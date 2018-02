Estudiantes vuelven a clases y el Ministerio de Educación tiene grandes desafíos

Un hormiguero azul y blanco recorre calles y caminos de toda Nicaragua la mañana de este lunes. Y es que vuelven a clases 1.8 millones de estudiantes en todos los colegios públicos del país.

Según expertos en Educación, aunque sigue vigente el reto de elevar la calidad educativa, para este ciclo escolar que comienza es fundamental una buena gestión en los colegios.

Por esta razón instan al Ministerio de Educación (Mined) a nombrar directores únicamente por sus méritos académicos.

El director de Fe y Alegría, Everardo Víctor, explicó que los directores de las escuelas se han limitado a realizar un trabajo de administración y a ser un enlace con el Mined, pero no están realizando un rol activo como educadores y en muchas ocasiones ni siquiera interactúan con los estudiantes y padres de familia.

“Tenemos que ir mejorando la gestión educativa, yo diría que podemos tener presupuesto, maestros bien formados, pero si no tenemos directores que puedan gestionar un centro (educativo) y que no solo sean para mantener las relaciones con el Estado a través del Mined, sino que trabajen las relaciones con la comunidad… directores que sepan cómo lidiar con el día a día de las escuelas, me parece que ese es un desafío que tenemos”, expresó Víctor.

Otros desafíos que viene arrastrando el ciclo escolar que inicia este lunes son: la baja capacitación de los maestros, el escaso presupuesto para Educación, el rezago en la educación tecnológica y que el Ministerio de Educación escuche las propuestas de los organismos de la sociedad civil que trabajan en la materia, precisó el representante del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH), Edgard Palacios.

“Nuestras expectativas como Foro de Educación es que la infraestructura escolar haya mejorado, la inversión en Educación siga una dinámica en la que puedan verse las mejoras educativas… si tenemos a maestros bien formados, bien remunerados, vamos a contribuir a la calidad de la educación”, dijo Palacios.

Por su parte, la representante del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), Diamantina López, señaló que para elevar la calidad de la educación en Nicaragua se necesita más inversión, pero que esa inversión sea efectiva y produzca un resultado tangible tanto en los maestros como en los estudiantes.

“Para mí la llave (para elevar la calidad educativa) es el maestro. Estamos entrando a un nuevo desafío que es la base tecnológica, la educación tiene que meterse a ese mundo de la tecnología, la enseñanza sobre la tecnología es algo importantísimo, porque no te podés quedar atrás… a veces un niño maneja mejor una tablet que un maestro, hay que capacitar a los maestros”, agregó López.

Proyección de matrícula

Según las metas del Mined que aparecen en el Presupuesto General de la República 2018, para el este ciclo lectivo el Mined pretende inscribir a 1.8 millones de estudiantes en las diferentes modalidades. Esta cifra es mayor a los 1.7 millones de alumnos que fueron inscritos en el ciclo escolar 2017.

En primaria se espera una matrícula de 874,188; en secundaria 387,463; en preescolar 277,616; en educación especial 3,199; en el programa de alfabetización 16,500; en educación de jóvenes y adultos 279,428; en las escuelas normales 3,200 y maestros no graduados 2,578.

El presupuesto asignado este año para el Mined es de 14,685 millones de córdobas.