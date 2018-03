Nica detenido en El Salvador fundó una clica de la Mara Salvatrucha en ese país

El nicaragüense capturado en la operación Cuscatlán ejecutada por la Policía salvadoreña en contra de la Mara Salvatrucha MS-13, es fundador de una clica y uno de los máximos cabecillas dentro de la agrupación.

El director de comunicaciones de la Fiscalía del vecino país, Salvador Martínez, confirmó vía correo electrónico que el nicaragüense es conocido como Kairo Alfonso Reyes Chávez, quien fue identificado como fundador de la clica (grupo formado dentro de la mara) llamada Modelos Locos y fue cabecilla dentro de estos grupos mientras permaneció preso en el penal de Izalco.

“Se considera que él operaba y ordenaba diferentes actos delincuenciales (entre ellos homicidios), desde la prisión”, expuso Martínez quien descarta que haya mantenido algún vínculo con grupos que puedan estar en Nicaragua.

No obstante, la investigadora en temas de seguridad, Elvira Cuadra, dijo que aunque no cuenta con detalles de esa información, recordó que “la región se ha convertido en un escenario de operaciones para las actividades del crimen organizado transnacional, y su carácter transnacional no es solamente porque atraviesan a la región, sino por la complejidad de las operaciones que en realidad involucra prácticamente a todos los países”.

“ Se trata de redes organizadas de manera compleja donde hay tanto ‘colaboradores’ locales como de otros países fuera de la región”, expresó Cuadra, tras considerar que a lo interno de Nicaragua las autoridades han recibido muchas señales de alerta desde hace varios años.

Y aunque Cuadra estimó que se han desarrollado acciones, el avances de los grupos en sus operaciones transnacionales es más ágil que las coordinaciones que realizan los Estados en relación a las actividades de prevención y control.

Cargos contra el marero nica

Kairo Alfonso Reyes Chávez, es acusado de organizaciones terroristas, el caso está a cargo de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República.

Según Martínez, Reyes está completamente tatuado, incluso en el rostro y fue capturado en una colonia populosa del municipio de Soyapango, con mucha presencia de maras o pandillas, en la colonia Altos del Bulevar.

La operación Cuscatlán fue desarrollada en El Salvador con el propósito de golpear las finanzas de las pandillas.

