“Vas a aperturar una cuenta bancaria”, es una expresión mal utilizada

Es frecuente que oigamos mal utilizadas las palabras aperturar y recepcionar, con mucha frecuencia en la mayoría de los bancos de Managua, cuando se refieren a abrir una cuenta, y cuando solicitan entrega de documentos, que nos dicen:

Estaremos recepcionando documentos hasta mañana. En varias ocasiones he hablado de este tema pero debo seguir insistiendo porque así me lo solicitan mis lectores.

Apertura en Español significa “acción de abrir”, que es el verbo que corresponde a este sustantivo, por eso no debemos decir “Vas a aperturar una cuenta bancaria”, si no piense cuál es el sustantivo de abrir, ¿acaso dicen abridura (palabra que no existe)?

Entonces no debe usar “aperturar”, porque no lo tenemos en nuestro idioma. Si hablamos con precisión, “apertura” se emplea cuando nos referimos al principio de una asamblea o actividad determinada.

También la Real Academia Española incluye la acepción de “tendencia favorable a la comprensión de actitudes políticas e ideológicas distintas de las que uno sostiene”, para aludir a lo que a diario escuchamos en los medios de comunicación como apertura política.

Acto de dar principio, o de volver a dárselo, a las tareas de una asamblea, a los estudios de una corporación, a los espectáculos de un teatro, etc.

Además si revisamos un diccionario de sinónimos veremos que la lista incluye: comienzo, inauguración, estreno y celebración.

No debemos confundir con “abertura”, que es igual a hendidura, agujero o grieta. Con respecto a recepcionar es un error en el que incurren muchas personas, sobre todo en documentos escritos y es un disparate porque la forma correcta es recibir, de la cual se deriva recepción, que es acción y efecto de recibir.

Otra acepción que reporta el DRAE es “Ceremonia o fiesta que se celebra para recibir a un personaje importante”. También puede ser en hoteles, congresos, etc., dependencia u oficina donde se inscriben los nuevos huéspedes, los congresistas que llegan.

El diccionario incluye recepcionista, receptación, receptáculo, receptivo. Fíjense que recepcionar sería una derivación de recepción, por lo que no es posible su empleo, ya que sería una derivada de otra derivada.