Chico López, el tesorero de Ortega que podría ser sancionado por EE.UU.

En el kilómetro 37 de la Carretera Vieja a León, en una comunidad llamada Los Pérez, los 16 de septiembre son una fecha especial. Una fecha importante. Ese día, el millonario Francisco López reparte gallinas a todos los pueblerinos que ponen un pie en su finca, se organizan carreras a pie y montaderas de terneros, todas remuneradas con premios; se hacen paseos por el zoológico privado del finquero, y los niños que le enviaron cartas con suficiente anticipo hasta reciben juguetes.

Chico López, le dicen de cariño. Y no solo lo quieren en la comunidad Los Pérez. Doña María Molina Gutiérrez, vecina de ese cúmulo de casas, revela que a los alegres jolgorios llegan las comunidades El Tránsito, Comaltepe, La Calle, El Caimito, Nandayosis 1, El Conejo y Ojo de Agua.

“Regala gallinas. ¡Una por cada cabeza de persona! Eso es el día de su cumpleaños de él, pues, que lo celebra así. Es el 16 de septiembre. Y si anda embarazada son dos gallinas, porque dice que come el de adentro y la de afuera”, cuenta doña María. “Los Miércoles Santos organiza una carrera desde El Tránsito hasta su casa y al que llega primero le regala un quintal de arroz, un bidón de aceite. Todo lo regala por quintal”.

Ella está sentada en el porche de su vivienda. Paredes de cemento sin pintar, láminas de zinc como techo, gallinas picoteando el suelo. Junto a ella, media docena de niños sonríen, de pie, y uno de ellos enumera los animales que ha visto en la hacienda de López: “Hay rinocerontes, venados, tortugas, cocodrilos, pumas, tigres… Y unas grandes culebras, pero no las he visto”.

La finca se llama La Sobriedad. Un nombre que hace las veces de remedio contra los demonios del alcohol que un día doblaron a su propietario, mas no lo vencieron. De orígenes muy modestos, Francisco López cayó en el alcoholismo, lo sufrió y lo venció. Y derrotó muchas barreras más en su vida. Se preparó, trabajó incansable, según sus familiares, y llegó donde está ahora: al anillo del poder de Nicaragua.

En ese camino de tierra salpicado por caseríos con amables anfitriones llamado Los Pérez, es posible que nadie sepa a qué se dedica el millonario López. Ni que su cumpleaños es en realidad el 17 de septiembre. No saben, seguramente, que él es una especie de navaja suiza de Daniel Ortega. El vicepresidente de Albanisa, el presidente de Petronic y Eniminas, y el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Tampoco saben que don Chico podría ser el próximo nica sancionado por la Ley Magnitsky, aunque sí tienen una remota idea de que “Estados Unidos está encima de él”.

Por qué buscan a Chico

José Francisco López Centeno, de 67 años de edad, es uno de los hombres de más confianza de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial de Nicaragua. Como funcionario del Frente Sandinista —partido que regresó al poder en 2007 y se hizo del control de todos los poderes del Estado, la Policía y el Ejército—, Chico López se ha desempeñado en puestos cruciales para el proyecto de sus jefes.

Como vicepresidente de la empresa binacional Alba de Nicaragua SA (Albanisa), López ha canalizado de forma secreta más de 3,600 millones de dólares de la cooperación de Venezuela a Nicaragua.

Investigaciones de LA PRENSA, El Nuevo Diario y Confidencial han publicado en los últimos 10 años numerosas investigaciones que explican la cantidad de dinero que ha manejado Albanisa y cómo este ha sido una suerte de caja chica para la poderosa familia Ortega. Léase enriquecimiento ilícito.

Algunos programas sociales salieron de ahí, como estipulado, pero en los últimos años, ante el brusco declive de la cooperación por la crisis humanitaria que vive la Venezuela de Nicolás Maduro, el Gobierno nica ha recortado y hasta cobrado por programas sociales otrora financiados por Albanisa.

Albanisa es propiedad de la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela), dueña del 51 por ciento de sus acciones, y de la estatal Petronic (Empresa Nicaragüense de Petróleo SA), que ostenta el 49 por ciento restante. Y Francisco López es presidente de esta última.

