Mujeres en Matagalpa: “la violencia machista es cada vez más cruda y brutal”

Considerando que en Nicaragua existe una espiral de violencia que califican como “más cruda y brutal”, organizaciones defensoras de derechos humanos en Matagalpa, exigen beligerancia de las autoridades estatales a quienes exhortan, además, a “no ser cómplices” de los crímenes.

“Hay una espiral de violencia que está ocurriendo en nuestro país y que se ha manifestado en asesinatos de muchas mujeres en Nicaragua, donde cada vez el acumulado es mayor”, refirió Carlos Ruiz, del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) en Matagalpa.

Solo en la semana entre el 4 y el 8 de marzo, tres mujeres fueron asesinadas en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Ninguno de los asesinos ha sido detenido por las autoridades policiales.

Geni Gómez, de Grupo Venancia, apunta: “No vemos que la Policía se esté tomando estos hechos de violencia de la manera correspondiente al nivel de gravedad… En estos últimos años las instituciones han dado mensajes de retroceso, de impunidad”.

Esos mensajes, a criterio de Gómez, llegaron con los cierres de las Comisarías de la Mujer y Niñez en las estaciones de Policía y las reformas a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), entre otros.

“Hemos sido testigos de cómo se ha utilizado a toda la fuerza pública y a los antimotines y a diferentes cuerpos de policía para impedir movilizaciones en defensa de nuestros derechos… ahora no vemos esa misma beligerancia”, apuntó Gómez, agregando: “Queremos ver señales de que realmente hay un compromiso de parte de las instituciones, de que podemos vivir con seguridad, que no vamos a pensar que hoy vivimos y mañana no sabemos…”.

Ruiz, por su parte, estima que “es importante hacer notar a la población que es necesario que toda la comunidad nos unamos para que esta espiral de violencia cese, además alertar a las autoridades encargadas de aplicar la ley en Nicaragua que actúen de manera más beligerante”.

“Existe una ley (la 779) que se creó precisamente para intervenir y parar esta violencia, especialmente contra la mujer; sin embargo, en su aspecto penal hay mucha deficiencia en su aplicación, pero también en la parte de políticas públicas que obliga al estado tampoco se aplica… No basta con compararnos a nivel de los países centroamericanos sino que es necesario estar alerta en que la violencia en Nicaragua va creciendo”, agregó Ruiz.

Gómez, en tanto, enfatizó en que en Nicaragua “la violencia machista es cada vez más cruda y brutal”.

“El gobierno y las instituciones del estado no pueden seguir actuando como que no va con ellos y más bien siendo cómplices de la violencia, y las autoridades no van a cambiar en la medida que la ciudadanía no se lo exijamos”, dijo Gómez.

Repudio a femicidios

Integrantes de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, se manifestaron frente a la delegación departamental de la Policía en Matagalpa, en repudio a todas las formas de violencia contra las mujeres y la niñez, particularmente en su forma más extrema: los femicidios.

4 de marzo: Reyna Gioconda Molina Zamora, de 65 años, fue asesinada a balazos y cuchilladas, mientras que sus hijos María Marcela y Marco Aurelio Marenco Molina; la esposa de este, Zuleika Vanessa Otero Marín y el empleado de la familia, Douglas Antonio Altamirano González, fueron lesionados por dos hombres, uno de ellos vestido como policía en la comunidad San Nicolás, al suroeste de la ciudad de Matagalpa.

8 de marzo: en la comunidad El Guácimo del municipio Santa María de Pantasma, Jinotega, fue asesinada Johanna Meza Morán, de 32 años. Noel Antonio Cruz Chavarría ha sido señalado como el principal sospechoso del crimen.

11 de marzo: Maelin Zeneida Castro, de 24 años, fue asesinada mientras dormía, presuntamente por su pareja Leonel López Aráuz, un expolicía a quien familiares y vecinos de ella señalan como el principal sospechoso. Este miércoles López fue encontrado muerto.