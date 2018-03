Cada vez hay menos enfermeras en Nicaragua

Mientras la población nicaragüense sigue creciendo, el actual Sistema de Salud apenas cuenta con ocho enfermeras por cada 10,000 habitantes, ocho auxiliares de enfermería, 10 médicos y 12 camas hospitalarias según el Mapa de Padecimientos del Ministerio de Salud (Minsa).

Estos datos de Nicaragua son inferiores al promedio mundial –que es de 29,2 enfermeras por cada 10,000 habitantes– y se traducen en un mal servicio a la población y una sobrecarga laboral para el personal de la salud.

Pero este no es el único país donde el personal sanitario es escaso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, sobre la salud y el bienestar para todos en todas las edades, en 2030 harán falta nueve millones de enfermeras y matronas en todo el mundo.

Mientras tanto, la decana de la Escuela de Enfermería de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Olma Zelaya, explicó que los graduados de enfermería tienen alta inserción laboral, pero que la demanda en los hospitales –principalmente los públicos– es muy grande y en muchas ocasiones los salarios no satisfacen las aspiraciones de los enfermeros por lo que abandonan la carrera.

“En otros países se utiliza una enfermera para atender de 8 a 10 pacientes, aquí en nuestras salas (hospitalarias) a veces tenemos tres recursos de enfermería, no importa el nivel… y pueden llegar (a atender) hasta 60 pacientes. Eso no quiere decir que con esto se va a excusar la mala atención, pero también son humanas y ellas no se dan abasto”, manifestó Zelaya.

“A veces hay escasez de material y eso dificulta un poco el trabajo, los salarios tampoco son atractivos. Por ejemplo, un joven graduado de otra carrera puede iniciar ganando 8,000 córdobas mensuales y nuestra muchachas (enfermeras) entran por 4,000 o 5,000 córdobas y eso no es atractivo. Es cierto que hay incentivos pero es por nocturnidad, horas extras y esas cosas que no compensan las necesidades y la carestía de la vida”, agregó la decana.

Cada año la Escuela de Enfermería de la Upoli gradúa a 80 enfermeros y la mayoría ingresan al sistema de salud.

75 años formando enfermeros

La Escuela de Enfermería de la Upoli cumplirá 75 años en los próximos meses, según la decana, Olma Zelaya, esa alma mater ha graduado más de 6,000 enfermeras.

”Mantener la calidad conlleva mucho trabajo con los jóvenes, con los maestros y como escuela tratar de determinar qué es lo pertinente en el momento”, dijo Zelaya.