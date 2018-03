Farmacias nicaragüenses aumentan el precio de los medicamentos

El fin de semana reciente las farmacias de todo el país aplicaron un ajuste del 2.47 por ciento en el precio de todos los medicamentos, indexación que se aplica cada seis meses tomando como referencia la devaluación del córdoba respecto al dólar.

Pero en esta ocasión, el ajuste se produjo en un contexto de alzas en todos los servicios básicos, por lo que expertos consultados por LA PRENSA advirtieron que esto puede provocar una pérdida en el poder adquisitivo de la población.

Este ajuste en los precios de las medicinas está regulado por el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific).

El expresidente de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN), Alberto Lacayo, no descartó que en zonas remotas del país los dueños de farmacias trasladen a los consumidores el alza en los servicios básicos, además del ajuste al precio de los medicamentos.

“Lo que sucedió este fin de semana fue la indexación del deslizamiento del 2.47 por ciento. En las medicinas cada seis meses se aplica el deslizamiento de la moneda, pero no se ha dado ninguna alza más que la que se da cada seis meses cuando se ajusta el precio al dólar, que anda entre el cuatro o cinco por ciento anual”, dijo Lacayo.

“El Ministerio de Industria, Fomento y Comercio para no estar subiendo precios y para no dolarizar, se indexa el precio del dólar a las medicinas importadas, pero no es una alza, es una cosa que se ha venido haciendo todos los años para todos los medicamentos importados y los que se producen acá también, porque aquí no producimos ninguna materia prima”, enfatizó.

Por su parte, el economista Adolfo Acevedo expresó que este ajuste al valor de los medicamentos está dentro del rango normal y precisó que esta indexación se sentirá paulatinamente por la población, principalmente por quienes ganan el salario mínimo.

“El punto es que las pensiones y los salarios se ajustan una vez al año, sufre un alza el poder de compra al inicio pero en el resto del año los precios van subiendo; entonces, el poder adquisitivo se va deteriorando hasta llegar al final del año, cuando el poder adquisitivo muestra un deterioro equivalente a la tasa de inflación”, precisó Acevedo.

“Pero si además hay alzas adicionales, como esta de la luz, eso significa un golpe adicional y hay que tener en cuenta que una gran parte de los salarios —por ejemplo quienes ganan entre 5,000 y 6,000 córdobas— solo cubren entre el 38 y el 40 por ciento de la canasta alimentaria, entonces cualquier aumento en los precios les golpea”, agregó el economista.

Alzas sucesivas

En los primeros meses de este año la población nicaragüense ha sufrido una serie de alzas en el precio del combustible, agua potable, alimentos y la eliminación del subsidio a la energía eléctrica que, según estimaciones de los economistas, se traducirá en una alza que oscila entre un 2.8 y 12.8 por ciento a partir de este año para aquellos usuarios que consuman de 125 a 150 kilovatios al mes.

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), en diciembre de 2017 la canasta de alimentos tenía un costo de 8,874 córdobas y un mes después, en enero 2018, esos mismos alimentos tenían un valor de 8,932 córdobas.

Mientras tanto, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) destaca que en diciembre de 2017 el litro de gasolina súper costaba 29.64 córdobas y en febrero de 2018 ya valía 30.89 córdobas.