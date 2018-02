Erasmo Ramírez sintió una molestia en el torso y las alarmas se activaron en Seattle. También aquí.

En un país que no ha producido muchos héroes deportivos, existe una especie de veneración hacia los campeones mundiales de boxeo o los peloteros de Grandes Ligas. Se les ve como genios producidos por el azar dentro de un contexto frecuentemente desolador.

Sin embargo, en medio de la preocupación generada por la lesión sufrida, fue el mismo lanzador quien envió una voz de aliento en medio de la incertidumbre y las conjeturas sobre la dimensión del problema.

“La interrupción del entrenamiento tiene como fin prevenir. No hay un daño severo como para alarmarse. Lo que pasó es que cuando estaba soltando el brazo sentí una molestia. Parece que no hice el calentamiento adecuado y el músculo se resintió. El equipo me indicó que parara porque quieren estar seguros que esté al ciento por ciento para el inicio de la temporada, y estaré bien”, señaló el big leaguer a LA PRENSA desde Arizona.

“Los Marineros prefieren que me tome este par de semanas para que el músculo se recupere totalmente”, afirma el tirador rivense, quien se marchó a los entrenamientos incluso antes de la fecha indicada por el equipo.

Ramírez, quien ha sentido la disconformidad en el torso, una lesión que ha tenido distintas repercusiones en diferentes lanzadores, asegura que se pondrá bien.

“La idea ahora es aprovechar estos días para poner el músculo fuerte, trabajarlo, relajarlo, y siempre estar seguro de calentar bien antes de salir a los entrenamientos o cualquier otro trabajo que me toque. Y nada de preocuparse. Solo hay un pequeño tirón en el músculo”, dijo.

Erasmo, quien devengará 4.2 millones de dólares este año, está proyectado para ser el cuarto abridor en Seattle, detrás de James Paxton, Félix Hernández y Mike Leake. Él espera estar ahí y alcanzar más de 10 victorias, a pesar que distintos sitios de proyección de desempeño, le anticipan diferentes cifras para este 2018.

No hay dolor

“Ahora mismo no siento ningún dolor. Desde el segundo día que me dijeron que parara no he sentido dolor. Voy a descansar, esperar que me den luz verde y probar que estoy al ciento por ciento. Prefiero que la dificultad haya sido ahorita y no en medio de la temporada. De modo que dentro de poco, con el favor de Dios, todo se va a arreglar”, aseguró el big leaguer pinolero.

“Cuando me hicieron el examen sabía que me enviarían a descansar y que dejaría de tirar por algún momento porque había molestia, pero no pensé que sería tanto tiempo. Lo más importante es que no hay daño estructural y confío en Dios que voy a regresar más fuerte”, insistió el rivense.

30-35

Es el balance de Erasmo Ramírez en su carrera en las Grandes Ligas, iniciada en 2012 con los Marineros de Seattle.