Medardo Mairena: “Hay que dejar las banderas políticas en casa”

El movimiento campesino anticanal atraviesa uno de sus momentos más oscuros, y no es por la represión del régimen de Daniel Ortega, sino por aparentes rencillas internas que habrían dividido a doña Francisca Ramírez, conocida líder campesina, y Medardo Mairena, actual coordinador general del movimiento.

Ellos dos y otros 15 campesinos vistos como autoridades en sus comunidades conforman el Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional. Y aunque creen que en el país no se construirá ningún canal, protestan duramente con el apoyo de miles de campesinos que los respaldan en contra de la Ley 840, una legislación de 2013 que amenaza con expulsarlos de las tierras que ellos poseen y de las que viven.

Producto de las diferencias mencionadas, la asesora jurídica del movimiento, Mónica López Baltodano, renunció a comienzos de año como consejera legal, quejándose de una supuesta intromisión de partidos políticos dentro del Consejo Nacional y hasta de machismo hacia ella y doña Francisca, que fue coordinadora general entre 2015 y 2017.

En esta charla con Revista DOMINGO, Medardo Mairena revela cuáles son los problemas que han llevado a la separación del Consejo, habla de Mónica López y sus fuertes palabras después de su renuncia, y se muestra optimista sobre el acuerdo interno de tolerancia que firmaron los integrantes del Consejo el 27 de enero pasado.

¿Lo que acaban de firmar el 27 de enero fueron acuerdos duraderos o quedaron rencores?

Yo pienso que sí son duraderos. Y estamos construyendo para que sean duraderos porque, en primer lugar, hubo campesinos que son líderes natos de esta lucha en el territorio como garantes de ese debate que hubo ese día. Lo que hicimos fue un examen de conciencia entre nosotros, identificar exactamente dónde está el problema, porque no es que Medardo tiene problemas con doña Francisca o el Consejo, sino que cómo empezó, cuál fue su origen.

¿Y cuál fue el origen de los problemas?

Lo que identificamos es que fueron cosas que se especularon desde fuera, desde la sociedad, las redes sociales, que dicho sea de paso hacen un buen papel. Por ejemplo cuando estaba esta polémica hubo muchos comentarios que nos servían muchísimo porque nos llamaban a la unidad, que nos sentáramos, dialogáramos. Fue así que nos dimos cuenta que comentarios que estaban viniendo desde fuera, venían a contaminar adentro, porque nosotros tenemos cuatro años de andar juntos los del Consejo, los que somos fundadores, y nos conocemos bien. Entonces que alguien especule, que alguien diga, yo creo que mejores testigos que nosotros mismos no hay. Para mí mi familia, mis hermanos, son los integrantes del Consejo, porque ya casi no nos queda tiempo para nuestras familias. Caminamos todos los días en esta lucha con los integrantes del Consejo.

¿A qué comentarios negativos de afuera se refiere?

Por ejemplo cuando alguien dice: “Es que Medardo estaba reunido con un político, o doña Francisca o Nemesio”, y de repente los celos políticos que hay de fuera. ¿Por qué se reunió con tal político o con tal otro? Pero al hacernos examen de conciencia nos damos cuenta que es desde afuera que estaban viniendo esos comentarios, y que al final nos estaba contaminando. Porque nosotros nos organizamos para defender nuestra tierra. Los campesinos nos tienen en el Consejo Nacional por la defensa de nuestra soberanía. Es ahí donde nosotros nos enfrascamos: no perder el origen de nuestra lucha y no perder la autonomía de nuestro movimiento.

¿Firmaron algún acuerdo para evitar más rencillas?

Sí. Nosotros ante los garantes nos comprometimos a respetarnos entre nosotros mismos, no más comentarios que sean lesivos para nosotros mismos, abrir heridas entre nosotros, porque somos la misma familia que nos hemos cuidado nuestras espaldas, nos ha tocado defendernos, nos ha tocado ponernos al frente de este monstruo, arriesgando nuestras vidas, y siempre nos hemos cuidado bien, porque estamos en riesgo pero nos exponemos todos. Si nos defendemos nos defendemos todos y si caemos seguramente nos caemos todos, pero tenemos la fe en Dios que Dios es grande, la lucha es justa, y eso no va a pasar. Lo que firmamos fue comprometernos a respetarnos entre nosotros mismos, mantener el origen de nuestra lucha siempre, y tener contacto entre nosotros.

