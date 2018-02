Condenan a 121 años de cárcel a nicaragüense que masacró a una familia en Costa Rica

El Tribunal de Juicio de Cartago, Costa Rica, condenó este viernes a 121 años y un mes de prisión al nicaragüense Delvin José Sevilla Bonilla, de 44 años, como responsable de masacrar a una familia, también nicaragüense, el 28 de mayo de 2015 en una finca cafetalera de Santa María de Dota, sur de la capital costarricense.

Sevilla, también conocido como Jairo Díaz Aragón, Roger García Borge y hasta William Hernández Díaz, fue condenado a 35 años de cárcel por homicidio calificado en perjuicio de Elena María Suárez Miranda, de 9 años, así como 32 años por dos violaciones calificadas a la misma menor.

Además, el Tribunal lo condenó a 54 años de cárcel por tres homicidios simple contra Abraham, de 11 años y hermano de Elena María; también a los padres de ambos, Ramón Suárez Espinoza, de 50 años; y su pareja, María Haydee Miranda Salmerón.

Así mismo, fue condenado a un mes de cárcel por el robo de tres celulares propiedad de las víctimas. Fue exonerado de seis delitos de amenazas, uno de restricción, uno de ofensas a la dignidad y otro de maltrato contra su ex compañera sentimental, Hannia Muñoz Picado.

Los homicidios del niño y sus padres fueron catalogados de esa manera porque la Fiscalía no logró calificarlos con hechos. No obstante, el nicaragüense no deberá descontar más de 50 años de cárcel, según el código penal costarricense.