Subirá el precio del pan en Nicaragua

El aumento del costo de la materia prima, el alza en la tarifa energética, así como el ajuste del salario mínimo impulsan a los panificadores de Nicaragua a buscar un consenso en torno a un incremento en el precio del pan, que, aseguran, debe aplicarse para que las panaderías puedan seguir funcionando.

Aunque hasta la fecha el gremio no ha definido de cuánto será el incremento, este podría ser de hasta 20 por ciento, alza que algunas panaderías ya han aplicado.

“Tenemos dificultades, porque el (precio del) azúcar sube, el (del) huevo, el queso, la manteca (sube), pero (el precio) del pan no sube y el pan no es mágico, no es aire, el pan es un producto que si usted no le echa manteca, agua, levadura, no es pan, y son siete productos que lleva el pan que van subiendo (de precio)”, señala Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del Pan (Canipan).

Le puede interesar: Mific confirma alza en pan, pero señala que otros siete productos bajaron

Representantes de la Cámara de Panaderos de Managua (Apama) se reunieron este fin de semana y al analizar su estructura de costos determinaron que están teniendo pérdidas del 16 por ciento en la elaboración de cada quintal de harina.

“En la reunión que tuvimos con los agremiados, los panaderos dijeron que el costo de producción los está ahogando, es una situación difícil, primero por el alza de materia prima y por otro lado tenemos la invasión de panes extranjeros sin regulación”, dice Estrada.

Por su parte, Ermis Morales, miembro de Apama, afirma que son siete mil panaderos los que aseguran que ya no pueden sostener su negocio.

Trigo ruso no resuelve

“Las empresas ya no pueden seguir produciendo porque están quebradas, para salvar a las siete mil empresas lo que queda es subir el precio del pan. Reducir el peso ya no es una opción porque eso se viene haciendo desde hace tiempo, pero al día de hoy ya no se puede, materialmente se nos hace imposible”, asegura Morales.

Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec), sostuvo que si bien es cierto que el precio de la harina se ha mantenido estable, por el trigo que viene de Rusia, las otras materias primas han venido subiendo de precio.

Lea también: Mific dice que alza en precio del pan fue contrarrestada con bajas de siete productos

“Ellos (los panaderos) dicen que la materia prima ha estado aumentado y es cierto, la manteca, la levadura, el queso está más caro, entonces está bien que hagan el ajuste. Lo que estamos en contra es que le incrementan el precio, pero además hacen el pan más pequeño y eso no puede ser así: o le suben el precio o reducen el tamaño del pan”, dice Pomares.

El dirigente del Indec añade que aunque las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) indiquen que el precio de la libra de pan anda en 20.9 córdobas, realmente el costo puede llegar hasta los 37 córdobas.

Competencia desleal

Miguel Duarte, representante de la industria del pan en la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), señaló que otro problema serio es que por la informalidad hay mucha competencia desleal en el gremio y eso se traduce en precios diferenciados.

“Hay mucha competencia y eso nos perjudica porque los costos de ellos (los informales) son más bajos que los de nosotros que estamos legales, entonces ellos pueden vender el producto más barato que nosotros”, afirmó Duarte.

Lea además: No temen al pan extranjero

Indicó que en la estructura de costos de los panaderos, lo más caro es la mano de obra y que con el ajuste del salario mínimo —que según la Ley entró en vigencia el pasado 1 de marzo— esta tendrá un incremento.

Costo de la mano de obra

“Solo el 30 por ciento de nuestra estructura de costo es mano de obra y ahorita con el incremento que estamos esperando del salario mínimo, ahí sí definitivamente se tiene que subir (el precio del pan), al haber ese precedente implica que hay una subida de precio automática”, sostuvo Duarte.

También explicó que los panaderos que siguen operando en sus casas también sufrirán el impacto por el alza en la tarifa de energía eléctrica.

Lea más en: Mipyme nicaragüense con proyecciones de crecimiento

“El costo de la luz solo va a incidir en los que están en casa domiciliar, pero la mayoría (de panaderos) tiene tarifa industrial (porque el negocio está fuera de su casa), (pues) solo los pequeños negocios operan en casas”, admitió Duarte.

Por su parte, Estrada explicó que si los incrementos en el precio de las materias primas continúan, los panaderos solo tendrán tres opciones: cerrar sus negocios, tratar de sobrevivir aun teniendo pérdidas o mantenerse endeudados con los proveedores.

No hay muchas opciones

“Aunque de acuerdo con estos estudios, sí subirá el precio del pan, porque realmente no hay otra salida, pero se va a subir no en las proporciones que todos quisieran”, dijo Estrada.

A pesar de que se desconoce de cuánto será el incremento que se aplique, Duarte aseguró que el precio del pan ya se ha venido ajustando.

Lea también: Venezolanos quedan sin pan

“Hay una cosa de la que hay que estar claro. Quien no ha subido el precio se está muriendo, el que solo se guía por el precio de la competencia está mal y ese es el problema, que son la mayoría los que están mal. Nosotros institucionalmente llevamos costos y le vamos subiendo, el problema es la informalidad, nosotros podemos decir un precio, pero al final el precio lo determina el mercado”, agregó Duarte.

Amílcar Mairena, dueño de una panadería en La Trinidad, Estelí, aseguró que por el momento él no le ha subido el precio al pan, pero cuando se dé el ajuste al salario mínimo lo tendrá que hacer.

Bolsa de pan

Ermis Morales, miembro de Apama, señala que aunque no se ha definido el incremento en el precio del pan, se han propuesto aumentos de hasta el 20 por ciento, es decir, que subiría dos córdobas por bolsa, la que actualmente se vende en 10 córdobas y tiene un peso de 9.6 onzas, un poco más de media libra. Cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) revelan que el año pasado hubo mayor importación que exportación de pan y galletas. Pues en el 2017 se importó un equivalente a 72.3 millones de dólares y se exportó un equivalente a 667 mil dólares.