Abogada teme represalia de la Policía Nacional

La abogada Nohemí Guerrero que en febrero pasado sufrió arresto ilegal y arbitrario por varias horas en el Distrito Uno de la Policía, denunció que agentes policiales han llegado a presionar a familiares de su clienta para que no declaren a su favor.

A la misma vez le han enviado mensajes amenazando con que la van a procesar por alteración al orden, después de que ella denunció.

“Me quieren callar, me quieren poner un pie encima, fuera de que fui violentada en mis derechos, me están queriendo poner el pie, ahora me van a procesar, de denunciante paso a ser acusada”, aseguró Guerrero.

La abogada recordó que el caso lo denunció en Asuntos Internos, a quienes incluso les adjuntó un video con el que demuestra que ella no transgredió la ley.

Sin embargo, dijo Guerrero, en lugar de investigar la denuncia y darle una respuesta, la Policía “está cubriendo el mal actuar (… ) queriéndome hacer a mí una acusación directa en el juzgado, por el supuesto delito de escándalo, alteración, desacato a la autoridad”.

Mencionó que desde que ella denunció la actuación abusiva de tres oficiales del Distrito Uno de la Policía, oficiales de esa institución “han presionado a mi clienta, porque tiene un negocio que necesita el permiso de operaciones del Distrito Uno”.

Y para que no declaren, según Guerrero, los agentes les han expresado “que recuerden que está en trámite el permiso”.