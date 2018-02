María Fernanda Flores: “No estoy donde estoy por el dedo de alguien”

María Fernanda Flores de Alemán dice tener temor de sus antiguos correligionarios y ahora diputados aliados del Frente Sandinista: Byron Jerez y Wilfredo Navarro a quienes llama “francotiradores”. Tanto acoso dice sufrir que está pensando en la posibilidad de recurrir a la Ley 779, de protección a la mujer, contra estos dos diputados.

A mediados de enero, mientras se discutía una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, Wilfredo Navarro aseguró que María Fernando Flores tenía un anillo de 100 mil dólares que el expresidente de la República Arnoldo Alemán le compró con los recursos del erario.

En esta entrevista, la diputada habla sobre el anillo, las falsas acusaciones, su vida en la Asamblea y el constante acoso por parte de Navarro y Jerez del que dice ser víctima. “No quiero recurrir a la 779 para acusar a alguien”, dice.

¿Cómo se ha sentido en la Asamblea con toda esa presión del Frente Sandinista?

Ha sido una experiencia increíble. Es un aprendizaje. Lamentablemente el Frente Sandinista se ha dedicado este año y un mes que tenemos de estar legislando, exclusivamente a que cada vez que abro mi boca y voy a decir algo, o levanto la mano ellos inmediatamente tienen dos francotiradores ahí, y les dieron el curul única y exclusivamente para atacarme a mí. Y eso lo ha visto el pueblo. Yo lamento que el Frente utilice estos dos francotiradores para romper lo que el pueblo de Nicaragua quiere saber. Y crear una cortina de humo para desvirtuar todo lo positivo y propositivo que nosotros como bancada de oposición hacemos. Ellos son utilizados para eso. Podemos estar hablando de una Ley tan importante, donde pedíamos que la renovación de la cédula fuese gratis, sin embargo, vimos cómo estos señores apuntaron sus cañones inmediatamente hacia mi persona y lejos de hablar sobre el tema, se dedicaron a utilizar acusaciones falsas, diciéndome cosas que son puras mentiras, puras falsedades, que el pueblo de Nicaragua inmediatamente reconoció.

Y por el simple hecho de estar en la Asamblea y participar no cree que está jugando el mismo juego de Daniel Ortega.

En política no hay espacios vacíos. Espacios vacíos que vos dejés, otro lo ocupa inmediatamente. Diferente sería si todos los partidos de oposición asumiéramos ese rol de no participar, asumiéramos el rol de rechazar. Pero no sucede de esa manera. Nosotros como políticos responsables no podemos dejar el espacio vacío. Si nosotros no estuviéramos en la Asamblea, mucho menos que nos diéramos cuenta de las arbitrariedades y de los decretos presidenciales. Si nosotros no estuviéramos ahí, que por lo menos podemos denunciar y gritar a los cuatro vientos las irregularidades y lo que sucede, peor sería. Estaríamos en una situación con mucha más desventaja que como nos encontramos el día de hoy.

Entrevista con Arnoldo Alemán: “El pacto Ortega lo hizo con Bolaños”

¿Quiénes son estos francotiradores de los que me habla?

El diputado Jerez y el diputado Navarro. Perfectamente conocidos. Es público. Nicaragua sabe. Y lo más triste de todo esto es que si nos pusiéramos a discutir sobre el tema, yo acepto cualquier crítica, opinión sobre el tema, pero tratar de tapar el sol con un dedo, tratar de desvincular el tema que estamos discutiendo en un plenario con acusaciones falsas, no viene al caso. Es como que yo te diga que cada vez que quiero solicitar la palabra en un tema económico, regrese al pasado y tenga que recordar a los diputados del Frente Sandinista que la realidad por la que hoy nos encontramos en esta situación de necesitar tantos préstamos y depender tanto de la comunidad internacional por la economía frágil que tenemos hoy, es gracias a la década de los 80, es gracias a la deuda que ellos nos dejaron. Y que tuvimos que pasar dos gobiernos, el gobierno de doña Violeta y el gobierno de mi esposo, para enrumbar responsablemente esta economía. Y en la bancada no hacemos eso. Felicitamos cuando se hacen las obras, solo pedimos transparencia en la ejecución. Nicaragua no debe vivir en el pasado.

¿La acusación sobre el anillo de cien mil dólares que le hizo el diputado Navarro entonces es falsa?

