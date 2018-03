Orteguismo despide a empleados cercanos a Roberto Rivas en poder electoral

Veinticinco días después que el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto José Rivas Reyes, fue sancionado por Estados Unidos (el 21 de diciembre pasado) a través de la Ley Magnitsky, comenzaron los despidos en el despacho de este funcionario, quien sigue en su cargo con menos funciones.

LA PRENSA tiene en su poder seis cartas de despido extendidas por la directora de Personal del CSE y se habló además con tres exfuncionarios del entorno al presidente del CSE, quienes confirmaron la noticia, pero se negaron a dar detalles de los mismos.

Rosibel A. Cruz Cortez, de la División de Recursos Humanos del tribunal electoral, firmó las destituciones que extraoficialmente se conoció que podrían ser 150, de acuerdo con las fuentes.

Según estos informantes, entre los despedidos hay trabajadores desde cargos directivos, servicios generales, transporte, administrativo, cedulación, protocolo, logística y almacén electoral, asesoría legal, conserjería, recepcionistas, técnicos, entre otros.

Efecto dominó

Rivas Reyes fue sancionado por Estados Unidos través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a los extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos.

El polémico magistrado ha sido vinculado —en investigaciones periodísticas— a la compra de lujosas propiedades, tanto en Nicaragua como Costa Rica, y a la adquisición de aviones.

Además, es señalado por los opositores de perpetrar con los demás magistrados del CSE fraudes electorales a favor del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Pese a su alianza con el FSLN, que data desde 2002, el gobierno de Ortega a través de la Asamblea Nacional le quitó funciones al cargo de presidente del CSE el 7 de febrero y se las entregó al vicepresidente de ese poder del Estado, Lumberto Campbell, un leal de Ortega.

La salida fue calificada como fiel al estilo del orteguismo, según los críticos, porque a Rivas lo mantienen en el cargo, ganando el mismo salario y con inmunidad.

asistente de Rivas fuera de la institución

Una de las primeras despedidas fue la asistente de Rivas, Bertha de la Peña, a quien LA PRENSA intentó localizar a su celular, pero no respondió.

Los últimos en ser despedidos fueron los cargos operativos, técnicos y otros también lo fueron el 16 de febrero.

El argumento

Según las cartas del CSE, el personal fue despedido por aplicación del artículo 111 de la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, “sobre reestructuración y reorganización institucional”.

Aunque las cartas de despido detallan que “la División de Recursos Humanos y Capacitación, estará efectuando las gestiones pertinentes para emitir liquidación final conforme ley”, a LA PRENSA se acercó otro grupo de trabajadores para demandar el pago de sus indemnizaciones.

Estos trabajadores igualmente confirmaron la separación del cargo de los trabajadores cercanos al entorno de Rivas. Según ellos, ha pasado más de un mes sin que les paguen su liquidación.

Silencio total en Consejo Supremo Electoral

Los magistrados electorales Luis Benavides Romero y Judith Silva, a quienes LA PRENSA contactó, se negaron a hablar.

Benavides dijo que no le preguntaran nada de eso, mientras que la magistrada Silva cortó la llamada cuando escuchó la pregunta. El vocero del CSE, Félix Navarrete, no respondió su celular y tampoco al teléfono que aparece registrado en la guía telefónica a su nombre. Una mujer, quien no se identificó, al contestar su móvil dijo que no se encontraba.

En la residencia del magistrado Lumberto Campbell, vicepresidente del CSE, recibieron el mensaje, pero no regresaron la llamada.

Orteguismo y Rivas

El 26 de enero —36 días después que el magistrado Roberto Rivas fue sancionado por Estados Unidos— su hermano Harold, embajador de Nicaragua en Costa Rica, fue destituido por Daniel Ortega.

El Ejecutivo tomó la misma medida con la esposa del exembajador, Jeanette Pérez, quien era la cónsul en la misma sede diplomática.

Los hermanos Rivas son cercanos al cardenal Miguel Obando y Bravo, otrora crítico de Ortega en la década de los ochenta y noventa, pero hoy uno de sus más cercanos. Ambos son hijos de Josefa Rivas, asistente del arzobispo emérito.