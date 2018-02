Sandinistas “sangran” Alcaldía de Camoapa

A más de un millón de córdobas ascienden los pagos de indemnización que la Alcaldía de Camoapa, en el departamento de Boaco, ha hecho a unos seis trabajadores de la comuna, quienes se ampararon en un convenio firmado entre el sindicato de trabajadores y la anterior administración sandinista a cargo de Teresa Rodríguez.

“Supuestamente firmaron un acuerdo en mayo del año pasado, pero fue realmente en diciembre, que casualmente iba a entrar en vigencia en enero”, dijo Gretcheng Martínez, alcaldesa de Camoapa por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Martínez explicó que el convenio fue firmado por el sindicato, la exalcaldesa sandinista y fue avalado por el Ministerio del Trabajo.

“Este refiere que si antes liquidaban a alguien con los cinco meses que manda la ley, ahora esa liquidación será por diez meses. Encontramos, entre otras cosas, liquidaciones exorbitantes de 160 mil y pico de córdobas. Solo en liquidación, en la semana anterior a que asumiéramos, ascendió a más de un millón de córdobas”, añadió la funcionaria.

Según la alcaldesa Martínez, con la indemnización de estos seis exempleados podría pagarse un alto porcentaje del salario mensual de los 172 trabajadores de la comuna.

“Obviamente el fin era descapitalizar a la Alcaldía, debilitarla aún más en cuanto a recursos económicos. Entiendo que los trabajadores tienen derecho y está bien, pero que sea conforme a la ley, tampoco abusar. Incluso, otros que están renunciando se les está liquidando de la misma manera por el convenio que firmaron en mayo, pero no seré yo quien juzgue, que sea el pueblo que juzgue a esta gente por lo que ha hecho”, agregó Martínez.

Entre las liquidaciones más altas se encuentra la de la exalcaldesa Rodríguez, la cual oscila entre los 130,000 y 160,000 córdobas, según documentos de la comuna.

No se despedirá a trabajadores

Martínez también destacó que en su administración los trabajadores sandinistas no serán despedidos, pero que se está haciendo rotación de personal a lo interno de la comuna para ubicar a los trabajadores en áreas afines a su preparación académica.

“Sin embargo, hay cargos de confianza que deberían haber renunciado, pero no lo han hecho, en ese caso habría que reubicarlos —si no se quieren ir— en áreas donde les corresponda, pero no necesariamente en un puesto de confianza”, dijo.

Ajustes de austeridad al PIA

Esta semana, durante una sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Camoapa realizó varias modificaciones al Plan de Inversión Anual, sin suprimir ninguno de los 24 proyectos que se tenía contemplado ejecutar este año. Durante la sesión, el monto de varios proyectos fue reajustado para atender prioridades del municipio, entre ellas, la reparación de caminos rurales.

“Los caminos están en pésimas condiciones, por eso hicimos algunos cambios. Además, en el rubro de cultura, deporte y recreación, en los años anteriores se destinaban montos de más de 300 mil córdobas, para eventos que no pasaban en Camoapa, yo creo que si están destinando dinero es para ejecutarlo en este municipio”, dijo la alcaldesa Martínez.

Asimismo, el monto destinado para el acondicionamiento de la delegación municipal del Mined fue cambiado para atender a las escuelas con más necesidades del municipio.

“Yo creo que el Mined tiene su propio presupuesto, así que el cinco por ciento que nos corresponde para ayudar a la educación, decidimos enviarlo donde más se necesite, que son las escuelas rurales”, argumentó.