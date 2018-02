Capitalinos en alerta ante enjambre sísmico

El enjambre sísmico que inició el viernes 9 de febrero aún se mantiene y uno de los últimos eventos registrados ocurrió el pasado martes con una magnitud de 2.4 grados en la escala de Richter, a una profundidad de tres kilómetros y fue localizado al sur de la iglesia Don Bosco, sostuvo la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo.

En total, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) ha registrado nueve sismos sobre el sistema de fallas La Centroamérica.

Se espera que la actividad se extienda durante los próximos días con un comportamiento similar a los eventos registrados: sismos someros y de baja magnitud.

Murillo expresó que los sismos se han localizado en “segmentos secundarios del sistema de fallas La Centroamérica; no son las fallas principales las que están activándose, son fallas secundarias, segmentos secundarios”, dijo.

El Ineter también ha instalado 15 sismómetros alrededor de las zonas donde han ocurrido los epicentros de los sismos y en los siguientes días colocará otras 10 estaciones para estudiar mejor el fenómeno, sostuvo Murillo.

Sin embargo, el geólogo Eduardo Mayorga explicó que se han registrado 20 eventos, incluyendo microsismos. Esto lo ha logrado detectar a través del monitoreo de las estaciones del Ineter. Por ejemplo, este miércoles se registraron dos microsismos; uno a la 1:21 a.m. y el otro a las 2:00 a.m., expresó.

De acuerdo con el análisis de Mayorga, 14 sismos han sido sentidos por los pobladores de la Colonia Nicarao y la Colonia 14 de Septiembre, mientras que el resto no fueron percibidos. Mayorga aseguró que los eventos se registran “entre el ramal de la falla Centroamérica este y el ramal de la falla Las Colinas oeste”.

También explicó que no se sabe si el enjambre continuará o no. Se han registrado enjambres sísmicos muy densos, “con decenas y centenas de eventos sísmicos en período de duración de varios días y de semanas si es posible, y hasta meses (…)”; sin embargo, en Sismología no es posible predecir, sostuvo.

Nicaragua sísmica

Una parte de Chontales y del Caribe Sur muestra una alta vulnerabilidad (entre un 80 y 100 por ciento) ante la ocurrencia de un terremoto, así lo confirmó el mapa Vulnerabilidades y Amenazas ante Terremotos.

Esta herramienta fue publicada por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) junto con el Ineter al inicio de esta semana.

En Nueva Guinea, 178 comunidades, que abarcan 148,558 personas, estarían en un alto riesgo ante un terremoto. Mientras tanto, en Acoyapa, Chontales, donde el porcentaje de riesgo es de 100, según el mapa de Ineter, 21,888 están expuestas.