La historia del niño Filemón —de seis años— que se encuentra con el poeta Fernando Silva, entonces médico del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, ha sido llevado al cuento infantil por el escritor Hermann Schulz y publicado bajo el título El viaje a Egipto.

Esta obra descubre en sus páginas el sentido de solidaridad humana contada a través de un viaje de aventura, fantasía, dosis de realidad y sicología, y está ambientada en el hospital en tiempos de Navidad.

La primera edición de este libro apareció en alemán, en 2016, con el título Die Reise nach Ägypten.

La reciente publicación de Anamá Ediciones ha sido traducida al español por Luis Kliche e ilustrada por Tobias Krejtschi.

Según su editora al español, Salvadora Navas, la historia escrita y “modificada” por Schulz que se cuenta en la obra, surgió de una conversación sostenida con Silva, pero mantiene el “lenguaje coloquial” que caracterizó al poeta, autor de numerosos libros de cuentos, novela, ensayos y poemas.

El origen del cuento

En la entrada del libro, por su parte Schulz —amigo de Silva— recuerda cómo se originó este singular cuento: “Cuando me encontré con Fernando por última vez, la Navidad acababa de pasar. De seguro fue esa la razón por la cual se acordó de una Nochebuena muy especial. Como siempre, contó la historia muy rápido, a veces de manera muy desordenada. Lo que contó aquella vez cobró vida propia en mi recuerdo. ¡Y es que así se crean los cuentos! Como el del viaje a Egipto”.

Luego agrega: “Después de habérselo leído a Fernando por teléfono, se rió: ‘Sí, me acuerdo de nuestro encuentro. Y de que te conté acerca de esa Nochebuena. La mayor parte la entendiste bien, querido amigo. Algunas cosas se transmitieron de una manera muy diferente. ¡Pero no pasa nada, ya que exactamente así quise que fuera!’ Eso me tranquilizó”, revela Schulz, editor y autor de otros cuentos de viajes e ilustrados.

Labor literaria de Schulz reconocida

Además de ser un apasionado narrador de literatura con enfoque a los niños y jóvenes, Schulz, fue director de la editorial Peter Hammer.

Labor que fue reconocida con el Premio de Cultura Von der Heydt de la ciudad de Wuppertal. El PEN Club de Alemania también le otorgó la medalla Hermann Kesten.

Ahora esta primera edición en español de su libro El viaje a Egipto cuenta con el respaldo del Goethe-Institut y la Iniciativa Cultural Alemana (ICAN). Y se dará a conocer en Managua, Granada y otras partes del país.

Este libro también se presentará en el XIV Festival Internacional de Poesía de Granada, evento que ha sido dedicado al poeta Silva y desarrollará del 11 al 17 de febrero de este año.

Silva nació en Granada, el 1 de febrero de 1927 y falleció en Managua el 1 de octubre del 2016.

Presentaciones y curso de ilustración

El libro ilustrado El viaje a Egipto, del escritor Hermann Schulz, se presentará en el XIV Festival Internacional de Poesía de Granada el próximo martes 13 de febrero, a las 5:00 p.m., en el Hotel Darío. Estará acompañado por la poeta Gioconda Belli.

Este texto también se dará a conocer el jueves 15 a los estudiantes y maestros del Colegio Alemán Nicaragüense, en la Sala de música a las 11:20 a.m., y contará con la presencia de su ilustrador Tobias Krejtschi y traductor Lutz Kliche, quienes compartirán sus experiencias.

Pero días antes, el sábado 10, Krejtschi impartirá un curso sobre ilustración de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en el colegio, y será acompañado por Schulz y Kliche .

Este taller está dirigido a escritores e ilustradores enfocados en literatura infantil. Valor: 200 córdobas.

Autores en breve

Hermann Schulz (nacido en 1938 en África del Este), ha sido un eterno viajero. Su itinerario lo ha llevado a más de 50 países, unas veinte veces ha visitado Nicaragua.

Autor de Auf dem Strom (Río abajo), publicada en 1998 en varios idiomas. Del libro ilustrado Sein erster Fisch (Su primer pez) , o Wenn dich ein Löwe nach der Uhrzeit fragt (Si un león te pregunta la hora), entre otros.

En tanto, el ilustrador Tobias Krejtschi Krejtschi cuenta con estudios de ilustración en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Hamburgo. También fue nominado junto a Schulz al premio alemán de literatura juvenil por el libro La astuta mamá Sambona.

Entre los libros ilustrados figuran: Un zapato rojo (texto de Karin Gruss; 2013), Nis Randers (texto de Otto Ernst; 2015) y Cleopatra (texto de Will Gmehling; 2015).