Alejandro Bendaña, doctor en Historia de Harvard: “Sandino es subversivo para el orteguismo”

Alejandro Bendaña parecía un predicador el pasado 21 de febrero cuando se cumplieron 84 años del asesinato del general Sandino. Llegó hasta la mina de San Albino, donde Sandino comenzó su rebelión y comenzó a hablarle de la gesta y el pensamiento del General de Hombres Libres a los pobladores.

Horas antes, Bendaña y un grupo de pobladores con líderes sociales de varias partes del país habían burlado un tranque de tropas especiales de la Policía que pretendía evitar que llegaran hasta el lugar.

Estudioso de Sandino, este doctor en Historia por la Universidad de Harvard, exmilitante del FSLN y autor de Sandino, Patria y Libertad, analiza en esta entrevista las contradicciones del oficialismo con los postulados de aquel hombre que se convirtió en leyenda, antes de convertirse en héroe nacional.

¿Cómo rescatar y explicar a las nuevas generaciones el pensamiento del general Sandino?

Cada generación tiene que descubrir en su propia manera, en su propio contexto, en las nuevas condiciones qué significa Sandino para ellos. La generación de Carlos Fonseca rescató la figura del guerrillero de la resistencia armada, porque eso era lo que exigía (el contexto)… Viene otra y tiene que buscar en Sandino no a partir de consignas y afiches… Vos gritabas “Sandino vive” en la calle y te podía echar preso la Guardia, ahora se trata de gritar: “Sandino vive” y preguntar por qué vive. La segunda pregunta no surge, solo se queda repitiendo lo primero.

Y ¿por qué vive?

Por dos cosas: una es porque hay ideales y los ideales no cambian, los principios no cambian, cambian las circunstancias, pueden cambiar algunos valores, pero hay cosas que son fijas… tienen vigencia, trascienden a la nación y dos porque la nación necesita de esos ideales. Nicaragua se encuentra nuevamente en condiciones que son una ofensa a los principios y la conciencia. Y esas ofensas deben de conducir y conducen invariablemente a la acción, claro no va a hacer la acción de la lucha armada, pero de la acción cívica sí, la acción de ir a la rebelión. En Sandino hay palabras que se repiten mucho: patria y libertad. Esa fue su consigna. Patria libre es un derivado, pero patria y libertad son dos conceptos separados y la primacía la tiene la libertad, porque Sandino tiene una formación que es libertaria, que parte de la libertad de la persona… Pero se repiten otras palabras también como: decoro, dignidad, moralidad, espiritualidad, vergüenza.

¿Vergüenza?

Cuando él te relata por qué salió de México y lo que te describe es una situación de vergüenza, como nicaragüense, es lo que nos pasa a muchos, lo que nos pasaba durante la época de Somoza. En la época de él, porque no había resistencia a la presencia armada norteamericana, ni al Gobierno que defendía y ostentaba e invitaba a esa presencia militar y económica. Nicaragua no solo era un país ocupado, sino vendido. Ferrocarriles, puertos, aduana… Luego tenés la vergüenza que nos dio cuando el país quedó en manos de los Somoza y la vergüenza contemporánea del país de los Ortega.

¿Se ofenden en la actualidad los principios de Sandino?

Absolutamente. Comencemos por el más básico: el de la soberanía. La defensa de la soberanía. ¿Qué significa soberanía? Soberanía no es ir a pelearse con los ticos por un pantano podrido y gastar millones de dólares. Sandino decía “no hay que ser terruñista, no es el apego ahí a un pedazo de frontera, soberanía es patria, patria es pueblo, es tierra”. Para él significaba también ríos y bosques, incluso el subsuelo, te habla de la minería…

San Albino tiene un significado grande porque fue ahí donde Sandino comenzó su lucha, lo miramos a usted el 21 de febrero pasado llegar hasta allá y, como un predicador, hablarle a la gente de Sandino.

