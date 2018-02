Autoridad Nacional del Agua favorece a empresa vinculada a otra compañía beneficiada

Holland Business Company, SA, desde el 2017 se ha convertido en otra empresa proveedora de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en relación con adquisición de servicios informáticos.

La empresa que opera bajo nombre de Holland Digital funciona en el mismo local de la empresa Quenca Consulting Group, en la casa número 173 de la colonia Centroamérica, propiedad que fue vendida en el 2016 por Lyriam Padilla Aguilar, apoderada del contralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, padre del director con rango de ministro de ANA, Luis Ángel Montenegro Padilla.

La empresa consultora Quenca Consulting Group SA, constituida en el 2010, ha sido favorecida desde 2011 con contratos de licitaciones millonarias, adjudicadas por ANA.

Mientras que Holland Digital fue constituida a finales del 2016 y en enero del año siguiente se le otorgó un contrato para el diseño, desarrollo e implementación del sistema de uso de agua y registro de ANA. El contrato fue por 1.9 millones de córdobas, según información pública en el Sistema de Contrataciones (Siscae).

Asimismo el Siscae indica que desde inicios del 2017 la empresa ha participado en diez procesos de licitaciones de instituciones del Estado, cuatro de esos procesos se le ganó a la ANA.

Adquisición de megacomputadoras

En julio del 2017 la empresa ganó su segunda contratación de ANA, con la “adquisición de diez computadoras portátiles (8 computadoras HP ENVY M7 U 109DX, una MacBook de 15 pulgadas y MacBook de 13 pulgadas) y una tableta (Ipad Pro)”, por un monto de 995,544.25 córdobas, que equivalen a 33,071.15 dólares, con la tasa de cambio del 15 de julio del 2017 (30.1031).

LA PRENSA consultó en diversas tiendas de artículos electrónicos en Managua y encontró que la computadora portátil HP ENVY M7 U 109DX no supera los 1,500 dólares, asimismo la MacBook Pro 15, de la marca Apple, lo más cara puede llegar a costar 2,999 dólares, con impuestos incluidos. Y la Ipad Pro no supera los 1,500 dólares. En todos estos artículos no se superan los veinte mil dólares.

Carlos Leal, experto en Redes y Telecomunicaciones, manifestó que la adquisición de estos equipos tecnológicos no corresponde al tipo de trabajo que realiza la institución, pero además el costo fue superior al del mercado.

“Es demasiado dinero para la adquisición de estos equipos, tal vez la institución fue mal asesorada en esta compra, es como que me dijeran: te compro una docena de limones a doscientos pesos”, dijo Leal.

Asimismo a inicios de este año, un total de 2,022,800 córdobas gastó ANA en la compra de 11 computadoras portátiles y una tableta. Esta adquisición fue adjudicada a Holland Digital.

Pero el equipamiento tecnológico de los funcionarios de la ANA va más allá de las lujosas computadoras Apple. La institución gastó 155,000 córdobas para la compra de tres celulares de alta gama y última generación. Para ello, se hizo una contratación menor a Holland Digital.

LA PRENSA intentó conocer la versión de Holland Digital, pero vía telefónica se nos dijo que si deseábamos información que le escribiéramos a su correo.

Sobrevaloración

“El problema surge en la planificación. ¿Por qué están planificando una compra con un precio muy superior a lo estimado en el mercado? Hay que recordar que uno de los principios de las contrataciones públicas es la eficiencia y por lo tanto la óptima planificación”, señaló Leonardo Labarca, investigador del Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (Ieepp).

Labarca explica que la planificación de esta institución se ve sobrevalorada en esas adquisiciones de tecnología que no se corresponden con los servicios que presta la entidad pública.

La empresa se ha ganado licitaciones de la Alcaldía de Diriomo y El Castillo, así como del Ineter e Inatec.