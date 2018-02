“Es mejor un diálogo” antes que sancionar a Nicaragua, afirma congresista de Estados Unidos

El congresista de Estados Unidos, Vicente González, representante demócrata por el distrito 15, de Texas, está en contra de las sanciones de su país a Nicaragua. Votó en contra de la Nica Act, aprobada en el Congreso con apoyo bipartidista en octubre del 2017, una legislación que actualmente se encuentra en el Senado en espera de su discusión.

También se opone a la aplicación de la Ley Global Magnitsky Act, recientemente designada contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, por corrupción y violación a los derechos humanos. González cree que la mejor vía es la del diálogo en vez de sanciones.

Le puede interesar: Nicaragua debe investigar a Roberto Rivas, dice exasesor del Congreso de EE.UU.

El presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, ha violado la Constitución para reelegirse, tiene control absoluto de los poderes del Estado, incluyendo el Electoral; ha eliminado partidos políticos para evitar enfrentar a sus adversarios y ha propiciado cinco fraudes electorales, pero el congresista justificó que el problema electoral ha sucedido en otros países de la región, incluyendo el suyo, según su juicio, durante las últimas elecciones.

El congresista González es la única voz que ha encontrado a su favor el régimen de Nicaragua, a través de su embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell. Hace dos semanas el congresista suspendió una visita a Nicaragua. En esta entrevista nos cuenta los detalles.

Lea además: Destitución de Harold Rivas fue “abrupta e inesperada”, afirma exembajador de Costa Rica en Nicaragua

¿Por qué suspendió su visita a Nicaragua, quién lo invitó?

Íbamos a hacer un viaje por tres países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Nicaragua). La invitación vino del embajador de Nicaragua en Washington, mi oficina tiene buenas relaciones con él en Washington, y la razón por la que se suspendió fue por el cierre de Gobierno (EE.UU.) y cuando hay cierre no nos permiten viajar fuera y aunque se abrió tres días después, ya había afectado el viaje, se iba a perder parte del viaje, entonces mejor lo vamos a reagendar y espero que en un par de meses de aquí a abril o mayo poder hacer el mismo recorrido.

En el caso de Nicaragua ¿cuál era el objetivo preciso de la visita?

Vamos buscando amistad, de conocernos, de tratar de tener mejores relaciones en ambos países, yo llevo un grupo de mi distrito, a empresarios, también llevo a la hermana Norma Pimentel, que es la que recibe a los centroamericanos en la frontera cuando llegan, les da atención médica, albergue, así es que vamos a tratar de formar mejores amistades, conocernos y aprender.

Entiendo que usted se reuniría con funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, ¿tenía previsto reunirse con él?

Si se pudiera, me gustaría poder conocerlo en persona, ya que vamos a estar ahí, así es que depende de lo que pueda programar la embajada de Nicaragua en Washington.

Usted fue el único congresista que votó en contra de la Nica Act en la Cámara de Representantes, ¿por qué su decisión?

Fue un voto de voz, no votaron todos los congresistas en el piso como normalmente se vota, yo estuve opuesto al Nica Act porque a lo mejor tenemos nuestras diferencias con el Gobierno de Nicaragua, pero al final tenemos que ver la realidad que la economía de Nicaragua ha ido mejorando, que la educación va mejorando, que es una democracia en transición y pienso que debemos tener una relación más acogedora en lugar de rechazarlos y tratar de mejorar nuestra relación.

Lea también: La estirpe de los Ortega Saavedra

Algo que veo siendo un congresista fronterizo es que es raro encontrar nicaragüenses llegando a nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno que les ha podido proveer seguridad, educación y algún tipo de oportunidad que a lo mejor no se parece o no lo vemos tan claro en otros países de Centroamérica. Así es que a lo mejor hay cosas que no nos gusta de lo que han hecho, pero pienso que la mejor solución es llegar a acuerdos paso por paso, así como cualquier amistad, no siempre vamos a estar de acuerdo el ciento por ciento, pero pienso que debemos tener comunicación y tratar de tener una buena amistad.

Si hay migración de nicaragüenses a países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, España, cierto que hay una reducción en la migración hacia Estados Unidos, se aduce que es por temor a los riesgos por el crimen y el narcotráfico que afecta la frontera con México…

Ese mismo temor lo tienen todos, los otros países tienen el mismo riesgo, la economía de Nicaragua ha crecido al 5 por ciento anual, creo que hay que darle crédito a eso también, ha mejorado su sistema de Educación, su sistema médico bastante y ahorita es uno de los países más seguros de Latinoamérica, creo que la última cifra que leí es el país más seguro de Centroamérica. A lo mejor no estamos de acuerdo con temas electorales, pero esa es una realidad que la tenemos que ver claro.

Hablando de temas electorales, Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, del círculo cercano al presidente, responsable de los fraudes electorales que benefician a Ortega, ¿qué piensa usted sobre esas sanciones a través de la Ley Magnitsky?