Me hicieron una invitación y fui, modestia aparte, por el mismo sentimiento de vergüenza y de dignidad que sintió Sandino en su momento, que la cuna donde se gestó el núcleo del futuro Ejército (Defensor de la Soberanía Nacional) sea hoy concesionado a una compañía extranjera. ¿Contra qué luchó Sandino? Cuando él inicia su rebelión, en octubre de 1926, después de haber trabajado cuatro meses en la mina e informarse cómo operaba, él organiza a mineros que no estaban siendo pagados en oro… Y fue precisamente una reivindicación alrededor de la explotación humana y natural por propietarios norteamericanos defendidos eventualmente por tropas norteamericanas y protegidos y amparado por el mismo Gobierno vendepatria de turno. Sandino se tomó la mina y la puso a trabajar. Él no es enemigo de la minería artesanal… hay que recordarle a Daniel Ortega que en 1983 firmó un decreto toda la Junta de Gobierno declarando San Albino patrimonio cultural de la nación… ¿De qué palo puede concesionar un patrimonio? No se puede insultar a Sandino y lo están insultando.

¿Sandino llega realmente buscando trabajo a San Albino o llega porque ahí estaban dadas las bases para montar una rebelión?

Todavía hay una disyuntiva histórica. Sandino había regresado de México. Llega a Nicaragua a inicios de junio de 1926. Para finales de junio él ya está en San Albino buscando trabajo, aunque traía sus ahorros, él traía inquietudes de formar parte de la resistencia de las tropas liberales de Sacasa contra Chamorro… Y la inquietud de formar lo que llegó a hacer, la Columna Segoviana del Ejército constitucionalista. Pero él vio las necesidades puntuales de los mineros y él vio cómo se estaban explotando, le pagaban en vales, en cupones y los obligaban a comprar en el comisariato de la propia empresa, eso provocó la ira de los trabajadores.

¿Regresa con esas ideas de México?

Él se lo relata a José Román, yo comencé a trabajar en la conciencia de aquellos trabajadores, él quiere para Nicaragua un poco de lo que había visto en México de los derechos laborales: nacionalismo con los recursos naturales, jornadas de ocho horas, pago en efectivo, derecho a organizarse, todo eso era desconocido, incluso se hubiera podido considerar reformista en México, pero en Nicaragua era revolucionario…

¿Con quiénes se relaciona él en México?

Él se va como un trabajador artesano, es decir, capacitado porque ya había aprendido de Mecánica y de Metal Mecánica, tornero y se fue a aquella parte de América Latina que estaba más radicalizada que eran los trabajadores petroleros del área de Tampico… su escuela es la escuela anarcosindicalista, que es anticapitalista pero su cometido es libertario, luego llegó el marxismo-leninismo pero eso no cuajó, el marximo le cayó un poquito mal, el manual marxista sí, no el leninismo, la dictadura del proletariado nunca fue con Sandino. Sandino adopta como su lema aquella famosa expresión anarquista: la propiedad es robo y eso se lo mete aquí (señala su cabeza), lo mete en un manifiesto y se lo entrega a Moncada en Prinzapolka, a finales de 1926 y Moncada se quedó espeluznado: este hombre es un agitador y anda predicando la hermandad campesina. Lo extraordinario de Sandino es que él tiene esa filosofía política muy de avanzada y a la vez tenés el campesinado más atrasado y se comunican. Se comunica, él no impone, no le gusta la Iglesia ni la religión ni el matrimonio, a pesar de que se casa, es libre unión, es libre, todo es libertario.

¿Es sandinista el gobierno de Daniel Ortega?

No, no, ni en el sentido del sandinismo de Sandino ni en el sentido del sandinismo de Carlos Fonseca, lo que hay es orteguismo…

¿Por qué el FSLN no es sandinista?

Porque ni en la teoría ni en la práctica sigue los principios claramente establecidos, los indicadores, diríamos ahora, definidos por Sandino. Por donde vayás no hay coincidencias. Soberanía, libertad, la dignidad, la importancia de las leyes justas, la primacía de los obreros y de los campesinos, la primacía de la libertad, tu derecho a circular, el que se nos estaba negando cuando llegamos a las afueras de San Albino y no nos dejan entrar. Sandino soñó con un régimen de cooperativas. Al día siguiente que lo mataron él ya tenía establecidas varias, Somoza las masacró. Centenares de muertos: mujeres, hombres y niños, pero andá ve las cooperativas hoy en día: fueron desmanteladas, aniquiladas completamente…

¿Por qué se estudia muy poco a Sandino?

