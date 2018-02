Douglas Farah: Daniel Ortega maneja como “caja chica” el dinero de Albanisa

Mientras en los Estados Unidos el tema de la seguridad nacional se centra en la amenaza de Rusia y China, el investigador y periodista Douglas Farah explica el caso de Venezuela y Nicaragua.

Farah testificó en septiembre de 2017 en el Senado sobre la posible implicación de Alba de Nicaragua, la sociedad que canaliza la ayuda de Venezuela a Nicaragua, en una red de aliados para lavar el dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como invitado a un foro reciente en Washington, sobre las amenazas a EE.UU. en el hemisferio occidental, Farah recalcó que el dinero de Albanisa es manejado como “caja chica de Daniel Ortega”.

El tema de la corrupción en el régimen de Ortega volvió a ser importante a nivel internacional con la reciente sanción al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, bajo la Ley Magnitsky, que permite al presidente de EE.UU cancelar visas y congelar cuentas de personajes señalados por corrupción y violación a derechos humanos.

¿Cuál es su valoración sobre la decisión de Estados Unidos en torno a Rivas, tomando en cuenta que usted ha investigado sobre la corrupción del Estado en Nicaragua?

Es una respuesta a la falta de espacios democráticos que se están achicando en Nicaragua. Hay una preocupación regional sobre el poder que tiene la familia Ortega, del presidente (Daniel Ortega), la vicepresidenta (Rosario Murillo), sus hijos que ya están muy metidos en la economía, y las dificultades para mantener un proceso democrático cuando una sola familia se vuelve “dueño” del país.

Diez legisladores de ambas Cámaras y de ambos partidos enviaron una carta al presidente Donald Trump, solicitando sanciones para Rivas y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, solo Rivas ha sido sancionado. ¿Cree que habrá más?

Yo creo que sí, por la relación que tiene Albanisa con PDVSA y tiene también con El Salvador, Alba Petróleos con PDVSA. El dueño del 51 por ciento de Albanisa es PDVSA, de acuerdo con los documentos de su fundación.

El presidente de PDVSA es primo de Hugo Chávez, entonces, yo creo que ese vínculo tan fuerte con PDVSA que financia al régimen en Venezuela, pues les va a traer problemas porque ya están en el proceso de alistar más sanciones contra PDVSA y todo lo que tenga que ver con eso. Sí, en un período relativamente corto vamos a ver más sanciones.

¿A cuál primo de Hugo Chávez se refiere?

Asdrúbal Chávez, el presidente tanto de Albanisa como de Alba Petróleos.

¿Por qué cree que aún no se ha sancionado a Albanisa, si ya PDVSA enfrenta sanciones por lavado de dinero?

Porque creo (que los investigadores estadounidenses) tardaron mucho en comprender la relación que existe entre Albanisa y PDVSA, Alba Petróleos y PDVSA.

Hay muchos que no habían visto los documentos de constitución de las empresas que PDVSA es el dueño mayoritario de ambas empresas, y también había una actitud de la administración (del presidente Barack) Obama, para que lo de Venezuela caiga por su propio peso y no tenía mucha actividad de sancionar las empresas. Pero creo que vienen sanciones a PDVSA porque hasta ahora las sanciones han sido hacia puntos específicos, no han sancionado a PDVSA como empresa petrolera, como empresa de lavado de dinero que es, como empresa que ayuda al narcotráfico, entonces, cuando vengan esas sanciones ahí incluirá a los subsidiarios también.

De acuerdo con las investigaciones que indican que PDVSA está involucrada en acciones de narcotráfico y de lavado de dinero, ¿usted cree que Albanisa podría estar involucrada?

Creo que no hay sustento racional para la economía de Albanisa como de Alba Petróleos. O sea, el dinero que ellos mueven no es de ninguna fuente racional económicamente verificable. Entonces, en esos casos lo más probable es que venga de otras fuentes.

¿Se tiene idea de qué fuentes podrían ser?

Nosotros estimamos que mucho del dinero que han movido esos grupos son de las FARC, es lavado de PDVSA y los grupos criminales de Venezuela porque no hay otra explicación por la cantidad de dinero que ellos mueven y la falta de proyectos reales que ellos han desarrollado, basado en las inversiones que ellos mismos han hecho y que la mayoría son empresas de papel.