Lamentablemente, la memoria en política en frágil. Pero yo quiero recordar que mi familia fue sometida a siete años de un proceso ilegal, inconstitucional, injusto. Un proceso de investigación de una causa abierta impuesta por el ingeniero Bolaños en su momento donde también se sumaron causas en los Estados Unidos y en Panamá. Y en los tres países toda mi familia fuimos encontrados inocentes. ¿Vos creés que si eso que dice el diputado Navarro es cierto no lo hubiera encontrado el ingeniero Bolaños y su procurador en su momento? La factura de ese anillo hubiera sido la bandera de la corrupción de Enrique Bolaños en su momento. ¿Por qué nunca salió? Porque no existe, es mentira. Yo me someto a toda investigación. Yo hoy te digo: ¿Dónde te firmo? Para que ese anillo que dice el señor Navarro que yo tengo sea devuelto al pueblo de Nicaragua, si existe. ¿Dónde te firmo? Porque ya, inmediatamente te firmo el documento y te lo hago público, porque yo no tengo nada que esconder. Estoy cansada de escuchar a estas dos personas que pertenecieron y salieron de las entrañas del liberalismo, del PLC, que han llegado donde han llegado gracias al apoyo que recibieron como parte del partido, que sigan con esas acusaciones.

¿Y las tarjetas de crédito de su esposo pagadas por el Banco Central?

Eso ya pasó. Eso ya fue un juicio. La acusación en su momento se dio, nuestros abogados presentaron todas las pruebas y fuimos declarados inocentes. Estar revolviendo la tierra me parece que no tienen nada más de qué hablar, no tienen nada más de qué acusarnos, no tienen nada más qué decir y por eso tienen que recurrir a cosas que ya pasaron, que ya fueron juzgadas y donde fue demostrada nuestra inocencia en Nicaragua, en Estados Unidos y en Panamá.

Cuando el diputado Navarro la acusó de esto, usted le contestó que él también se había beneficiado de esa época a la que perteneció al liberalismo ¿a qué beneficios se refería?

Eso te toca a vos como reportera averiguarlo. Yo no me voy a poner al dime que te diré porque supero. Él perteneció al gobierno de mi esposo, pueden hacer ustedes sus averiguaciones. Yo soy una dama, soy una mujer, soy una profesional y sobre todo quiero a Nicaragua. Estoy donde estoy por Nicaragua. No estoy donde estoy por el dedo de alguien o porque me pusieron ahí. Yo he llegado donde he llegado en la política porque me lo he ganado con mi esfuerzo.

¿Y usted cómo explica el cambio de estos diputados al Frente Sandinista?

Nunca fueron lo que dijeron ser. Son personas vulnerables. El ser humano a veces cae en esos niveles de vulnerabilidad. Y bueno, me imagino que como un magistrado dijo una vez “la calle está dura”, podría ser el caso de ellos.

Bueno, esto es apenas el comienzo en la Asamblea. ¿Cómo va a enfrentar esta situación con Wilfredo Navarro y Byron Jerez?

Yo espero que recapaciten. Que se den cuenta de que lo que han querido montar ha sido contraproducente para ellos, porque el pueblo de Nicaragua leyó inmediatamente sus intenciones. Y además se están pasando de los límites, porque hay un Código de ética en la Asamblea y le corresponde al presidente implementarlo. Y todos somos testigos de cómo el presidente en la Asamblea se sienta en su silla y observa el espectáculo y el show. Yo muchas veces hasta temo que las reacciones de estas dos personas vayan más allá.

¿Qué significa más allá?

El odio con que se refieren a mi persona, cuando hablan de mí lo podés ver en sus caras, en sus expresiones. Eso es peligroso. Ellos están cruzando una línea muy peligrosa, porque yo ya siento como que es un odio personal y ese odio pudiera generarse en violencia. Y no quiero recurrir a la 779 para acusar a alguien. No podemos permitir llegar hasta esa situación.

¿Usted siente que este odio es por el hecho de ser mujer?

Es, primero, por el hecho de ser mujer. Por sentirse ellos políticamente amenazados por una mujer. Por eso es. El hecho de ser mujer y mujer política. El problema es doble. Se sienten amenazados de que una mujer política tenga las capacidades, la aceptación y la capacidad de desarrollarse aún más dentro de la política.

¿Usted tiene alguna aspiración política a largo plazo?

Hoy por hoy, mi meta política es trabajar dentro de mi partido. Estoy muy de cerca con las bases y las estructuras de mi partido, salgo fuera de Managua, no soy una dirigente que me quedo en un escritorio. Yo vivo y me hace sentir más la política cuando me relaciono directamente con la gente.

¿Y hablando de cargos políticos?

Por ahora me toca estar cuatro años más en la Asamblea Nacional. No te puedo decir qué podría pasar después de esto. Yo soy un soldado de mi partido y yo voy a estar donde mi partido quiera que esté. Para mí no es importante tener una posición o cargo político.

Cambiando de tema, ¿qué opina de las sanciones de Estados Unidos a Roberto Rivas?

