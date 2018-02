Continuará juicio contra homicida de ingeniero en Chinandega

El juicio oral y público contra Dionisio Leonel Delgado Norori, de 51 años, continuará este viernes a las 2:00 p.m., cuando comparecerá a declarar el principal testigo del crimen, Nemesio Antonio Hernández.

Delgado Norori es acusado por el delito de homicidio en perjuicio del ingeniero Hebertz Emilio Juárez Lozano, quien recibió un impacto de bala en el rostro a las 9:30 p.m. del viernes 22 de diciembre de 2017.

El lunes pasado a las 6:00 p.m., el abogado acusador Carlos Fernando Romero Marenco, solicitó a Rosa Velia Baca, titular del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicios, que gire un exhorto a las autoridades de Managua para que Hernández llegue a declarar a Chinandega.

En el juicio oral y público contra Delgado Norori que reinició a las 4:00 p.m. del lunes, declararon los testigos Francisco Antonio Paniagua y Darwin Guevara Navas, bomberos federados, quienes coincidieron en que había falta de luminarias en el lugar donde asistieron la emergencia.

El crimen ocurrió en la entrada hacia la comarca Oriental Belén, cuando el ingeniero Juárez Lozano hizo llamadas a Delgado Norori para cobrarle dos mil dólares que le debía este último desde hace dos años.

En la primera parte del juicio el jueves pasado hubo 12 declaraciones de testigos, entre investigadores, dos médicos forenses y peritos. En la segunda parte del mismo este lunes, se esperaban declaraciones de 11 testigos del Ministerio Público y cinco de la defensa pero no fue posible.

El abogado defensor Luis Alberto Pérez Carmona indicó que declararon dos testigos que auxiliaron al fallecido y eso no les ha permitido avanzar debido a que el Ministerio Público no garantizó la totalidad de los testigos.

“Los cinco testigos de nosotros van a declarar hasta que pase el último y se evacue toda la prueba del Ministerio Público”, señaló Pérez Carmona.

Testigo temeroso

Luisa Lozano, madre de la víctima, se ha mostrado con mucha calma junto a su nuera Nubia Castillo. El lunes pasado indicó que el principal testigo, trabajador de su hijo fallecido, Nemesio Antonio Hernández, no asistió al juicio porque ha expresado temor debido a que alega que fue amenazado durante el hecho.

“Este hombre (Dionisio Delgado) le debía a mi hijo desde hace mucho tiempo, él llegó varias veces a la casa, lo vi en varias ocasiones solicitándole dinero y no era mucho. Mi hijo tenía una empresa privada, estaba empezando, pero yo le decía a mi hijo que no le prestara porque me daba mala espina (desconfianza)”, dijo Lozano en el complejo judicial de Chinandega.