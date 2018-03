Poemas de Ana Ilse Gómez con miradas de mujer y feminismo

Desde su propia intimidad, creatividad, precisión verbal y sensibilidad femenina, Ana Ilse Gómez (1945-2017) autora del libro Poemas de lo humano cotidiano (2004) señala —en esta selección de poemas— el maltrato y la agresión de los lapidarios y la marginación histórica sufrida por las mujeres.

Sin recurrir en sus versos a los términos “feminismo o machismo”, la poeta con alto rigor poético y “feminista a su manera”, denuncia, reclama y se revela, sin caer en lo panfletario, contra la violencia y machismo.

Otros de sus poemas hablan de la mujer y el esplendor de la poesía. Gómez también es autora del poemario, Las ceremonias del silencio (1975). Aquí siete de sus poemas:

mujeres con guitarra

Hay muchas mujeres lapidadas a lo largo

de la historia.

Su vida fue de jaurías y de toros rabiosos

de sangre alzada

de mordeduras largas.

Mujeres que le devolvieron al mundo

la embestida,

que se inmolaron o tuvieron que matar

para seguir viviendo,

ésas que en la hora más oscura

roturaron el campo con sus uñas

para que vos y yo pasemos.

Hondas mujeres

que quizás una lenta madrugada

marcharon al fuego o a la horca

por cosas tales como desordenar

el orden público

por inventar una nueva manera de descifrar

la vida

por tener voz

o por infieles

o ateas.

Ellas ya no están. Sus cabezas reposan

sobre un siglo o dos. Sus ojos

ya no existen.

Pero de ellas perdura una hebra sutil

un hilo ciego que sin saberlo

nos hace crecer y despertarnos en la noche

con unas ganas inmensas de vivir

de derribar todos los muros

de desafiar todas las hogueras

así como de amar y de pulsar

todas

toditas las guitarras de la tierra.

ningún fuego, ningún puñal

Ningún huracán

Ningún cuchillo

Ningún rayo partiendo la sombra en dos

Ningún áspid devorando la vid

Ningún veneno en las oscuranas y fulgores

del Hamlet

Ningún infierno de Dante

Ningún círculo

Ningún fuego sobre el estupor de Babilonia

Ninguna piedra en la pétrea mano

de Andrés (lanzada a tantos kms. por hora).

Ningún toro en la tarde de Manuel Rodríguez

Nada. Nada ni nadie

asombrará o derribará

a esta mujer

que sabe que proviene del vientre

suave y palpable de otra mujer

y no de una insólita

costilla.

la muerte no es una mujer

La muerte no es una mujer

con el cráneo pelado y una corva guadaña

entre las manos.

La muerte es un hombre que galopa

entre las noches que columpia el insomnio.

Es un varón disfrazado de oscura damisela.

Tiene unas rosas en las manos

y un cordel para colmar el cuello.

Alguien un día dibujó a la muerte

con rostro de doncella. Pero ella es él,

pálido, abyecto,

que en la noche se llega hasta mi sueño

y como un perro fiel

me hace aspirar su aliento de témpano

y misterio

y con fría insistencia se me acerca

y me lame los pies.

ignorancia reclama

¿Por qué a través de los años

persisten los nombres de Ovidio

o de Virgilio?

¿Qué hicieron ellos

qué dijeron ellos

o qué corona tenían

para que el tiempo

con tal generosidad

los perdonara,

mientras yo, que apenas acabo

de nacer

estoy ya pereciendo?

aria

No soy ángel

que preside la vida

ni sabia

ni agorera.

Unicamente

soy una mujer

cálida

intensa

que en su más apartada

intimidad

cree tener voz

y canta.

ecuación perfecta

La latitud del corazón

la plenitud de una manzana

las flores insolentes del jarrón,

perfectas ecuaciones que desgrana

el azar

tropel de imágenes que llenan

la estancia de una mujer

que hilvana realidad o eternidad

con los retazos que la vida

le ofrece.

permanencia

Me he desangrado en el trabajo

de dar permanencia a la palabra,

piedra pulida que yo he lanzado

a lo profundo de las aguas

para que algún día el pescador

solitario lance su red

y entre los peces muertos

la descubra

y la lleve a su orilla

y la haga suya para siempre.