¿Todo el Consejo Nacional sabe que usted y yo estamos teniendo esta entrevista?

Sí, claro, todos saben.

¿Doña Francisca Ramírez sabe?

Sí sabe.

¿Hubo algún problema en concreto que molestara al grupo? Usted por ejemplo es concejal del PLC…

Mirá, la verdad, como te decía, es lo que se especula de afuera. En 2016 todos los partidos de oposición, no solamente el PLC, nos ofrecieron candidaturas a diputados, a los del Consejo Nacional. El PLC como los demás partidos nos ofreció candidaturas, pero nosotros por lealtad al Consejo y porque no confiamos en este sistema, decidimos quedarnos con el Movimiento. Creemos que solo el pueblo salva al pueblo. Sabemos que aquí no existe el Estado de Derecho como para decir que vamos a resolver desde la misma Asamblea para que nosotros podamos encontrar la derogación de la Ley. No existe la posibilidad con una minoría de diputados.

Si no me equivoco hubo dos miembros del Consejo que fueron seducidos por las diputaciones…

Sí, en el caso de Octavio Ortega y don Orlando Campos que en ese entonces eran integrantes del Consejo Nacional. Pero como el reglamento dice, en cuanto sean candidatos deben renunciar al Consejo. Ellos pues renunciaron en su momento y se fueron con la intención de participar, pero al final ya sabemos la historia de que no pudieron hacerlo, verdad (iban como candidatos del PLI, pero a las semanas la Corte Suprema de Justicia le revocó la representación jurídica del PLI a Eduardo Montealegre, sacó a sus diputados electos del Congreso y las candidaturas para 2016 se anularon por defecto). Posteriormente, en 2017, de igual manera nos ofrecieron candidaturas a alcaldes, vicealcaldes, concejales…

¿Qué partidos les ofrecieron?

Todos los de oposición. El Yatama, PLI, Apre, CxL, el mismo PLC, o sea, todos nos ofrecieron candidaturas, pero igual: no confiamos en el sistema. Mucho menos que podamos hacerlo en este momento de un espacio político cuando sabemos que todo aquí está controlado por el Gobierno. Nosotros continuamos siempre organizados con lealtad a nuestro movimiento. Lo que estamos defendiendo son nuestras tierras y lo hacemos con responsabilidad. Estamos defendiendo a nuestros hijos, nuestras familias, por lo poco que tenemos. Si seríamos desplazados nos iríamos a morir de hambre a otros lados. Y aquí tomamos una decisión firme: preferimos morir defendiendo nuestras tierras y no morir de hambre en otro lado.

¿Genera desconfianza entre los campesinos que uno de ustedes acepte una candidatura para ser funcionario?

Lo que pasa es que desgraciadamente en Nicaragua no se ha sabido hacer política. La oposición en estos momentos siempre la tradición ha sido hablar mal de un político y bien de otro. “Hombre, este es el malo, créanme a mí”. Pero yo creo que no es la forma de hacer política. Deberían hacer un plan estratégico de cómo vamos a desarrollar la nación. Pero eso no lo vemos. Esas cosas son las que lógicamente no trae nada positivo para que la gente pueda creer en ellos. En el caso de nosotros sabemos que si alguien se casa con un partido político, los que no convergen con ese partido se sienten mal. Y nosotros en este movimiento venimos para estar unidos. Debemos respetar la ideología política de las demás personas y el credo religioso. Aquí identificamos que tenemos un problema en común todos los nicaragüenses. No importa de qué partido seás, de qué religión seás, dónde estés, porque la Ley nos lleva en el saco a todos. Es ahí donde nos compromete a estar unidos. Es más: nuestra lucha es sin fines de lucro. No es posible que pueda haber diferencias si esto es sin fines de lucro. Los problemas de Movimiento son derogar la Ley 840.

¿Usted cómo se lleva con Francisca Ramírez?

Muy bien. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua está más que claro de eso, verdad. Porque cuando ella era la coordinadora yo era el vicecoordinador en ese momento, y siempre nos respaldamos, mano a mano. Siempre estuvimos con ella en las buenas y en las malas. Ya sea en reuniones locales, en las marchas, convocando a gente para las marchas. Siempre doña Francisca contó con el respaldo de nosotros como integrantes del Consejo Nacional. Yo pienso que Nicaragua está clara de que entre nosotros dos no existen problemas internos, sino que de repente, como te decía, son los problemas de fuera que han venido adentro a querer contaminar. En lo personal siempre nos hemos llevado bien, y prueba de eso, si revisamos todos los videos, las fotografías de las marchas, siempre hemos estado juntos. Creemos que esto más bien nos va a servir para fortalecernos. El Consejo Nacional hoy más que nunca está mejor organizado.