Además de eso, en 2008 investigaciones periodísticas destaparon que el Seguro Social benefició con 1.2 millones de dólares a la empresa de construcción Tecnosa, de Francisco López, para construir viviendas del proyecto El Pueblo Presidente, que posteriormente vendió Caruna a simpatizantes del Frente Sandinista.

El investigador y periodista estadounidense Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, dijo en una entrevista para LA PRENSA: “El dinero de Albanisa no pasa por la Asamblea Nacional, eso es caja chica de Daniel Ortega y muchos de los otros negocios también no pasan por la contabilidad del Estado”.

Además, Farah cree que Venezuela usa a Albanisa, presidida por Chico López, para blanquear dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y ayudarlas en su estructuración política.

“Mucho dinero de las FARC pasó por Nicaragua y El Salvador, las subsidiarias de PDVSA”, argumentó Farah. “Albanisa en Nicaragua y Alba Petróleos en El Salvador, que fueron mecanismos muy útiles para mover el dinero bajo la protección del Estado de Nicaragua, bajo la protección del Estado de El Salvador, hacia Panamá, después a los offshore, y después que vuelven a invertir en Colombia como dinero limpio”.

Chico López es además tesorero del FLSN, representa al Estado ante Disnorte-Dissur (la empresa distribuidora de energía en Nicaragua) y es el presidente de la nueva Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), que según expertos representa una amenaza de explotación minera para el medioambiente nacional.

Por el cúmulo de actividades poco transparentes, seis congresistas y cuatro senadores de Estados Unidos enviaron una carta a Donald Trump el 1 diciembre de 2017 en la que solicitaron medidas inmediatas para investigar a través de la Ley Global Magnitsky de Derechos Humanos a Francisco López y a Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral. El segundo ya fue sancionado y cayó en desgracia para ojos del mundo entero, pero el primero está en veremos.

López, a diferencia de Roberto Rivas, mantiene un perfil bajo. No se le conocen vuelos chárter en jets privados ni complejos habitacionales triples de lujo extremo anclados en montañas de Costa Rica. Para saber de las fiestas que ofrece en su hacienda campestre La Sobriedad hay que ir hasta las comunidades que la rodean. Tiene lujos, como su caserón de Managua que ocupa dos esquinas en Lomas de Monserrat, pero no hace tanta bulla como el magistrado Rivas.

Para esta publicación nos comunicamos con Francisco López para conocer su versión sobre la amenaza de la Ley Magnitsky en su contra y para conocer más detalles sobre su vida y su cercanía con la familia Ortega. A su número respondió un supuesto trabajador suyo que nos proveyó otro contacto móvil para enviar preguntas por WhatsApp, y dijo que se las harían llegar a López. Así hicimos, comprobamos que las miraron y que eligieron ignorarlas.

¿Abuso de poder?

Un caso reciente donde se evidenció el poder político de Francisco “Chico” López fue un accidente de tránsito que ocurrió la madrugada del 30 de abril de 2017. Francis Epifania López Ubilla, hija de Chico, que manejaba ebria en el kilómetro 14 de Carretera a Masaya, habría provocado el triple siniestro que terminó con la vida de Santiago Rodríguez, taxista y exconductor de LA PRENSA. Pero en vez de apresar a la joven, levantar un croquis detallado de lo acontecido y entrevistar a Osman Ordóñez Valle, otra víctima que iba en un tercer automóvil afectado, la Policía calló por 15 días y dejó que fuera la Fiscalía la que dictaminara sentencia. Esta adujo que fue Ordóñez el culpable del accidente, pero que como estaba afectado por haber matado al taxista Rodríguez, no se tomarían represalias legales en su contra. Para muchos, incluido Ordóñez y la viuda de Rodríguez, la Policía protegió a Francis López por ser hija del alto funcionario.

En un video del accidente de Canal 10 que se divulgó rápidamente el día del choque, se apreciaba a Francis, de 28 años, en estado de ebriedad, y en otro material audiovisual de la viuda del único fallecido, la joven aparecía “diciendo que ella se haría responsable por los daños”. La joven resultó con heridas superficiales en el rostro, Santiago Rodríguez falleció y Osman Ordóñez, luego de 12 operaciones y casi un año más tarde, todavía no sabe si perderá su pierna.