Es muy lamentable la situación donde este gobierno nos ha llevado como país. Internacionalmente, ya los ojos de la comunidad están puestos en Nicaragua, y estas sanciones a Roberto Rivas vienen a ser un paso más, desafortunadamente, de las sanciones que nos esperan como nicaragüenses. Vimos ya una primera sanción con Nica Act, que probablemente va a perjudicar muchísimo a los nicaragüenses, no solamente al gobierno, a la sociedad civil, a las empresas privadas, al nicaragüense más vulnerable. Y esta sanción nos pone a nivel internacional muy mal. Nos deja como un país donde se protege, se resguarda y se cuida a personas que internacionalmente dejan mucho qué desear. Lamentamos mucho esa sanción, lamentamos mucho que Nicaragua esté llegando a esos niveles y esperamos que esto sirva para que recapacite el gobierno del dictador Ortega y piense que Nicaragua necesita un cambio profundo.

¿Espera su renuncia?

Yo pienso que debería de renunciar. Yo creo que es lo más saludable por Nicaragua, por la visión que estamos enviando y por la situación interna del país, donde hemos vivido elecciones fraudulentas prácticamente 2006, 2008. Creo que sería muy saludable para la institucionalidad y para enrumbarnos hacia la democracia que Roberto Rivas renuncie.

¿Qué espera que suceda con el Consejo Supremo Electoral?

Lamentablemente, con la renuncia de Roberto Rivas no hemos resuelto nada. Más allá, no hemos hecho absolutamente nada en lo que nos tiene que importar a los nicaragüenses. El sistema electoral en Nicaragua ha colapsado. No funciona. No le da respuesta a las demandas que nosotros como ciudadanos debemos exigir. Y cambiando a Roberto Rivas es un primer paso, pero no es suficiente. Aquí necesitamos hacer reformas importantes, reformas profundas. Desde la Ley Electoral, el cambio completo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, porque yo estoy convencida que Roberto Rivas era solo una figura, ahí las órdenes vienen desde El Carmen. Por lo tanto, pongan a Lumberto Campbell o pongan a la señora Salinas es irrelevante, porque el sistema en sí ha colapsado.

¿Y ustedes como oposición qué planean hacer para contribuir a este cambio del que me habla?

Nosotros hemos llamado mil veces a la unidad. Estamos dispuestos a sentarnos a platicar, debemos de tener todos esa responsabilidad de que esto no es el trabajo de un partido político, es el trabajo de toda la sociedad, de todos los nicaragüenses. Estamos cansados de ver las violaciones, las irregularidades, la falta de derechos, de institucionalidad que vivimos hoy por hoy. Por tanto el Partido Liberal Constitucionalista ha llamado a un diálogo nacional, incluyente, abierto, donde todos nos sentemos en una mesa redonda con igualdades de derecho de opinar, de actuar, de decir y sobre todo, con el único objetivo que debe ser salvar a Nicaragua y el ritmo de gobierno que lleva y que tiene hoy por hoy Nicaragua.

¿Y todos estos cambios lo van a hacer desde la Asamblea?

Nosotros desde la Asamblea como bancada de oposición somos 14 diputados, obviamente hay 76 diputados que son una aplanadora, que son la bancada del Frente Sandinista, donde ellos no permiten ni siquiera presentar iniciativas de Ley. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua se está dando cuenta de que aunque tengamos esa aplanadora, nosotros 14 sí somos de oposición. Y nuestro trabajo en la Asamblea es apoyar todo lo que signifique beneficio para Nicaragua, porque ser oposición no es solamente decir no a todo. Pero también es nuestra labor denunciar todas las irregularidades, todo lo que el Frente Sandinista a través de su bancada impone a un país, donde hoy por hoy se está legislando solo por decretos presidenciales que llegan por urgencia. Ya no hay trabajo de comisión, las comisiones ya no trabajan. La única que trabaja es la económica y trabaja porque vienen las órdenes directamente desde El Carmen y tienen que ser aprobadas. Y nosotros nos sumamos a algunos de ellos porque son proyectos que realmente llegan a la comunidad, y por eso hemos votado a favor en su momento. Pero también hemos votado en contra cuando sabemos que hay un trasfondo político, beneficios partidarios, violación a los derechos de los nicaragüenses. Nos viste alzando la voz para solicitar que la cédula fuera gratis, el cambio de formato durante este período de prórroga. Sin embargo el Frente Sandinista se desenmascaró y el pueblo se dio cuenta de que ellos están ahí única y exclusivamente para beneficiarse ellos mismos, para lograr mantenerse en el poder, y el control que hoy tienen. Nosotros estamos ahí por otras razones.

Plano personal

María Fernanda Flores de Alemán tiene 49 años. Nació el 6 de noviembre de 1968.

No le gusta decir su edad.

Estudió una licenciatura en Educación en Estados Unidos y una maestría en Administración escolar.

Tiene tres hijos y dice que la última vez que chequeó, todavía estaba casada.

Le encanta la cocina. A sus hijos les gusta que les cocine comida italiana. “Una lasaña, unos ñoquis, unos mariscos”, dice.

Practica yoga.

Su comida favorita es el sushi. Todo lo asiático le gusta mucho.

Recomienda mucho la película The Post, dice que es buenísima. Le gustan las películas investigativas.

La música romántica es su preferida y “se muere” por Julio Iglesias.