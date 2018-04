Aíslan en el Chipote a mujer que denunció violación en una estación policial

Aislamiento, restricción al paso de alimentos y visitas familiares es la respuesta que la Policía Nacional ha dado a la mujer de 22 años, que tuvo el valor de denunciar al oficial de policía Lésther Chévez Torres, de violarla en las instalaciones del Distrito Dos de la Policía de Managua, el 28 de marzo pasado en horas de la madrugada.

Oficialmente la institución policial no se ha referido al caso.

“ …la juez la mandó al Chipote para preservarle su vida, porque mi hija dijo que sí la regresaban al Distrito Dos se mataba. Pero nosotros hemos ido a dejarle ropa y jabón, y no las agarran. Dicen que del Distrito deben enviar una orden para que pueda recibir visitas”, expresó la madre de la perjudicada.

Según familiares de la víctima, esta no solo fue violada por el oficial sino que también fue extorsionada por el mismo sujeto y sus acompañantes de turno, quienes supuestamente le solicitaron 15 mil córdobas a cambio de no pasar su caso a los juzgados, ya que esta había sido detenida con 8.6 gramos de cocaína cuando se trasladaba en un taxi por el barrio capitalino Edgar Lang, la noche del 27 de marzo.

Puede interesarle: Dos casos de abuso policial contra mujeres

A pesar que la procesada llamó a su papá para que llegara a pagar la cantidad acordada, el oficial supuestamente la violó y la puso a practicarle el sexo oral en una oficina, donde previamente la había interrogado junto a otra oficial. Y de igual manera pasó su expediente al Ministerio Público, incumpliendo con el trato ofrecido.

“ …hubo una cantidad de plata que se entregó a ese mismo oficial -Chévez Tórrez-. Casualmente fui a entregarla personalmente, pero a la hora llegada no hicieron nada… acabo de vender un terreno y tenía ese dinerito, pero no se hizo nada, ya ves lo que pasó con la chavala”, indicó el pariente dela víctima.

Denuncia en audiencia

La violencia contra la joven hubiese quedado en la impunidad si esta no hubiera tomado la palabra para denunciar el hecho en audiencia oral y pública frente a la juez Indiana Gallardo, el pasado 28 de marzo.

Lea también: La violaron en el Distrito Cuatro

Tras la denuncia, se conoció extraoficialmente que tres oficiales fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, entre ellos el presunto violador y sus compañeros de turno, quienes fueron dados de baja deshonrosa, mientras el oficial Chévez Torres quedó detenido.

Reprograman Audiencia

La audiencia contra el oficial estaba prevista para ayer, pero el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua la suspendió y la reprogramó la audiencia preliminar por violación agravada, para el próximo jueves 05 de abril a las 12 del medio día.

Esto se debió a que supuestamente el agente intentó suicidarse con una camisa en la celda que permanecía detenido, pero no logró su cometido y ahora está presuntamente interno en el hospital Carlos Roberto Huembes, con problemas en la traquea.

8.6 gramos de cocaína supuestamente llevaba la joven de 22 años, quien pasó de victimaria a víctima al ser ultrajada supuestamente por un oficial de policía en el Distrito Dos de la Policía.

Denuncia de abogados

Hace meses, los abogados litigantes vienen denunciando que la Policía no los deja entrar a los distritos policiales porque han tomado como práctica la extorsión a los detenidos, pero a pesar que han denunciado la situación ni la Corte Suprema de Justicia ni la Policía hace nada al respecto, para restablecer el orden constitucional.

“Les dicen, aquí no me traigas abogado, si me das cinco mil córdoba no paso el expediente a la Fiscalía y salís libre, pero ni la Corte ni la Policía hacen nada al respecto y la población es la que sufre”, comentó un abogado.

El derecho a la defensa desde el momento de la captura es de orden constitucional, pero ahora no se respeta nada, denuncian los abogados penalistas.

Incluso es un punto incluido en sus demandas ante la CSJ.

Familiares de la joven víctima pusieron denuncia contra la Policía Nacional ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, por los abusos que sufrió la muchacha en las celdas de la institución del orden.