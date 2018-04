Empresarios y Gobierno negocian en combo una reforma fiscal y al Seguro Social

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) confirmó que ya inició la negociación de una reforma que tratará de evitar la insolvencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y que esta vendrá acompañada de una reforma fiscal que se ha venido postergando.

Sin revelar detalles de la propuesta presentada en el primer encuentro entre el Gobierno, sector privado y sindicatos, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que el principal objetivo de esta es garantizar la sostenibilidad de la institución y el crecimiento económico del país.

“Se ha iniciado un proceso y este proceso tiene su propia dinámica, tenemos que entender que es un proceso que no se va a dar en un día el esfuerzo de llegar o tratar por lo menos de llegar a un acuerdo tripartito (…), pero durante el proceso no nos corresponde estar informando qué es lo que se está planteando, qué es lo que se avanza”, dijo Aguerri durante su habitual conferencia de prensa de los miércoles.

Según el presidente del Cosep, después de conocer los datos que presentaron las autoridades están dispuestos a apoyar el rescate de la institución.

Dicha posición contrasta con la expresada por él en abril del año pasado cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el INSS estaba próximo a caer en la insolvencia. “El sector privado ya ha hecho la contribución que le corresponde: el aporte de lo que nosotros le hemos dado a esta reforma que tuvo el INSS. Más allá de eso nosotros no estamos en la posición de aportar”, dijo Aguerri en ese momento.

Sin embargo, ayer aseguró: “Estamos llegando a la disposición y la voluntad de que todos compartamos costos, pues todos tenemos que buscar la solución al problema y cuando digo todos, es todos. Si la posición de uno de los actores es decir: a mí no me mueven nada, tampoco nosotros movemos nada; entonces, por eso estamos señalando que es una prioridad superior que nos tiene que hacer que busquemos una salida adecuada”, enfatizó Aguerri.

En 2013 el déficit global del INSS fue de 201.1 millones de córdobas y desde entonces ha crecido anualmente, hasta alcanzar en 2017 los 2,373.80 millones de córdobas. El año pasado esta tendencia llevó al FMI a advertir que en 2019 la institución podría comenzar a enfrentar problemas para cumplir con sus obligaciones, a menos que se realizaran reformas profundas, entre estas aumentar la edad de jubilación y el número de semanas cotizadas para optar a una pensión.

Extraoficialmente se conoció que el más preocupado por agilizar la aprobación de la reforma es el Gobierno, pero el sector privado quiere que esta entre en vigencia a partir del próximo año.

Aguerri sostuvo que la aprobación del paquete que incluya la reforma al INSS y la fiscal es necesaria “para que el mecanismo de aplicación en las empresas represente menos costos”.

“No podés desligar una cosa de la otra, no podés ir a una negociación viendo nada más INSS sin ver la parte tributaria, porque al final te podés poner de acuerdo en algo y si luego en la tributaria viene algo que no se había visto antes, (entonces) el planteamiento nuestro ha sido ver integralmente los dos temas y cuál es el impacto que tendrían en el crecimiento económico”, dijo Aguerri.

Posibles medidas

El paquete de medidas que podría implementar el Gobierno para salvar de la quiebra al INSS apunta al aumento del aporte de las empresas y de los trabajadores, establecer un solo mecanismo de ajuste de las pensiones con respecto a la devaluación de la moneda y eliminar el techo salarial para las cotizaciones, explica el economista Adolfo Acevedo.

Según Acevedo, la propuesta contempla un aumento de 3.5 puntos porcentuales al aporte patronal y 0.75 puntos porcentuales al de los trabajadores. Pero aún no está confirmado si esto solo corresponde a la rama de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En el caso del seguro facultativo, la tasa para IVM pasaría del 10 al 14 por ciento y el facultativo integral sufriría un incremento de cuatro puntos porcentuales y pasaría de 18.5 a 22.25 por ciento.

Además, de los dos mecanismos que se aplican para ajustar las pensiones solo se mantendría uno, que implica el ajuste del 5 por ciento conforme a la devaluación de la moneda.

A eso se debe sumar que el techo salarial para las cotizaciones fijado para este año en 88 mil córdobas, ya no estaría congelado, es decir, que el cálculo de la cotización se haría conforme al salario real que devenga cada persona, explica Acevedo.

Respecto a los gastos administrativos del INSS solo podrían crecer en 5 por ciento anual.

Según Acevedo, el incremento del aporte patronal para las pequeñas y medianas empresas podría suponer un problema, mientras que en el caso de las más grandes estas podrían reducir el ajuste de los salarios, lo que, a criterio del economista, desincentivaría el crecimiento del número de afiliados al INSS.

Acevedo aclara que estas medidas aún no se han hecho públicas por parte del INSS y tampoco se sabe por cuánto tiempo garantizarían la solvencia de la institución.

Reformas a exoneraciones son necesarias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en que se deben revisar las exoneraciones y exenciones, ya que se deben evitar abusos en el gasto fiscal.

El organismo ha pedido al Gobierno que se cree un colchón fiscal equivalente al 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país para enfrentar los posibles choques externos.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante su visita a Nicaragua a inicios de marzo señaló que el esfuerzo de consolidación fiscal y el aumento de la eficiencia tributaria en Nicaragua deben pasar por “ir cerrando exenciones”.

Mientras tanto el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, aseveró que se tiene que trabajar en ese tema a partir de la última reforma tributaria que se realizó.

“Hemos señalado que en el caso de las exoneraciones nos hemos puesto de acuerdo en la reforma tributaria anterior, de que se aplique una mecánica en la que se demuestre que quien está invirtiendo, mantenga esa exoneración: si vos no estás invirtiendo, si no estás generando nuevos empleos, no estás exportando más, significa que no estás necesitando de ningún proceso de exoneración”, agregó Aguerri.

Afiliación al Seguro cayó en 2017

En medio de la crisis financiera que enfrenta el INSS, la afiliación se ha venido desacelerando. Según los reportes del Banco Central de Nicaragua, en noviembre el INSS registraba 921,328 afiliados, por lo que los 911,104 reportados en enero representan una merma de 10,224 cotizantes con respecto al penúltimo mes del 2017.

Mientras que en diciembre del año pasado se reportaron 913,797 afiliados, número superior en 2,693 afiliados con respecto a los 911,104.

Economistas creen que una de las causas que pudo incidir es que las personas consideran que por la situación financiera del INSS

no vale la pena seguir cotizando.