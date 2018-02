Alcaldía de Managua restringe visitas al museo San Juan Pablo II

Las ventanas de vidrio de las tres galerías de exposición del museo San Juan Pablo II que dan a la calle, sirven para que las personas aprecien parte de lo que hay dentro, al ser restringido el ingreso por la burocracia instalada por las autoridades de la Alcaldía de Managua.

El sitio fue inaugurado en diciembre de 2016 y desde entonces ha tenido pocas visitas, debido a que para ingresar primero se debe enviar una carta a la municipalidad donde se solicita el permiso y se detalla cuántas personas integrarán la expedición, porque de otra forma no se puede ingresar.

El concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Agustín Cedeño, dijo que el engorroso procedimiento de visita de nada sirve a tal inversión turística porque la gente desconoce el mecanismo de gestión.

“Esos proyectos que traen buena intención y que dejan al final una buena impresión, deberían de ser abiertos y amplios para la población, que no se necesite de tanta burocracia para asistir a estos lugares, es que no le veo lógica”, manifestó Cedeño.

Aunque el museo no recibe visitantes, todos los días es limpiado con esmero por obreros de la comuna capitalina y para que luzca atractivo se riega y recorta su abundante área verde.

Que lo abran y que tenga un costo simbólico

Cedeño recomendó que el museo San Juan Pablo II se abra para el público en general y que tenga un cobro simbólico, que garantice el mantenimiento del mismo, pero que no continúe cerrado y con el mismo procedimiento para utilizarse.

“Está bien cobrar algo simbólico para el mismo mantenimiento o destinar presupuesto (del Plan de Inversión Anual) para darle mantenimiento a estas instalaciones, pero no le cobrés tanto a la gente, yo no soy amigo de cobrar tanto, hay que buscar el mecanismo para no sacarle tanto dinero a la población”, argumentó Cedeño.