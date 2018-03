Niños en riesgo son monitoreados por el Gobierno de Nicaragua

La directora para América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Cristina Perceval, manifestó que la estrategia de Retorno Amoroso que le presentó el gobierno de Nicaragua incluye un seguimiento del Ministerio de la Familia (Mifan) a todos los niños y adolescentes que estaban en centros de protección, por lo que consideró que no están en riesgo al momento de regresarlos a sus hogares.

“De esta formidable reducción de niños institucionalizados se sabe a dónde están, en qué centro educativo asisten, con qué familias están conviviendo, si es una familia biológica o si están en adopción y cuántos aún esperan en distintos institutos la salida –ya sea para reintegración familiar o a familias extensas–. Con lo cual sí ha habido un reconocimiento de que hubo que corregir para mejorar la implementación”, expresó Perceval.

Producto de la estrategia de Retorno Amoroso que implementa el Mifan, la cantidad de menores que estaban en centros de protección pasó de 3,600 en el año 2007 a 716 en el año 2017. Por otro lado, el Gobierno ha cerrado 44 centros.

“Cuando se implementa una política pública, no solamente es tener una buena idea, sino hay que tener excelentes mecanismos de seguimiento y monitoreo de esa política pública porque si no anda bien algo hay que ajustarlo… Entonces que se vió en los primeros años, en los primeros años hubo faltas y ayer (jueves) lo reconocía la ministra (Marcia Ramírez), porque se quiso desinstitucionalizar niños pero no se había preparado a las familias”, expresó Perceval.

Por su parte el representante de Unicef en Nicaragua, Iván Yerovi, explicó que ese organismo colaboró con el Mifan en la sistematización de los diez años del programa Amor y que en ese trabajo prevaleció el interés superior del niños.

“La sistematización de la estrategia de Retorno Amoroso ha sido profesionalmente realizada, los datos evidencian el progreso del país y es por eso que Unicef con el Gobierno hemos considerado conveniente, oportuno, invitar a otros países a que vean la experiencia de Nicaragua”, dijo Yerovi.

“El análisis que se hace es que esos niños en la mayoría de los casos tienen familia y hay medidas de atención que van por fuera de la institución y ese es el trabajo que se ha hecho y esas son las dificultades que se han encontrado… son diez años donde ha habido dudas, retroceso y avances”, enfatizó Yerovi.

Apoyarán estrategia local

Luego de conocer la estrategia de Retorno Amoroso, la representante de Unicef para América Latina, María Cristina Perceval, dijo que ese organismo destinará un monto de 15 millones de dólares para apoyar esta política del gobierno de Nicaragua.

El monto de cooperación será desembolsado en los próximos cinco años y se priorizaron tres ejes temáticos: educación inicial, prevención de la violencia y desarrollo infantil.

Por su parte, Iván Yerovi, precisó que: “toda la cooperación de Unicef se basa en evidencias, para citar algo el Plan Nacional de Educación que ha sido presentado recientemente establece como uno de los temas pendientes la calidad de la educación, estamos muy claros que tenemos que trabajar en ellos, el tema de violencia y abuso sexual, bueno ahí están los datos del Instituto de Medicina Legal, que hablan que ese es un tema necesario”.