¿Entonces qué pasó con Mónica López Baltodano que era su asesora legal y renunció?

Mirá, Mónica era la asesora y dicho sea de paso le agradecemos su trabajo en su momento, para nosotros hizo un buen trabajo en la asesoría legal como muchos abogados que respaldaron nuestra iniciativa ciudadana de Ley, lógicamente haciendo trabajo voluntario porque en el Consejo Nacional no tenemos los recursos económicos como para pagar asesores o mucho menos a los abogados que nos ayudaron con la iniciativa de Ley. Hicieron un trabajo voluntario, y lógicamente cuando es voluntario, vamos por voluntad. No digo que Mónica hizo el trabajo de mala gana. Ella siempre demostró esa voluntad, pero últimamente ella toma la decisión de apartarse, nosotros no podemos decirle: “Mirá Mónica, quedate, ahora sí te vamos a pagar, porque no tenemos recursos”.

¿Ella les pidió cambios, dijo cosas en las que no estaba de acuerdo?

Hay cosas que debemos identificarlas. Una cosa es la asesoría legal y otra cosa es la política interna del Consejo. Me refiero a que en este caso el papel del asesor es para ver las cosas legales. Pero las políticas internas del grupo, cómo funcionar, de repente nosotros si teníamos alguna situación un poco complicada, se la hacíamos saber a ella, pero no podemos confundir el Movimiento y de repente como dijo ella en un momento, golpear la mesa, sacudir. No creo que un asesor sea su función golpear la mesa a una organización tan importante como somos los campesinos organizados.

¿Usted sintió que ella trataba de tener autoridad sobre el Consejo Nacional?

Últimamente con las impresiones ahora que renunció. Porque yo te soy honesto: si yo renuncio, no había necesidad de emprender una campaña de desprestigio para los integrantes del Consejo. Yo creo que eso fue una falta de respeto. Y debo decirlo también. Irrespetar a los integrantes, a los demás líderes. Nosotros cuando nos organizamos, los integrantes del Consejo Nacional fuimos electos en asamblea con los territorios. Las bases nos eligieron a nosotros y nos debemos a ellos. De repente ella dijo que nosotros habíamos pedido la destitución de ella. Eso no es cierto. Este Consejo es testigo que lamentablemente en la actividad que hicimos de cierre de año 2017, que fue una vigilia muy hermosa, en la comarca Las Vegas, municipio de El Almendro, en ese momento yo la invité también para que participara. Al final de la vigilia íbamos a hacer una asamblea donde íbamos a dar a conocer todo lo que aconteció en el 2017 y hablar de los retos que tenemos en el 2018. Así fue como se desarrolló la vigilia. Ella (Mónica López) llegó a la vigilia y pues cuando terminó yo subí a la tarima, agarré el micrófono y llamé a los miembros del Consejo Nacional y también a Mónica como asesora, y pues lamentablemente sin dar ninguna explicación, se montó a la camioneta doña Francisca, ella y Henry Ruiz. Se fueron, pues. Entonces los asambleístas se molestaron. Habían venido de distintas partes de Nicaragua porque era una actividad de cierre de año. Entonces se molestaron y dijeron: “No, eso está mal”. Es su opinión, de los líderes. Y dijeron: “Deberían darle de baja a Mónica y recuperar a doña Francisca porque doña Francisca es nuestra”.

¿Sentían que doña Chica estaba bajo la sombrilla de Mónica López?

Bueno, esa fue la impresión de las bases que estuvieron ese día. Entonces fue así como que ella de repente supo lo que pasó ahí y tomó la decisión de renunciar. Y una vez que renuncia pues ya todos sabemos lo que pasó. Se da una campaña de desprestigio y yo creo que no valía la pena haberlo hecho más que habernos sentado a dialogar sobre cómo íbamos a empezar a trabajar. Ahora está causando una polémica adentro y tenemos que debatirlo.

¿Por qué se fueron en camioneta doña Francisca y Mónica López en la actividad de cierre de 2017?

Después nosotros nos reunimos y le dijimos a doña Francisca que creemos que hizo mal en irse. Y ella nos dijo que lo que pasó fue que ahí había políticos y dijo: “Yo no voy a estar donde haya políticos”. Y pues nosotros respetamos su decisión.