Infancia: de Chontales a San Judas

Chico López ocupa un puesto importantísimo en el círculo de Daniel Ortega: le maneja quizás la mayor fuente de dinero que el mandatario nica ha tenido en su vida. Pero llama la atención que no se trata de un famoso compañero en armas de la revolución sandinista, ni un guerrillero conocido que tuviera un destacado rol en los ochenta.

Ni Mónica Baltodano ni Víctor Hugo Tinoco ni Dora María Téllez, todos comandantes de la revolución, recuerdan a Chico en los setenta o en los ochenta. Para ellos, el tesorero del Frente comenzó a figurar en la cancha orteguista hasta finales de los noventa o comienzos del dos mil.

Julio López, hermano de Chico, nos atendió en el portón de su casa de San Judas, en Managua, y nos contó que su hermano fue “correo” o mensajero sandinista en ese barrio desde los años setenta. Habría entrado al partido de forma clandestina y luchado así contra la dictadura somocista. Sin embargo, una fuente muy cercana a Chico López que pidió ocultar su nombre, dijo a LA PRENSA: “No se le conoce participación organizada en la lucha contra la dictadura. No tenía ninguna trayectoria ni pertenecía a ninguna estructura como colaborador”.

Su madre fue Epifania Centeno Argüello y su padre Edmundo López Balladares. Según cuenta Julio López, el mayor de los hermanos, sus padres tuvieron siete hijos en Chontales, en el pueblo minero Santo Domingo. Doña Epifania tenía un comedor donde atendía a los mineros, entre ellos su marido, pero cuando “terminó la fiebre del oro” la familia se mudó a la capital, en 1955. En el primer año vivieron en la casa de los Aburto Martínez, familiares suyos que vivían en el barrio San Judas.

“Todos mis hermanos estaban pequeños, entonces estudiaban. El viejo y yo trabajamos para ayudarles a ellos a prepararse”, recuerda don Julio.

Según el periodista Ernesto Aburto, primo de Chico y de Julio, sus familiares sufrieron el asesinato de Cornelio Silva Argüello, detenido y ejecutado tras la muerte de Anastasio Somoza García.

“Sufrieron mucho, en carne propia, porque mi tía Epifania era hija de un señor Argüello que era el abuelo de Cornelio Silva. Ahí se les empezó a encubar los primeros sentimientos antisomocistas”, explica Aburto.

Según él, Chico habría sido “correo” o mensajero del Frente Sandinista. Era “hiperactivo”, “alocado”, en palabras de su primo Aburto. Se habría organizado de forma clandestina, se bachilleró en el colegio Primero de Febrero, al que iba caminando todos los días, y después se graduó de ingeniero eléctrico.

Julio López cuenta a la vez que su hermano se preparó con doña Josefa Toledo de Aguerri, una profesora célebre por aquellos años en Nicaragua y considerada como la primera feminista del país. “Ella fue famosa”, dice el hermano de Chico. “De ahí él podía trabajar donde quisiera”.

El capítulo Alexis

Chico López y Alexis Argüello, el tricampeón mundial de boxeo, fueron amigos. López ayudó a salir de la adicción al púgil, según muchas fuentes, y lo ingresó al Hogar de Rehabilitación del Adicto (Hodera), propiedad del tesorero del Frente Sandinista.

No obstante, para la hija de Alexis, Dora Argüello, Chico López fue “el anzuelo” de un destino que sería nefasto para su padre. Ella sostiene una versión fuerte sobre la muerte de Alexis, oficialmente tipificada como suicidio.

