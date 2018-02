Abogada denuncia abuso policial en Distrito Uno de la Policía Nacional

La abogada Nohemí Guerrero denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la detención ilegal y arbitraria que sufrió durante quince horas en el Distrito Uno de la Policía, donde sufrió abuso policial cuando realizaba una gestión propia de su profesión.

La denunciante aseguró ante la abogada de la CPDH, Karla Sequeira, que a pesar que ella se identificó como abogada fue agredida física y psicológicamente por agentes de ese distrito policial.

Aseguró que por algunas horas permaneció esposada de una verja.

Aseguró que ante su insistencia ante oficiales porque realizaran su labor, la respuesta “fue va presa”. Luego tres agentes que estaban de turno en horas de la noche del pasado 7 de febrero la detuvieron de forma violenta y fue golpeada .

Refirió que ella les hizo ver que le violentaban sus derechos y por respuesta la llevaron a una celda donde la tiraron contra la pared.

“No hice ningún acto indebido, simplemente quería ejercer mi profesión, no me recepcionaron denuncia y a raíz de la denuncia que yo pido el auxilio de ellas para que tomen acción lo que hacen es amenazarme, ofenderme, ultrajarme, golpearme y detenerme”, sostuvo.

Ya en las celdas, dice Guerrero, ella apeló ante las oficiales a su condición de mujer y les rogó que no la detuvieran porque sus hijos estaban solos en su casa, y por tanto expuestos a riesgos. Pero “como yo estoy alterada, llorando, vienen y me enchachan (esposan) a una verja”, relató Guerrero, quien comentó que casi al mismo tiempo las agentes le arrebataron las prendas que llevaba hasta causarle lesiones leves en las manos.

Mientras todo ocurría una oficial de Auxilio Judicial le decía al oído “que me van a cortar el pantalón, que me van a desnudar, que me van hacer sentadillas desnuda”, otra oficial prepotente llegó con un teléfono celular en la mano y “empieza a decirme la foto para el facebook y empieza a filmarme”.

La abogada de la CPDH, Karla Sequeira, señaló que a Guerrero le violentaron sus derechos, pues no fue arrestada en flagrancia, ni había orden de captura en su contra por tanto fue detenida de forma ilegal y hubo abuso de autoridad.

La abogada Ángela Arellano, afirmó que situaciones como las denunciadas por Nohemí Guerrero, suceden en todo el país contra los abogados.

“La Policía no nos deja ejercer nuestras labores, entorpece totalmente todo lo que nosotros vamos a realizar(…) no están limitando a ejercer nuestra profesión”, aseguró Arellano.

Luis Joel Lacayo, dijo por su parte, que ha sido una constante la violación que sufren en las delegaciones policiales, “hay colegas a los que les han dicho, vos sos un excremento, ese carné para mi no vale”.