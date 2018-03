Padres reclaman búsqueda de niño en Siuna

David Jirón, padre de un niño desaparecido hace casi un año en San Martin Yaoya, Siuna, Caribe Norte, demandó a la Policía Nacional igual tratamiento en la búsqueda de su hijo, como sucedió en el caso de Chinandega.

Francisco Jirón, de 18 meses, es el hijo de David Jirón, quien desapareció de su casa el 20 de abril de 2017, cuando el niño dormía en una hamaca mientras su madre salió a buscar leña.

Jirón viajó a Managua para entregar una carta dirigida al subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, para demandar un apoyo más beligerante en la búsqueda de su vástago, cuyo caso fue denunciado el mismo día del rapto.

El hombre critica que cuando su niño desapareció la Policía de Siuna les dijo que tenían que esperar 24 horas.

Reclama igualdad de trato

“Yo no me puedo explicar por qué esperar, cuando vimos el caso de Chinandega que la población colabora, que la Policía va tan rápido y antes que anochezca, el niño está en casa de su papá… ¿y yo, qué cosa soy? ¿Yo no soy humano, que la Policía espera 24 horas para ir a buscar a Francisco?”, expresó Jirón desde la entrada principal de la sede policial Plaza El Sol.

“Francisco se perdió un jueves a las 8:00 de la mañana y la Policía hace presencia un viernes después del mediodía. Yo digo, ¿soy el único humano que no tengo rostro de humano, que no me apoyan de esa manera? ¿Por qué llegar tan tarde? ¿Por qué no preocuparse por Francisco? Sea cual haya sido la suerte de él, había que buscarlo”, manifestó Jirón, quien señaló que llegó un tiempo en que después la Policía del lugar archivó el caso, “se metió allá en la gaveta, por si aparece”.

Y cuando él volvió a llegar a la Policía le volvieron a tomar declaración y en un momento, como consolación, le dijeron “bueno sí, va a aparecer, pero no olvide, padre, que hay que tener paciencia”.

El denunciante dice que ha buscado a su hijo por su cuenta y se ha movilizado a distintos lugares hasta correr el riesgo que lo acusen de intentar cometer algún delito.

Jirón “vino a Managua porque él siente que no le han dado la respuesta adecuada”, dijo el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce, quien lo acompañó.