Controversia por la creación de una Cámara de Educación en Nicaragua

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, anunció la creación de una Cámara de Educación que aglutinará a los colegios y universidades privadas del país, para que estos tengan una representación ante el Cosep. Sin embargo, este aviso no es del beneplácito de todas las partes involucradas en el tema educativo.

El anuncio lo realizó durante la inauguración del Foro Avances y Desafíos de la Educación Técnica y Formación Profesional, que fue organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en el que participaron los diferentes organismos que trabajan a favor de la Educación en Nicaragua.

“Estamos creando una cámara para la educación. Hay algunos miembros que no están de acuerdo con que las universidades y colegios privados hagan esta cámara, pero nosotros creemos que sí (es necesario) y es parte del trabajo porque queremos que la educación sea parte de este esfuerzo, de este esquema, de este trabajo que tenemos que hacer todos los días”, expresó Aguerri.

Lea también: Convenio para que estudiantes puedan realizar pasantías en empresas públicas y privadas

“Por otro lado, dentro de este esfuerzo hemos venido mejorando la pertinencia y la vinculación de la formación universitaria con el sector privado. Estamos trabajando con diferentes universidades sobre lo que nosotros (los empresarios) requerimos, qué es lo que necesitamos, sigue siendo una necesidad que tiene que estar en todos los pénsum de universidades públicas y privadas del país”, agregó Aguerri.

Ante esta iniciativa el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera, dijo que la educación no debe ser tomada desde un punto de vista mercantil y que las universidades privada no deben perder su carácter de organizaciones civiles sin fines de lucro.

“No hay instituciones educativas de carácter mercantil. No hay, ni creo que deban haber, porque la educación no puede ser vista como un negocio, indistintamente que sea ofrecida por instituciones públicas o privadas tiene que ser un bien público. Ahora si se van a asociar o no esa es una decisión que ellos tienen y correspondería a ellos pronunciarse”, dijo Talavera.

“Yo insisto que (las universidades privadas) no pueden tener carácter mercantil porque ellas fueron aprobadas como instituciones civiles sin fines de lucro. La organización es libre siempre que no pierdan el carácter de instituciones civiles sin fines de lucro”, reiteró el funcionario.

Le puede interesar: Sistema Educativo y Capital Humano