¿Políticos como usted, que es concejal del PLC, u otros políticos?

Es que mirá, por ejemplo ahí estaba la candidata recién electa a vicealcaldesa de CxL de ese municipio. Han sido líderes que siempre han estado en las marchas, constantemente, desde antes que estuvieran en la política. Para mí lo que debemos hacer es respetar las ideologías políticas. Si un político anda metido en la política, hombre, que deje su bandera política en su casa y la lucha es entre todos.

¿Usted hace eso con su bandera?

Yo… ¿Perdón?

Es que usted me decía antes que comenzáramos la entrevista que es concejal del PLC desde antes que se aprobara la Ley 840, entonces quería saber si usted deja su bandera PLC en casa cuando está con el Consejo Nacional.

Por supuesto. Desde que iniciamos esta lucha hemos sido muy respetuosos de la autonomía de este movimiento. Y nos ha tocado muchas veces lidiar con procesos de campaña aún estando nosotros en esta lucha. Algunos han salido como candidatos a concejales, alcaldes o vicealcaldes y nos han pedido que los respaldemos, pero les decimos: “No, esperate. Una cosa es que vos estés en esa situación política y otra cosa es este escenario”. Hay que dejar la bandera y la propaganda, y así somos bienvenidos todos. Y pues son cosas que a doña Francisca en su momento le molestó, pero no significa que el hecho de que anduvieran políticos ahí, les íbamos a entregar la tarima para que ellos presidieran. Nunca hemos permitido nosotros que sean políticos los que presidan esto tan importante que todos nos hemos costeado nuestros gastos para participar. Pero amigos nos han dado consejos como Silvio Báez, que no nos casemos con un partido político. Y nosotros hemos entendido que no vale la pena hacerlo porque en este momento no existe una unidad que, como dicen, le dé vuelta al marcador.

¿El que usted sea del PLC o que haya presencia del PLC en el Consejo no peligra que también haya presencia del Frente Sandinista de Ortega, pues estos dos partidos han pactado recientemente en Nicaragua?

Ahí es lo mismo que te decía: lo que yo puedo identificar son los celos políticos de fuera. Hay sandinistas que son malos y hay sandinistas que son buenos. Hay liberales que a lo mejor son jodidos y hay liberales que son buenos. Pero cuando un político comete un error, no lo debe cargar toda la familia. Yo creo que es una mala apreciación de ella porque son cuatro años que tenemos de estar juntos. Y siempre hemos andado para la defensa de nuestra tierra, en nuestro quehacer de la lucha.

Mónica López denunció que había machismo en el Consejo hacia ella y doña Francisca.

Es su apreciación. Aquí el pueblo de Nicaragua no nos deja mentir. Cuando doña Francisca Ramírez, como mujer, era coordinadora, todos nosotros trabajamos para que ella fuera nuestra líder. Nos sentimos orgullosos de que fuera nuestra líder y nunca la dejamos sola cuando ella fue nuestra coordinadora. En el caso de nosotros siempre hemos sido respetuosos. Lamentablemente nosotros tenemos a pocas mujeres en el Consejo Nacional, pero ahora que estoy yo de coordinador, tenemos a dos vicecoordinadoras que son mujeres. Debemos destacar el trabajo de ellas: Juanita Juárez y Elba Montiel, y en cualquier momento a lo mejor me sustituyen, cualquiera de ellas. Nosotros no lo vemos así.

Plano personal

Medardo Mairena tiene 38 años de edad y nació en Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Tiene 20 años de vivir en Punta Gorda, en el municipio de Bluefields, Caribe Sur. En este sitio posee tierras agrícolas, es líder comunitario y concejal regional por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Cultiva maíz, quequisque y yuca.

Vive en unión de hecho con su pareja y tiene tres hijos.

Se lamenta que casi no tiene tiempo para ver a sus hijos y confiesa que le duele cuando su niño varón le reclama que a ellos no les dedica mucho tiempo. Eso sí, añade Mairena, “ellos comprenden la lucha”.

Su etapa como coordinador general del Movimiento Anticanal terminará a mediados de este año. En mayo habrá elecciones para designar a alguien nuevo para ocupar el cargo.

Ante la renuncia de Mónica López Baltodano como asesora legal del movimiento, Mairena dice que les gustaría contar con un equipo de abogados que los asesoren, en lugar de una.