Madre de joven nica fallecida en Francia busca justicia

Leana Bonilla Cruz, una universitaria nicaragüense de 19 años, murió en Francia por una supuesta otitis que habría derivado en un absceso cerebral. Días antes de la complicación, la joven acudió dos veces a Emergencias en el Hospital Édouard Herriot de Lyon, y solo le dieron medicamentos y le dijeron que reposara en su casa.

La joven falleció el 23 de febrero, pero la noticia apareció en importantes diarios galos a partir del pasado fin de semana, cuando su madre, Carolina Cruz, viajó a Francia y se quejó públicamente de la atención médica que recibió su hija.

Según el diario Le Parisien, uno de los más importantes de Francia, Carolina Cruz acusa por homicidio involuntario al hospital. No obstante, de acuerdo con el periódico Le Progrès, regional de Lyon —tercera ciudad más grande de Francia, ubicada al sureste—, “policías le informaron (a Cruz) que la Fiscalía podría estimar que el caso no entra dentro de la justicia penal”.

“La denuncia debe esperar 90 días aún para que decidan si tendrá curso o no”, contó Cruz a LA PRENSA, ya estando en Managua. “Quiero que su caso pueda seguir curso en Francia para que su muerte no quede impune y los médicos tengan conciencia de su profesión”.

Su hija Leana visitó Emergencias dos veces en el Hospital Édouard Herriot, indica la noticia en Le Parisien. Y continúa: “Su estado se había agravado. La estudiante nicaragüense, que vino en agosto de 2017 para continuar sus estudios de Literatura en la Universidad Lyon II, sufría de una otitis que le creó un absceso cerebral. Este no fue diagnosticado y su madre quiere sanciones”.

“Mi hija era protectora de los derechos y luchadora contra las injusticias”, cuenta Cruz.

Todo comenzó el 9 de febrero, cuando Leana se presentó a Urgencias del hospital. La joven sufría de una “otitis simple (infección de oído) y de una fiebre de 39 grados centígrados”, reveló el jefe de Emergencias, Karim Tazarourte. Se le prescribieron analgésicos y antibióticos, y Leana regresó a su casa. El 11 de febrero, una amiga suya preguntó a un médico si era normal que Leana sufriera tanto.

“Le respondieron que el estado de salud de Leana era normal y que había que esperar cinco días para que el tratamiento hiciera efecto”, contó Carolina Cruz, la madre, a Le Parisien.

Leana pasó la noche del 11 de febrero vomitando. Su amiga la acompañó a Emergencias al día siguiente, el día 12, a las 10:00 am, y la enfermera que la examinó en una media hora declaró que no era un caso urgente.

El periódico parisino asegura que las dos amigas esperaron hasta ocho horas en el Hospital Édouard Herriot.

Un “médico experimentado” que atendió a Leana Bonilla no encontró “nada anormal”, explica Le Parisien. “La temperatura bajó, ella no vomitó más y el examen neurológico y la presión arterial eran normales”, indicó Karim Tazarourte.

El 17 de febrero Leana escribió en su cuenta de Twitter: “Pasé el viernes en Emergencias, donde no se molestaron en tratar de ayudarme. Solo me dieron los medicamentos que quisieron. Una amiga tuvo la bella idea de empezar esto para que mi mamá venga conmigo y detenga mis alucinaciones y dolor y vómitos”.

Spent Friday ⚫ER, where they didn’t even bother to try and help

Just gave me whatever meds they thought of. @bell_xiv had the beautiful idea of starting this so mom can come w me & stop my hallucinations and pain and vomits. https://t.co/UDTCDnf8Ja

Anything means everything.

— Lena (@lena_natural) 17 de febrero de 2018