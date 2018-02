La iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos denunció que cada día se profundizan las campañas de desprestigio, amenazas e intimidación en contra de ese sector en el país.

Un segundo encuentro nacional en el que participaron más de noventa defensoras de derechos humanos de las mujeres, concluyó con un posicionamiento a través del cual estas denunciaron el riesgo en que desarrollan su labor.

En su posicionamiento las defensoras de mujeres expusieron por ejemplo, la militarización y expansión de la presencia del Ejército de Nicaragua en varias zonas del país, sobre todo en lo que conocen como la franja del Canal.

Destacan que esto lo que trae es “ mayor represión y mayor vulnerabilidad hacia las defensoras, incluyendo la violencia sexual, el desplazamiento forzoso de comunidades y el uso de sicarios”.

Según lo expuesto por las defensoras durante el encuentro, “la situación es sumamente peligrosa porque además los ponen allí (a los militares) para intimidarles, no llegan médicos, no llegan maestros, no hay autoridad pero están ellos”, expresó Arlen Centeno.

El mayor peligro, señala Centeno, está en las comunidades más alejadas.

El encuentro fue realizado bajo el lema “Si tocas a una, reaccionamos todas”, y sirvió para denunciar no solo el riesgo al que se enfrentan sino que la política de Estado existente en contra de las defensoras de derechos humanos “con el fin de sembrar el miedo, silenciar nuestras demandas y romper la cohesión social necesaria para impulsar los cambios que el país necesita”.

“Afirmamos que existe una política de Estado en contra de los derechos de las mujeres, desde la cual se usan diferentes mecanismos para agredirnos”, señala el documento de la Iniciativa de defensoras, que pone énfasis en “el desarrollo y profundización de campañas de desprestigio, amenazas e intimidación en contra de las defensoras”.

En este caso ponen de ejemplo, la denuncia presentada en el pasado por Mónica López y la dirigente campesina Francisca Ramírez, por lo cual solicitan que cese la campaña de difamación en su contra y que se garantice la protección de la integridad de estas.

Otros sectores

Las defensoras nicaragüenses también denuncian acciones policiales en contra del Movimiento Ambientalista Frente a la Minería Industrial en Santo Domingo, Chontales, Rancho Grande, SanAlbino y La India, “que pretenden impedir el derecho a la movilización” y la libertad de organización.

También mencionan en el posicionamiento la situación que sufren los defensores de la tierra, sobre todo las poblaciones indígenas y afrodescendiente en el Caribe, sobre todo por la falta de respuesta del Estado por el saneamiento de sus territorios, lo que promueve mayor violencia.