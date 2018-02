Empresas en Nicaragua violan Código del Trabajo al discriminar a empleados mayores de 40 años

Las leyes que promueven el acceso al empleo en igualdad de condiciones son papel mojado, ya que no tienen un efecto real en la fuerza laboral, al menos en lo que a la edad se refiere, pues las estadísticas de la Encuesta Continua de Hogares del IV Trimestre de 2012 (la última disponible) indican que a partir de los 40 años de edad la participación en el mercado laboral formal se reduce drásticamente.

Esto a pesar que la el artículo 17 del Código del Trabajo establece que los empleadores están obligados a: “Respetar el derecho la libre elección de profesión u oficio y no exigir ni aceptar cualquier clase de pago para emplear al trabajador ni elaborar listas discriminatorias o realizar prácticas que restrinjan o excluyan las posibilidades de colocación de los trabajadores”.

Además, la Constitución Política en el artículo 80 manda que el Estado deberá procurar la plena ocupación y que se garanticen los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, esos artículos quedan reducidos a simples enunciados, porque la legislación no establece penas para quien infrinja esas normas.

Empresarios admiten que contratan más a jóvenes

Sin embargo, los empresarios admiten que están contratando más jóvenes por cuestión de cultura. Los políticos señalan que la falta de adopción de tecnología en los mayores de edad los hace menos atractivos para la demanda laboral, pese a esa realidad ambos sectores coinciden en que no se debe reglamentar y que continúe siendo a criterio de las empresas la selección de personal.

En caso que el Gobierno adoptara la recomendación del Fondo Monetario Internacional de aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, la situación empeoraría, apunta el economista Adolfo Acevedo.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga, admite que el personal que están contratando es de 18 a 30 años, pero que pretenden ampliar los rangos porque necesitan tener personal con experiencia dentro de sus equipos de trabajo.

“Hay que tomar en cuenta la experiencia de esta gente y ver cómo se puede complementar con la juventud. La gran desventaja que tienen los mayores es que la mayoría son análogos, que no han tocado una computadora, pero hay que ver de qué manera aprovechamos (la experiencia) de esas personas”, dijo Mayorga.

En Cadin valoran la experiencia

El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, señaló que en el sector que representa lo que más pesa al momento de tomar una decisión de contratación es la experiencia, porque eso les suma competitividad a las empresas.

“La contratación debe ser en dependencia a la capacidad y depende del trabajo, porque si hacés un trabajo forzado ahí puede incidir la edad, pero si es una función técnica no debería de ser así”, destacó Maltez. También resaltó que la experiencia en el personal abona a que las decisiones que se tomen sean más acertadas.

Por su parte, el exministro del Trabajo en la administración del liberal Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro, ahora diputado aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional, dijo que la discriminación por la edad se ha registrado a lo largo de los años y a pesar que existen leyes, aún no hay regulaciones sobre las mismas para que el aspirante denuncie algún tipo de discriminación y sea más equitativo el acceso a un puesto laboral formal.

“La marginación laboral a las personas mayores de 40 años es una actitud inconstitucional, porque todo mundo tiene derecho al trabajo, atenta contra las leyes laborales. Las empresas que actúan con estos parámetros están violando la ley, están actuando de una manera discriminatoria, en su mayoría son empresas extranjeras”, dijo Navarro.

¿Quién es el encargado de que se cumplan las leyes?

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional, Byron Jerez, apunta que es deber del Estado velar por la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas.

Es el Ministerio del Trabajo (Mitrab), el encargado de monitorear el estricto cumplimiento de que haya igualdad de oportunidades y conocer los resultados del trabajo que desarrollan, pero es difícil porque no existe información sí hay o no denuncias y cuáles son los resultados.

A pesar de eso, Jerez dice que el Mitrab hace una labor “inspectiva” para que los nicaragüenses accedan en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo.

Empresas deciden rangos de edades para contratar

Mientras Jerez sostiene que existen leyes, los representantes de las bolsas de trabajo dicen que las empresas son las que deciden los rangos de edad, porque no hay un monitoreo o un reglamento específico que obligue a las empresas a ser más inclusivas.

Navarro apunta que lo más cercano que se puede hacer para que haya inclusión en igualdad, es aprovechar la comunicación que existe entre el Gobierno y la empresa privada para ir reduciendo ese porcentaje de la población a la que se le está restringiendo un puesto de trabajo, porque más leyes no se pueden hacer porque ya existen.

“No se trata de enfrentar a la empresa privada sino de hablar. Ahora que está de moda la responsabilidad social empresarial, la protección a sus trabajadores dentro de su código de ética laboral deberían de incluir el respeto de que personas mayores de 40 años puedan trabajar y que solo la capacidad sea la limitante de trabajar y no la edad”, detalló Navarro.

Maltez, presidente de Cadin, asevera que no se deben regular las contrataciones de las empresas, porque cada sector capta al personal que necesita.

Cambio de mentalidad con la edad

En lo que sí coincide Maltez con Mayorga, presidente de CCSN, es que las fijaciones con la edad es un problema más de cultura que solo con los cambios de mentalidad es que se va a poder ir revirtiendo la discriminación.

“Las expectativas de vida cada vez son mayores y estar diciendo que porque tenés 40, 50 años, no estás apto para un trabajo, no es razonable”, dijo Navarro.

Agregó que también existe presión para los adultos que se logran jubilar aún trabajando. “Ya cuando van cerca de los 60 años lo van marcando y lo ponen en una lista y le dicen que vas jubilado, cuando es un derecho y no una obligación, ahí tenés que ir viendo cómo van cambiando esos parámetros, esto no significa que un viejo se entronice en un cargo, hay que darle paso a nuevas generaciones, pero sí se tiene que lograr un equilibrio en no acosar al trabajador que se tiene que jubilar”.

Según Jerez, el Gobierno desarrolla un plan educativo que permite a los adultos a actualizarse en las tendencias digitales con posgrados, cursos técnicos y maestrías en línea.

“Las capacidades, habilidades y destrezas que tenga la persona le van a abrir las puertas de ese mercado laboral cada vez más competitivo y no necesariamente las razones de la edad, porque a las empresas lo que les preocupa es mejorar su capacidad productiva, sus niveles de productividad y eficiencia”, agregó.

La posición del Cosep

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo que esa situación en el mercado laboral responde al bono demográfico y no necesariamente que hayan sesgos de parte de los empresarios.

“El trabajo nuestro es buscar equilibrio, es preparar mejor a las personas que están en disposición de trabajar. He sido insistente en que a las personas que ya tienen trabajo en las empresas, hay que prepararlas, hay que capacitarlas, darles herramientas que estén vinculadas con lo que está sucediendo en el mundo y que eso permita que los jóvenes y no tan jóvenes tengan acceso a esa mejora de herramienta”, sostuvo Aguerri.