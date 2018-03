Gustavo Porras cierra filas con el Ejército por masacre en La Cruz de Río Grande

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gustavo Porras, defendió al Ejército de Nicaragua sosteniendo que se manipula políticamente al exigirse a las fuerzas militares una explicación sobre la masacre de seis personas, dos de ellas menores de edad, en la comunidad de San Pablo 22, en el municipio de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.

“La intención de manipular una orden nacional con un hecho político, desgraciadamente utilizado para esos fines, es muy burda”, dijo este jueves el diputado Porras.

La reacción de Porras fue porque una parte de la bancada colaboracionista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votó en contra de la iniciativa de Ley que creó la Orden Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, la que fue solicitada con trámite de urgencia por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.

Según Porras, esta orden reconocerá a civiles, instituciones o militares nacionales o internacionales que contribuyan a fortalecer la seguridad nacional.

“Aún no aclaran masacre”

Durante el debate en el plenario, el jefe de la bancada del PLC, Miguel Rosales, dijo que consideraban que “no es el momento” de crear la Orden Ejército Defensor de la Soberanía Nacional cuando “hay dudas” sobre las circunstancias del operativo militar realizado en noviembre pasado en La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, que dejó seis personas muertas.

La versión del Ejército y la Policía Nacional es que el enfrentamiento “fue con delincuentes”, lo cual es rechazado por Elea Valle, madre de los dos menores Francisco y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años, respectivamente, quienes fueron enterrados en una fosa común luego de sus muertes. El Ejército se ha negado a entregar a Valle los cuerpos de sus hijos.

Porras le reclamó a Rosales “que no estaba a la altura de un jefe de bancada” el que se mezclara el tema de la masacre con la creación de la orden. “La imagen, credibilidad y confianza de la población sobre el Ejército está en duda, (por tanto) debe reivindicarse y aclarar las cosas”, dijo Rosales.

El 7 de marzo pasado, el jefe del Ejército, el general Julio Avilés, sostuvo una reunión con Porras, en la que el legislador le dijo que aprobarían la orden.

Reclamo de Edwin Castro

La Ley de la Orden Ejército Defensor de la Soberanía Nacional se aprobó con 75 votos de la bancada del FSLN y la del PLI-ALN-Apre. No todos los del PLC votaron en contra, solo 10 lo hicieron y se quedaron 4 presentes.

El jefe de la bancada FSLN, Edwin Castro, les reclamó a los del PLC que se opusieran a la creación de esa orden cuando, conforme la exposición de motivo de la propuesta de Ley del Ejecutivo, era para reconocer al Ejército que fundó el 2 de septiembre de 1927 el general Augusto C. Sandino, “que luchó y expulsó a las tropas interventoras del territorio nacional” en 1933.

“Es lastimoso que se use una orden de un héroe nacional (Sandino) que el presidente liberal Arnoldo Alemán lo reivindicó como héroe nacional y hoy su bancada viene a negar ese (hecho) histórico”, Edwin Castro, jefe de la bancada FSLN

Trámites de urgencia

Según el expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, las propuestas con trámites de urgencia no están normadas, pero se esperaría que hubiese una planificación del Estado, porque los países no actúan “de la noche a la mañana”. “Cuando hay alguna emergencia nacional podría el Ejecutivo que necesite tomar medidas económicas de trámite de urgencia”, explicó el jurista. Para él, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están fallando, porque la Asamblea no está obligada a darl trámite, “queda a juicio de la Junta Directiva”, añadió.