¿Qué hallazgos han encontrado entre las FARC y PDVSA?

Podemos decir que mucho dinero de las FARC pasó por Nicaragua y El Salvador, las subsidiaras de PDVSA; Albanisa en Nicaragua y Alba Petróleos en El Salvador, que fueron mecanismos muy útiles para mover el dinero bajo la protección del Estado de Nicaragua, bajo la protección del Estado de El Salvador, hacia Panamá, después a los offshore, y después que vuelven a invertir en Colombia como dinero limpio.

¿Ese dinero financia a las FARC para su ingreso a la política en Colombia?

Es obvio. Han limpiado el dinero para usarlo en su nueva vida política, necesitan los mecanismos para lavar y lo han hecho a través de PDVSA y sus subsidiarios, y claro reinvierten el dinero en sus campañas, en sus redes sociales que están haciendo ahora en Colombia.

¿Hay pruebas para sostener esta afirmación?

Existen movimientos del dinero a través de esas empresas que no es sostenible por ninguna otra explicación racional económica. Tenemos, a través de las investigaciones que hemos realizado que el dinero salió a través de diferentes vías de Colombia hacia Cuba, de Cuba a El Salvador y Nicaragua, y de ahí puedes rastrear un poco esas empresas fantasmas que crearon en Panamá que han movido el dinero hacia los offshore, y creo que eso es bastante sostenible.

¿En esa relación FARC y régimen de Venezuela, está el régimen de Nicolás Maduro comprometido directamente?

Comenzando con Hugo Chávez, siguió a (Nicolás) Maduro, a Tareck El Aissami, a Elías Jaua, al grupo interno más duro del régimen de Venezuela que no solo saben, sino que están involucrados directamente.

Sobre Roberto Rivas

Hablando de corrupción, recientemente Estados Unidos sancionó al magistrado Rivas. ¿Cómo se explica la riqueza de ese funcionario?

Eso habría que preguntárselo a él, pero obviamente no es de una fuente racional y lícita. Esas cosas se dan cuando un solo partido, en el caso de Nicaragua, una sola familia se vuelve la “dueña” del país y puede repartir los bienes del país a su antojo, es parte de no tener un Congreso independiente, un poder judicial independiente, y el señor presidente ha negociado muy bien con los empresarios para montar una estructura muy sólida basada en la corrupción y usar los bienes del pueblo.

Para mí, el problema en parte es que son dos Estados que se vuelven criminalizados, porque cuando el Estado mismo protege el crimen organizado, participa y reparte los bienes del crimen organizado, es otra cosa, porque trae el montón de recursos que no pasan por la contabilidad del Estado.

El dinero de Albanisa no pasa por la Asamblea Nacional, eso es caja chica de Daniel Ortega y muchos de los otros negocios también no pasan por la contabilidad del Estado. Entonces, esto se vuelve muy complicado porque tenemos que determinar de dónde viene el dinero y no tenemos respuesta porque no hay responsabilidad de Estado.

¿Eso podría indicar que el Estado en Nicaragua es criminal?

Yo diría que Nicaragua está bastante criminalizado, igual que en Venezuela, El Salvador, Bolivia, Surinam. Hay una alianza de Estados criminalizados que es peligrosísima.

¿Cree que las relaciones entre Rusia y Nicaragua han contribuido a que los ojos de Estados Unidos se enfoquen en Nicaragua?

Hay una preocupación que Rusia esté en la región no como un poder digamos normal, sino porque sabemos que Rusia ha jugado un papel fundamental en manipular las elecciones en Estados Unidos, está usando un ejército de trolls y otros medios cibernéticos en América Central, basado en Nicaragua, no solo para proteger al Estado y llevar mecanismos y herramientas sofisticadas, no solo para vigilar a la población sino para meterse en los procesos electorales ahí, y Rusia es básicamente a mi criterio un Estado que desea dañar a Estados Unidos, y cuando uno va a ser aliado del enemigo de Estados Unidos, pues te ubicas en el mismo lado.

Están trabajando conjuntamente, y dado a la presencia militar rusa, la presencia de expertos en cibernética de muy alto nivel de Rusia en Nicaragua, pues hay que preocuparse.

Su trayectoria

Es periodista con más de 30 años de experiencia, es experto en temas de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.

Es investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC.