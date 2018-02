Daniel Ortega, un aliado de enemigos de EE.UU., dice experto en seguridad global

Para el analista Joseph Humire, experto en temas de Seguridad Global, quien participó el jueves pasado en el foro sobre amenazas a Estados Unidos en el hemisferio occidental, existe un bloque de países formado por China, Rusia e Irán que intenta debilitar a Estados Unidos. Humire mencionó a Nicaragua (gobernada por Daniel Ortega), Cuba, Venezuela y Bolivia como aliados de los primeros. El experto es director del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington DC.

¿En qué amenaza a la región la presencia de China y Rusia?

Desde (el fin de) la Guerra Fría ha habido una fuerza multipolar que fue creciendo en el mundo, principalmente en regiones como el Medio Oriente, pero también en Asia Pacífico, en Europa, África y ahora llegó a América Latina.

La cabeza de esa fuerza multipolar es China, en el ámbito económico; Rusia, en el lado militar; e Irán. Se han unido para tratar de cambiar el orden mundial, con el sistema monetario, cómo se maneja el libre comercio, para sacar y poner a Estados Unidos en una situación vulnerable.

En América Latina vieron que tienen socios, aliados que podrían contribuir en esa estrategia. Todo empezó con Cuba, que ha estado detrás de esta misión desde tiempos de la Guerra Fría y han ido avanzando en una alianza en Latinoamérica, iniciando con Hugo Chávez, después con Evo Morales (en Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua); y en su momento Rafael Correa (Ecuador), y se extendió.

Se puede decir que ese movimiento (Alternativa Bolivariana, Alba), se cayó un poco porque ya no está tan potente en términos nominales.

Venezuela se ha convertido en el epicentro de todo. No es un conflicto nacional entre oposición y Gobierno. Es más similar a conflictos como el de Siria, donde hay crisis humanitaria que están exportando refugiados.

Hay (también) una alta preocupación (en Estados Unidos) contra el terrorismo porque hay presencia de Rusia e Irán.

¿Cuál es la participación de Nicaragua en este conflicto?

Daniel Ortega no es nuevo en el mundo “revolucionario”. Fue muy importante en todo esto por sus conocimientos, por sus estructuras revolucionarias y sus relaciones con viejos revolucionarios en otras partes del mundo en América Latina y el Medio Oriente. Hablamos de Irán, Siria, Rusia, ellos respetan el logro de los sandinistas durante el transcurso de 40 años, ese respeto es el capital que usan para vender sus ideas al resto de América Latina.

¿Cuál es la participación de las FARC en todo este plan?

Es otro viejo grupo que ha estudiado todos los modelos que estamos hablando. Han diversificado sus actividades y han legitimado su presencia.

PDVSA (Petróleos de Venezuela) ha sido señalada de lavar dinero de las FARC y enfrenta sanciones de Estados Unidos, ¿tienen ustedes información sobre la participación de subsidiarias de la petrolera venezolana como Albanisa y Alba Petróleos de El Salvador?

Hace poco sancionaron a otros funcionarios venezolanos de PDVSA. Se trata de corruptos involucrados en diferentes actividades de financiación ilícita.

El día que se destape la olla de PDVSA se va a saber el alcance que tiene en diferentes países que ni siquiera conocemos en el mapa, precisamente en el Caribe, Europa y Asia.

¿Hay información sobre la participación de las subsidiarias de PDVSA en Centroamérica en operaciones como las denunciadas?

PDVSA tiene miles de subsidiarias, es un mecanismo estatal que fue utilizado durante el momento que los precios del petróleo estaban más altos en el mundo para legitimar capitales que se estaban moviendo en el mundo. Lo que conocemos es poco (de) lo que está moviendo con Alba Petróleos y Albanisa. PDVSA tiene otros medios de movimiento con contratos en Asia, Europa, en el Medio Oriente, principalmente en Irán, y no solo de petróleo, sino también con el oro.

¿Usted cree que esto podría propiciar más sanciones a funcionarios de Nicaragua? Recientemente castigaron al presidente del CSE (Roberto Rivas) y se pidió la sanción del vicepresidente de Albanisa, Francisco López.

La administración del presidente Donald Trump ha dejado muy claro que no va a tolerar la expansión del crimen organizado a nivel regional. El movimiento de dinero está siendo seguido muchas veces con el movimiento de personas, ellos (el gobierno estadounidense) van a ser mucho más fuertes en este tema, y no te voy a decir que la intención de ser fuertes los va a frenar (a quienes actúan de manera ilícita). Las sanciones no son la única manera para ponerle presión económica a un país o una empresa que está haciendo actividades ilícitas.

Esas (sanciones) han sido la primera reacción.

Enfocado en seguridad global

Joseph Humire nació en Bolivia, es analista y experto en Seguridad Global. Es director del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington DC.

Fue miembro e instructor del cuerpo de Marines de Estados Unidos. Es experto en Seguridad Global, con especialidad en amenazas transnacionales en el Hemisferio Occidental. Es analista y brinda información periódica sobre terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, islamismo y la influencia de Irán en América Latina a varias entidades del Gobierno de Estados Unidos. Asistió a la Universidad George Mason, donde estudió Asuntos Globales y Economía. Comenzó a construir la red global de la organización Sociedad Libre y Segura, integrada por académicos de seguridad en varios países, y es el director de Relaciones con el Instituto de la Fundación de Investigación Económica Atlas.