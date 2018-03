El curvista chontaleño José David Rugama tiene un lugar asegurado en la historia del beisbol nicaragüense, al lanzar un Juego Perfecto de siete entradas ante el San Fernando, la tarde de este sábado en el estadio Carlos Guerra Colindres, de Juigalpa, en donde los Toros noquearon 11-0 al San Fernando.

“Cuando cayó el último out, me sentí un poco nervioso, no quería ni hablar, creo que mis compañeros también estaban emocionados”, dijo Rugama, en entrevista a Oscar González, de Radio Centro de Chontales.

Rugama es el cuarto tirador “perfecto” en la historia moderna del beisbol en Nicaragua, o sea desde 1970, uniéndose a Emir Darse (1981), Asdrudes Flores (1991) y Boanerges Espinoza (2011). Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo en juegos de nueve entradas, ya sea por la regla del nocaut o por ser parte de un doble juego de siete innings cada uno.

El derecho chontaleño de 38 años de edad, enfrentó a una alineación en la que resaltaban Renato Morales y Norman Cardoze hijo. Precisamente Renato fue el último out del partido, con un largo elevado al bosque derecho, que representó el bateador número 21 retirado de forma consecutiva para el chontaleño, quien recetó siete ponches, dos de ellos a Elmer Vanegas.

Cristopher Cerda, como primer bateador del séptimo episodio, llevó el conteo a tres bolas y dos strikes, y además conectó un foul, antes de fallar en una línea al campo corto. Nelson Gaitán siguió con una rola a territorio de la segunda base y Renato, en conteo de 2 y 2, dio un largo batazo por el bosque derecho que Sandy Bermúdez no dejó escapar, asegurando la hazaña.

“El momento más difícil del juego fue contra Renato. También se me complicó el primer bate, pero con mi slider lo logré dominar. Nunca bajé la guardia contra Renato, me fui encima de él”, apuntó Rugama.

Y como suele ocurrir en estos partidos, hay una jugada defensiva para recordar y esta la protagonizó el patrullero central César Villagra, capturando un elevado corto que amenazaba caer de hit.

Para Rugama fue su tercer juego sin hit ni carrera. Antes lanzó dos “mini” no hitters de cinco innings contra la Costa Caribe en 2010, en Juigalpa, y ante Zelaya Central en 2016, en Santo Tomás.

Los Toros simplificaron el juego con una feroz ofensiva que tuvo a Iván Hernández como punta de lanza, al irse de 4-4 con un jonrón, tres anotadas y cinco remolques. El “Toro Mayor” batea .611 con tres cuadrangulares y 14 remolques, en un explosivo inicio de temporada que le ha servido a Chontales para arrancan invictos con cinco triunfos en cinco salidas.