Sandino incomoda al sandinismo oficialista de hoy porque le recuerda algo que no son y no solo en las ideas, sino también en el modelo de gobernar. Andá a San Rafael del Norte y el museo que había ahí está cerrado, rodeado por unas latas, destruido totalmente. Andá a la Mina San Albino, toda aquella maquinaria que debería ser un museo: regada, semiderruida, bandalizada, cada vez más privatizada y el río secándose, andá tratá de buscar el archivo de Sandino, lo tiene secuestrado el Ejército de Nicaragua y no permite a historiadores, al menos nacionales, porque a algunos extranjeros sí se los ha permitido, revisarlos, andá buscá la cátedra Sandino que una vez se prometió en las universidades, no, Sandino resulta subversivo para el orteguismo porque les recuerda que la raíz del modelo de hoy son los intereses de un grupo que rodea a Ortega y que no tiene nada que ver con la lucha de aquél hombre que andaba con 4 pesos en la bolsa y dijo no tener propiedades y se las ofrecieron y dijo que no. ¿Qué tiene eso que ver con ese gran empresariado sandinista? Nada.

Sandino fue ocultado por Somoza y parece que eso mismo está haciendo este Gobierno…

Es que incomoda, ¿por qué tuvieron que parar la marcha, el homenaje que se le quería hacer a Sandino y a la comunidad de San Albino? Porque les duele, les dolía porque era Sandino, porque era 21 de febrero y porque fue en la Mina de San Albino, había que impedirlo a pesar de que los chavalos que llevó la municipalidad de El Jícaro gritando Viva Sandino y eso que no le entienden es subversivo también porque el día que más y más gente comience a separar entre Sandino y Ortega se profundiza la crisis…

Usted decía que ya nota una separación, que ya gente separa la figura de Sandino del FSLN.

Cuando vos ves la confrontación entre comunidad y empresas mineras y las estructuras del FSLN en Rancho Grande están a favor de la mina por orden de arriba y en La Libertad también. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Sandino de qué lado estaría? ¿Sandino estaría del lado de esas compañías mineras explotadoras irrespetando los bienes sagrados de la nación o estaría con la gente?

¿Puede considerarse este FSLN un partido de izquierda?

No, para nada. Dame la lista clásica de indicadores y te diré: no, no, no.

¿Cuáles son esos indicadores que definen a un partido de izquierda?

Estás hablando de grandes principios que han sido asociados con la izquierda que son la libertad, los derechos de los trabajadores… Vos aquí tenés a un Gobierno de empresarios, el orteguismo se define esencialmente como un régimen del gran capital… Dejó de ser izquierda desde hace mucho tiempo.

Plano personal

Alejandro Bendaña es experto en Relaciones Internacionales, en los ochenta durante el primer gobierno de Daniel Ortega fue secretario general de la cancillería. Ha sido funcionario de la Organización de Naciones Unidas.

Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Harvard y escribió el libro Sandino, Patria y Libertad. Su próximo libro, que sale a mitad de 2018, se llamará Eran buenas al pleito: mujeres en la lucha de Sandino, un homenaje e intento por rescatar el aporte de las mujeres al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.

Bendaña rompió con el FSLN en 1998, cuando su exesposa y madre de sus dos hijos, Zoilamérica Narváez, denunció a Ortega por violación.

“Yo no puedo sentir respeto por quien no me respetó como ser humano, como padre de familia. Él abusó de mi militancia sandinista, él abusó de su posición como secretario general. Cuántas veces me llamaba por la mañana pidiendo una colaboración política y por la noche marcaba el mismo número para comunicarle todo tipo de insinuaciones a mi esposa”, escribió Bendaña sobre el caso.