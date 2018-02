Policía realiza operativo en varias comunidades de León en busca de prófugos

Agentes de la Policía Nacional han ejecutado operativos en varias comunidades de Poneloya, León, Quezalguaque, Posoltega y Chichigalpa, en el occidente del país, buscando al presunto responsable de disparar y herir a tres oficiales de la Policía de León, la madrugada del sábado, en la gasolinera ubicada en la salida de la carretera León-Managua.

Los operativos han dejado como resultado cinco detenidos, según la Policía.

En la búsqueda de los delincuentes han participado miembros de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y agentes de Inteligencia de la Policía de León y Managua.

En el sector del puente Palermo, comunidad La Gallina, carretera León-Poneloya, la mañana del domingo, los agentes se enfrentaron a tiros con dos sujetos involucrados en la balacera del sábado pasado.

Según testigos que presenciaron el enfrentamiento del domingo, Darwin Centeno, de 23 años, y el autor intelectual de disparar a los tres oficiales la madrugada del sábado, identificado como Reynaldo José Zavala García, de 26 años, se ocultaban en una casa, ubicada en el sector de la comunidad Palermo, del kilómetro 104, 800 metros al norte.

En el operativo Centeno recibió un disparo que le penetró en el pulmón derecho y fue trasladado al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en León; su estado es reservado.

Mientras que Zavala García, disparándole a los oficiales, se dio a la fuga por segunda ocasión.

Cinco detenidos

Según Rosa Emilia Osorio Mora, de 67 años, y su esposo Eligio Leiva, de 65 años, fueron sorprendidos y “encañonados” por oficiales de la Policía Nacional la madrugada del domingo, donde también les exigían que revelaran dónde se encontraban los delincuentes.

Agregó que se llevaron detenida a su hija Cristina Leiva Osorio, de 42 años, propietaria de la vivienda donde se encontraban escondidos los hechores.

También fueron detenidos sus nietos José Antonio Centeno, de 17 años, y Jonathan Leiva, de 22 años. Antonio Centeno, de 45 años, padre de estos dos últimos, también fue detenido, al igual que su hermano Darwin Centeno, de 23 años, este último herido en el operativo.

“Pasamos un trama muy horrible (del) que no deseo acordarme, mi familia estaba dormida cuando de repente los policías con pistolas en nuestras espaldas me decían que les dijera cuál era la casa de Toño Centeno, y comenzaron a hacer el relajo, les dije que no tenía asesinos ni ladrones; ante Dios, no sabíamos que esos hombres se habían metido en esa casa y fue ahí donde se originó el tiroteo”, dijo Osorio Mora.

Por su parte, Eligio Leiva, de 65 años, dijo que cuando iba con su hija al trabajo, los policías lo encañonaron para que les dijera dónde estaban los “hombres”.

“Me detuvieron un rato, me pusieron un AK en las costillas, las camionetas llenas de Policías entraron arrancando los alambres y empezó la balacera”, dijo Leiva.

Luego del tiroteo uno de los hechores herido fue golpeado y llevado al hospital de León.