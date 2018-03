Carles Puigdemont advierte al gobierno de Mariano Rajoy que no va a “claudicar ni renunciar”

El expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, detenido en Alemania y acusado de rebelión en España, advirtió este sábado que no va a “claudicar ni renunciar”, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Que todos lo tengan claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas, ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia en aras de la ‘unidad de la patria'”, decía el mensaje, que alude sin nombrarlo al gobierno conservador de Mariano Rajoy.

El texto fue redactado por el equipo de Puigdemont, ya que ahora mismo todos sus perfiles en redes sociales están gestionados por colaboradores suyos, según se advirtió en otro tuit publicado en su cuenta el 28 de marzo, tres días después de su detención en Alemania.

El exdirigente catalán fue arrestado el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania cuando viajaba en coche desde Finlandia y se dirigía a Bruselas, en virtud de una euroorden emitida por la justicia española.

Puigdemont se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre. Horas después de ésta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se amparó en el artículo 155 de la Constitución española.

El exmandatario secesionista, encarcelado en Neumünster (norte de Alemania), está ahora pendiente de un proceso de extradición a España, donde está acusado de malversación de fondos públicos y rebelión, un cargo este último penado con hasta 30 años de cárcel.

Aparte de él, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su cesado ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa, instruida por el Tribunal Supremo.