A mí me gustaría que hubiera más diálogo, que pudiéramos llegar a un acuerdo en cuanto al tema electoral, porque eso no solo lo tenemos en Nicaragua, ese ha sido un tema de conversación a nivel mundial, no podemos decir que solo Nicaragua tiene eso, últimamente Honduras ha estado en las noticias, otros países en Suramérica y aquí mismo en nuestro país en la última elección.

Informes de organismos como Transparencia Internacional ubican a Nicaragua como uno de los países con mayor corrupción en Centroamérica y a nivel latinoamericano. ¿Qué opina?

Bueno, según ¿qué reporte?

Transparencia Internacional.

Sabes, podemos leer diferentes reportes y llegar a diferentes conclusiones Y no estoy en desacuerdo con que ese reporte puede ser correcto, pero pienso que sanciones y cerrar relaciones nos lastima más que si tenemos una conversación abierta desde un diálogo constante, libre y poder explicar lo que nosotros buscamos y tratar de tener una relación más cordial que la que hemos tenido en los últimos 30 años con Nicaragua.

Informes del Departamento de Estado indican que en Nicaragua existe una corrupción generalizada en las instituciones del Estado, incluida la Policía, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Electoral y otras entidades, y que los poderes del Estado están bajo el control de Ortega. ¿Qué opina de eso?

Esos son los temas que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Nicaragua no es el único país en Latinoamérica que tiene ese tipo de problemas.

Nicaragua es uno de los países que ha obtenido mayor beneficio del régimen de Venezuela, cuyos funcionarios enfrentan sanciones de Estados Unidos, igualmente Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), sancionada por corrupción y lavado de dinero y accionista mayoritaria de Alba de Nicaragua SA (Albanisa). Esos fondos son manejados de manera discrecional por Ortega y su esposa; a ello se suma la defensa de Ortega al régimen de (Nicolás) Maduro. ¿No será parte de las razones por la que los ojos de legisladores están sobre Nicaragua?

Mira, (no) voy a ser la última persona en decirte que la situación de Nicaragua es perfecta, claro que no es, como no es en otros países de Latinoamérica, pero pienso que es mejor un diálogo, es algo que puede ayudar a mejorar los temas que estamos platicando aquí.

¿Usted va a realizar una propuesta en ese sentido a su gobierno?

Pues todavía no sé cuáles son los temas que vamos a platicar, pero con el tiempo van a salir.

Me dice que viajará con empresarios, con la hermana Pimentel, de Catholic Charities de Rio Grande Valley, ¿qué van a abordar precisamente?

En Guatemala, El Salvador donde llegan cifras más altas de niños (migrantes) a Estados Unidos, pero no vamos a poder hacer parada en Honduras, ojalá y haya otra oportunidad más adelante, pero creo que es importante que la hermana Pimentel conozca a los funcionarios (de gobiernos) para cuando vuelva a pasar (migración masiva), ahorita tenemos las cifras de los albergues en la frontera igual que en 2014, habían bajado las cifras de inmigrantes, pero en este mes tenemos cifras elevadas como en el 2014, pero eso no se ha comentado en las noticias.

¿Cuál es su opinión del presidente Ortega, que ha logrado reelegirse a través de violaciones a las leyes?

Obviamente me incomoda, igual como está pasando en otros países, no es un tema que solo está sucediendo en Nicaragua, está sucediendo en otros países latinoamericanos y creo que debemos de tratarlos a todos por igual.

¿Sabe que Nicaragua es el segundo país más pobre en el hemisferio y uno de los más corruptos?

Por eso es que estoy en contra del Nica Act, porque cómo podemos castigar a un país de los más pobres y que no obtengan facilidades de préstamos cuando su economía ha crecido, la gente vive mejor, tiene más seguridad y no está buscando cómo venir a Estados Unidos. Así es que cuando hay un éxito hay que reconocerlo, incluso hay que ver qué es lo que está causando ese éxito y que se comparta con otros países.

¿Durante su próximo viaje se reunirá con sectores de la oposición en Nicaragua para conocer la otra cara?

No estoy seguro todavía, nomás voy a estar dos días en Nicaragua y tengo unas cuantas juntas, yo nunca estoy opuesto a reunirme con cualquier lado. Yo voy de Estados Unidos neutralmente, vamos en una misión de paz, de diálogo y de tener una mejor relación y poder comunicar lo que se piensa en Washington de Managua, y lo que se piensa en Managua de Washington.

Plano personal

El congresista Vicente González tiene 50 años, nació en Corpus Christi, Texas, hijo de un exmilitar estadounidense. Es abogado con un doctorado en Jurisprudencia y tiene una licenciatura en Aviación Comercial.

Es su primer período en la Cámara de Representantes. Fue electo para el Congreso en el 2016, sirve en el Comité de Servicios Financieros y no registra experiencia política previa.