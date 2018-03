Empresa de motos acuáticas se va y le deja el Puerto Salvador Allende al cocodrilo Juancho

La empresa de entretenimiento Nica Splash informó este jueves de que no seguirá ofreciendo sus servicios de motos y bananas acuáticas en el Lago Xolotlán, frente al puerto Salvador Allende, el destino turístico más concurrido de la capital nicaragüense.

El directivo de esa empresa, Frank Figueroa, dijo que trasladarán sus operaciones a la turística laguna de Xiloá y a la playa de San Juan del Sur, en el Pacífico Sur de Nicaragua y cerca de la frontera con Costa Rica.

Explicó que esa medida fue tomada para proteger al cocodrilo Juancho, que fue capturado hace una semana para ser trasladado a un nuevo lugar, pero fue devuelto a su hábitat este martes en la noche tras diversas quejas de ambientalistas y nicaragüenses.

“Cuando vinimos aquí (Nicaragua) fue no a dañar el país, sino a apoyar el país. La inversión que tenemos es grande y no llegamos a hacer eso sino por el beneficio del país”, indicó Figueroa. “Teniendo eso en cuenta con el puerto, tuvimos la decisión de remover las motos porque sí sabemos que el pueblo se enojó (por haber trasladado a “Juancho” a un nuevo lugar o hábitat), aunque nosotros no lo sacamos”, sostuvo.

Trasladado a San Francisco Libre

El 21 de marzo pasado, el cocodrilo Juancho, de unos 3 metros de largo y más de 300 kilos de peso, fue trasladado al municipio San Francisco Libre, al norte del Lago de Managua o Xolotlán, para evitar un ataque desprevenido a turistas de ese lugar, de acuerdo con la Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN).

Sin embargo, el cocodrilo fue regresado la noche de este martes a su antiguo hogar, debido a que pobladores del municipio al que había sido llevado, estaban tratando de sacar al animal, señaló la directora de seguridad y protección portuaria, Nery Sánchez.

Al momento del regreso del cocodrilo Juancho, lugareños se mostraron contentos y satisfechos de la acción, porque desde que anunciaron que lo reubicarían, ambientalistas y personas de la zona, expusieron su desacuerdo ya que el cocodrilo no representaba ningún peligro para los turistas.