“Fue el anzuelo de que mi papa se metiera a la política”, asegura. “Y de saber llegarle a él en momentos tan sensibles que él estaba pasando. Es el anzuelo de todo lo que pasó sobre mi papa. Chico López estaba, llegó horas antes a la casa de mi papa. Horas antes de que pasara lo que pasó (la muerte de Alexis). Entonces no sé hasta qué punto Chico López tiene que ver con la muerte de mi papa. Nadie ha podido esclarecerme esa parte, porque en los expedientes de la Policía ahí aparece la descripción de uno de los escoltas que describen a un hombre de tal aspecto físico, y mucha gente dice que es Chico López el que estaba ahí. Incluso personas allegadas a mi papa, saben que fue Chico López el que llegó horas antes de que mi papa se murió. Entonces eso es lo que yo quisiera saber. Qué llegó a hacer a mi casa”.

La amistad con Daniel Ortega

Durante los años ochenta Chico López no ocupó cargos políticos de relevancia. Su primo Ernesto Aburto narra que Francisco fue jefe de operaciones en Embanoc, la Empresa Bananera de Occidente, ubicada en Chinandega. Después se hizo miembro del Bloque de Empresarios y Profesionales Sandinistas y se conectó con gente de mayor poder.

“Ahí empezó a relacionarse con Samuel Santos, Manuel Coronel Kautz, y poco a poco llegó hasta Daniel Ortega”, describe el periodista Ernesto Aburto. “Francisco es un hombre de profundas convicciones religiosas, católico. Él estuvo perdido en el vicio cuando era adolescente y cuando era joven. El alcohol y las drogas. Y a fuerza de voluntad logró salir de eso para siempre. Y entonces tiene una forma de orar muy fuerte. Se hizo íntimo del presidente Ortega porque Ortega, aunque no parece, también es un hombre de fe y oración. Se hicieron buenos amigos en el aspecto religioso”.

“Ortega vio a un hombre de gran empuje, gran capacidad, dinamismo”, continúa Aburto, quien se considera muy cercano de Francisco López y lo quiere como a un hermano. “Ese hombre a veces son las 12 de la noche y anda trabajando, y a las 5 de la mañana anda como dicen buscando a quién joder, trabajando, viendo a quién le da una orden, con los celulares encendidos. Medio come, va a las reuniones, pasa el día recibiendo a gente, resolviendo problemas. Nunca pensé que tuviera tanta adrenalina mi primo con el que yo jugué cuando éramos niños. Le encanta ayudar a sus amigos”.

Jugaban al escondite, a las carreras y a la rayuela. Hoy casi no hablan de política, pero se ven regularmente. Y esa característica de Chico, de ayudar a los demás, a vecinos, amigos y gente que le pide por problemas de salud, es un denominador común cuando se le pregunta a personas que lo conocen.

La fuente cercana a Chico López que prefiere ocultar su identidad dijo a LA PRENSA, a propósito de la relación entre López y Ortega:

“Francisco López estaba militando en la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y después del Congreso se acercó mucho a Daniel Ortega, al punto que en una ocasión —pareciera fue en 2001— cuando vino el presidente de la Fraternidad, Richard Shakarian, Francisco arregló un encuentro con Daniel y llevó a Shakarian a la Secretaría del Frente, junto a otros integrantes de la fraternidad. Ahí oraron tomados de la mano y Shakarian en su discurso le dijo que Daniel era ‘predestinado’. La amistad de Daniel hacia Francisco creció porque este dirigió una campaña de bonos reembolsables para apoyar la campaña electoral de Daniel Ortega. Se trataba de la venta de bonos, con la característica que serían devueltos una vez que se ganaran las elecciones. Francisco le llevó a Daniel Ortega una maleta de un millón de dólares recaudados de esa manera. Ortega terminó de convencerse que Francisco era su amigo, y muy eficiente al punto que luego lo puso de tesorero del FSLN”.

Su hermano Julio López opina que Chico está donde está por otras razones. “Mi hermano es un hombre que le ayuda al que pide ayuda y eso es lo grande de él. Nunca ha denigrado a nadie. En eso yo lo reconozco, que no es un hombre que lo que tiene solo es para él”, afirma.

En el plano personal, Francisco López es descrito por su hermano como padre de seis hijos y como un hombre de muchas mujeres.

“Claro que tiene hijos. Tiene tres varones y como tres mujeres”, dice Julio López. “Vos sabés que en la trayectoria del tiempo, ha sido un muchacho que era vago y lo otro, ideay, iba pegando hijos por donde quiera, porque cuando uno está joven le sobran las mujeres. ¿Es así o no es así?”

La Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en Nicaragua

¿Cómo es una cena con los “hombres de negocios”, el grupo en el que estarían Daniel Ortega y Chico López? En 2004, un reportero y un fotógrafo de LA PRENSA estuvieron en una de sus reuniones, un martes por la noche. Según el reportaje, el “plato fuerte” de la cita fue el testimonio de un hombre que “narraba los golpes que ha dado y ha sufrido en la vida, su arrepentimiento y solicitud de perdón a su familia, hasta su encuentro con Dios”. Las lágrimas abundaron y los testimonios, según la publicación “ponían los ‘pelos de punta’ a cualquier profano”.

La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, según su sitio web en Nicaragua, está formada por “hombres laicos seguidores de Cristo de todas las denominaciones”. “Gustamos de reunirnos en lugares neutrales como cafeterías, restaurantes y hoteles para compartir cómo Dios ha cambiado nuestras vidas”, describe el dominio electrónico.

De acuerdo con el sitio web internacional del grupo, la fraternidad cuenta con “siete mil capítulos (reuniones de empresarios) en el mundo, en 142 países”.

La fraternidad fue creada por el millonario armenio-estadounidense Demos Shakarian en 1952 en los Ángeles, California (Estados Unidos), y se convirtió en su presidente hasta 1988, cuando fue sustituido por su hijo Richard.

“La Ley Magnitsky son riesgos que él corre en el papel que le ha tocado jugar en la historia reciente del Frente Sandinistas. Él es un hombre muy astuto y en el cargo que tiene se desempeña muy bien. Prácticamente los enemigos de Daniel Ortega son los enemigos de él porque se lo pasan llevando de refilón”. Ernesto Aburto, periodista y primo de Chico López.

El gusto por los animales raros

Una característica innegable de López es la pasión que tiene por los animales salvajes. En 2014 hubo denuncias de que trabajadores suyos paseaban un tigre por las calles de Lomas de Monserrat, el barrio donde vive en Managua, y una vecina de Chico que pidió que protegiéramos su identidad, contó a LA PRENSA que continuamente llega un señor con gansos, guacamayas y pavos reales en grandes sacos para vendérselos a su vecino.

También dice que una vez había una vaca en la vía pública que estaba amarrada, pastando y bebiendo agua. El incidente de la vaca provocó molestias porque se trata de una zona residencial céntrica de la capital, y no una pradera agrónoma.

Por su parte, Dora Argüello, hija del tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello (q.e.p.d.), fue con su padre a la hacienda de Chico López La Sobriedad, y vio “animales que deberían estar en la selva”. “Nos dio un pequeño tour caminando. Tenía tigres, tucanes, había venados, caballos, porque tiene un establo; loras, lapas de esas carísimas”.

La persona cercana a López que no quiso revelar su identidad al público dice que la familia Ortega-Murillo, con todos sus hijos, frecuentaban la finca para montar “los caballos de pura raza que fue adquiriendo Francisco, sin saberse de dónde salía el dinero”.

De regreso a la comunidad de Los Pérez, a unos dos kilómetros de la finca de Chico, ya comienzan a sentirse los aires de fiesta. Miércoles Santo está a la vuelta del calendario, y es posible que uno u otro campesino esté poniéndose en forma para la carrera anual de El Tránsito hasta La Sobriedad. Por estos parajes, un bidón de aceite y un quintal de arroz motivan a cualquiera.

Doña María Molina Gutiérrez ignora qué es la Ley Magnitsky, pero sabe que hay dedos señalando al millonario que cada año les regala gallinas. ¿Y si el Santa Claus tropical tuviera los días contados?

“Ahora oímos el asunto de que están encima de él, que no sé qué, que no sé cuánto”, comienza doña María. “El otro día estábamos diciendo: ‘Aaah laaa, ya no vamos a ir a comer donde Chico López’. Todo este chavalero se desespera para ir, viera usted. Es bonito lo que hace él. Pero ya si Estados Unidos está encima de él, quién sabe si vuelve a hacer sus actividades, porque de donde agarraba el dinero ya no va a agarrar”.