Hacinamiento en cárceles es desprecio por la vida de los reos en Nicaragua

El hacinamiento existente en celdas preventivas de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), según lo denunciado por familiares de reos, es consecuencia del incumplimiento por parte de las autoridades de las órdenes de libertad emitidas por los jueces.

Lo anterior fue señalado por el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, quien a su vez expresó, que el hacinamiento puede ser una de las causas de situaciones como las sufridas por Juan Rafael Lanzas, en las celdas policiales de Matagalpa.

El caso de Lanzas ocurrió tras su permanencia en las celdas policiales de Matagalpa en condiciones inadecuadas, que causó incluso que le amputaran las piernas .

“Hemos tenido cantidades de denuncias en contra de las autoridades de no acatar sentencias judiciales y órdenes de libertad”, dijo Leiva Sánchez, quien indicó que esto se ha convertido “en una constante y una permanente violación”, a los derechos de los privados de libertad por parte de las autoridades, lo que “genera una aglomeración” en las celdas.

Afecta alimentación de detenidos

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, coincidió con Leiva Sánchez.

“De por si muchas celdas preventivas están en hacinamiento y manteniendo a gente presa de puro gusto, lógicamente eso provoca además de la violación a la ley”, manifestó Cuevas, quien mencionó que en las delegaciones policiales el presupuesto de alimentación para reos “es raquítico”.

Y al empecinarse en mantener a los detenidos pese a las órdenes de libertad de los jueces la situación empeora, pues los familiares deben asumir la alimentación de los presos, dijo Cuevas.

Leiva Sánchez comentó que las condiciones de los privados en las cárceles nicaragüenses ha motivado el envío constante de informes a la comisión de control contra la tortura del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde hemos señalado “la falta de voluntad política” de parte del Estado de Nicaragua alrededor de este tema.

Leiva Sánchez recordó que en la próxima audiencia con motivo del 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está pendiente el abordaje de este tema, en el que espera que acuda la representación del Estado de Nicaragua.

En enero pasado a propósito de la muerte de un detenido en las cárceles de Estelí, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigió una carta pública a las autoridades penitenciarias del país , para expresar la preocupación por el hacinamiento en que permanecen los privados de libertad.

En la misma señaló la falta de higiene de las celdas, el maltrato a los reos y la negativa de las autoridades policiales y penitenciarias “que aduciendo falta de recursos y personal para trasladar a estos a los centros hospitalarios violentan su derecho constitucional a la salud y a no ser víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Ejemplo de lo que ocurre

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, expone como ejemplo el caso enfrentado por los jóvenes Eddy Dávila Romero y Pedro Pérez Malespín, quienes ya llevan más de un mes presos en el Distrito Uno de la Policía, pese a contar con dos órdenes de libertad por parte de la juez Noveno de Distrito Penal de Audiencia, Indiana Gallardo.

En este caso introdujeron un recurso de exhibición personal, hubo una denuncia ante Asuntos Internos, que también ordenó que debía ser puestos en libertad, pero esta orden no ha sido acatada.

Dávila y Pérez, fueron detenidos por supuesto robo de un teléfono celular, sin embargo, la juez consideró que no la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes para procesarlos. Es más fueron llevados en dos procesos diferentes pero la juez no aceptó la acusación en su contra.