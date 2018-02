Forense confirma abuso sexual a niño de seis años en Managua

El último testigo de la Fiscalía que pasó a declarar el lunes en el juicio contra William Martínez Cajina, encargado de mantenimiento en el colegio Mi Redentor, acusado de abuso sexual en perjuicio de un niño de seis años, estudiante de dicho colegio; fue el pediatra forense Alejandro Martínez Acevedo, quien fue claro en decir que encontró lesiones en los genitales del niño que concuerdan con el relato de la víctima.

“William me jaló el pene hasta abajo y me dolió mucho y me salió sangre y me dijo que no dijera nada porque me robaría del colegio”, leyó el forense en el dictamen.

El médico explicó que encontró úlceras que estaban cicatrizando en el genital del niño, que estaba rojo e inflamado. “Cuando retraes el prepucio sin técnicas médicas, desprendes el tejido de forma irregular y causa dolor y sangrado al niño. Las lesiones encontradas son compatibles con tocamientos lúbricos. Hay nexo causal entre el relato del niño y la lesión encontrada en el pene”, dijo el forense.

Por el aspecto físico, la lesión tenía unos seis días de haber sucedido, agregó el forense.

Mientras, el abogado César Arévalo, defensa del procesado hizo incapie en que el dictamen estaba a nombre del papá de la víctima y que esa lesión podría haber ocurrido en casa.

El joven pasó a declarar y negó haber cometido los hechos en el baño del colegio Mi Redentor. Dijo que los sanitarios quedan frente a la dirección del colegio y que se puede ver quien entra y quien sale. Además dijo que por normas del colegio él no puede acercarse a los niños. El juicio fue interrumpido y continúa este martes con alegatos finales.

Acusación por abuso sexual

Según el Ministerio Público, los hechos acusados sucedieron el pasado 6 de noviembre a eso de las 2:00 de la tarde en el colegio Mi Redentor, cuando el la víctima fue al baño y el acusado, quien tiene dos años de trabajar en mantenimiento del colegio estaba cerca y supuestamente le ofreció prensarle la camisa, pero el niño le dijo que no.

A pesar de la negativa, presuntamente el procesado lo agarró a la fuerza lo introdujo al interior del baño y le quitó el pantalón y la ropa interior, le tapó la boca y le frotó el miembro sexual.

Según la Fiscalía, después del acto deshonesto, el acusado le dijo que si hablaba de lo sucedido lo robaría del colegio.