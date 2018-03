#MeToo, con el símbolo del numeral, escrito en una sola palabra y con posibilidad de respetar la mayúscula intermedia, es la grafía adecuada para recoger en los textos esta etiqueta de Twitter.

En los medios de comunicación, cada vez es más frecuente ver citadas etiquetas (o “hashtags”, en inglés) de redes sociales como Twitter. Para evitar la disparidad de grafías con las que suelen recogerse, a continuación se ofrece una serie de claves:

1. Numeral o almohadilla #

En varias redes sociales, las etiquetas van precedidas por el símbolo del numeral o almohadilla (#). Este símbolo, imprescindible para el correcto funcionamiento de la etiqueta en las redes, puede emplearse sin temor en un texto corrido para referirse o aludir a la etiqueta. Lo adecuado es escribirlo pegado a las palabras que la forman: #MeToo, y no # MeToo.

2. Separación entre palabras

Los términos que forman una etiqueta en las redes sociales han de escribirse necesariamente juntos: si #MeToo se escribiera en dos palabras, solo el término pegado al numeral sería interpretado por los sistemas como una etiqueta. Por este motivo, a la hora de aludir a una etiqueta en un texto corrido fuera del ámbito de la redes, lo adecuado es mantener juntas las voces que la forman. Si se empleara #Me Too en lugar de #MeToo, se estaría desvirtuando su forma, cuando no directamente haciendo referencia a una etiqueta distinta.

3. Mayúscula demarcativa

Cuando una etiqueta está compuesta por varias palabras, en las redes es práctica habitual emplear mayúsculas intermedias, de modo que las letras iniciales de las palabras que quedan pegadas se escriben con mayúscula (#MeToo, en lugar de #Metoo). Este tipo de mayúsculas, conocidas en inglés como “camel case” (“caja camello” en español), hacen que, especialmente cuando la etiqueta es larga, sea más fácil de leer.

Al no existir la habitual separación entre las palabras, la mayúscula tiene aquí una función demarcativa, ayuda a visualizarlas como las unidades independientes que son. La Ortografía académica, que ya recoge como válidos otros casos como “iPod”, “eDreams” o “iBanesto”, no impide esta práctica.

4. Tildes

Cuando alguna de las palabras que forman la etiqueta lleva tilde, lo adecuado es escribirla. Nada en el funcionamiento de las redes sociales impide escribir los términos con las tildes que les correspondan, mientras que no hacerlo constituye una falta de ortografía que es posible y recomendable evitar. Mejor #acentúate que #acentuate.

5. Comillas y cursiva

En principio, no hay necesidad de resaltar con comillas ni cursiva una etiqueta al citarla en un texto. El símbolo del numeral que la encabeza actúa ya como una marca o distintivo que es cada vez más reconocida en los medios y en los hablantes en general.

Así, en frases como Trump revitaliza el movimiento Me too contra el acoso sexual, El #Me Too se hace oír en la Semana de la Moda de Nueva York o La actriz habló del movimiento #Me too y reveló que sufrió acoso por parte de un productor, habría sido preferible optar por Trump revitaliza el movimiento #MeToo contra el acoso sexual, El #MeToo se hace oír en la Semana de la Moda de Nueva York y La actriz habló del movimiento #MeToo y reveló que sufrió acoso por parte de un productor.

