) con respecto a diciembre y quedó en 26.74 dólares, un incremento que situó el aumento anual en el 2.9 por ciento, marcando el nivel más alto desde junio de 2009. Habitualmente, en los años de bonanza económica los salarios crecen entre un tres y cuatro por ciento anual.