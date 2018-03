El escritor dominicano Marcelino Ozuna presenta hoy oficialmente en su país la obra Aquellos amores de marzo, una colección de historias cuyos ingredientes principales son la pasión, la tristeza y la desolación.

La obra cuenta 15 historias reales y ficticias y que el autor describe como “una apuesta en escena para defender el amor”.

En estos relatos, Ozuna apuesta “por los personajes derrotados, la gente que quiso a alguien y no pudo ser, las personas que se quisieron febrilmente y tampoco pudo ser o los que simple y sencillamente decidieron no quererse, pero que aunque las cosas no llegaron a materializarse subyacen esos sentimientos”.

Aquellos amores de marzo, que se presentará en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Fuglode) y que sigue a Amores que se fueron, salió al mercado bajo la editorial colombiana Oveja Negra, que describe la obra como “artesanal y hondo; un manual de angustias. Una ofrenda floral al sentimiento”.

Los relatos

Destacan: Luz María en un momento inesperado y glorioso, Le he pedido una amnistía al corazón, Llorando de amor en Río Piedra, Las hojas del amor, Te esperaré o Aquellos amores de marzo, que da titulo al libro.

“Es un blues para llorarle o cantarle a las causas de las rupturas, al sentimiento de derrota que te produce el no poder hacer algo que quieres hacer (…)”, subrayó el también abogado y político.

Mientras promociona Aquellos amores de marzo, Marcelino Ozuna trabaja en su nueva obra A corazón sangrante, en la que apostará nuevamente al tema del amor y desamor, hilo conductor de sus recientes libros, y que saldrá a la luz a finales de este año también bajo el sello de la editora colombiana Oveja Negra.

Sobre el escritor

Ozuna nació en Hato Mayor (este dominicano) en 1965, y se graduó en la escuela de leyes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Ha sido fiscal adjunto del Distrito Nacional y presidente de la estatal Comisión Permanente de Efemérides Patrias, lo mismo que abogado de instituciones públicas y privadas, como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y del Clúster de Bananeros de la Línea Noroeste.

Ha publicado biografías, crónicas y ensayos sobre los expresidentes dominicanos Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, el músico Michel Camilo y los expeloteros de Grandes Ligas Pedro Martínez y Sammy Sosa, entre otros.